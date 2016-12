Ein Clown mit Opern-Attitüden

Heidelberg. Er beherrscht viele Künste, um seine Zuhörer nach Strich und Faden zu bezirzen: Herman van Veen ist Musiker, Maler und Dichter. Am Freitagabend hat er in der ausverkauften Heidelberger Stadthalle das Publikum mit mehreren Zugaben von den Stühlen gerissen. Zweieinhalb Stunden Lachen, Melancholie und Nachdenklichkeit sind das vorzeitige Weihnachtsgeschenk des Niederländers, der vor drei Jahren noch im Mannheimer Rosengarten auftrat und nun auf Einladung des Heidelberger Kulturfensters in der guten Stube am Neckar gastierte. "Wir kommen wieder, in zwei, drei Jahren" verspricht er am Ende eines prallen Abends verbindlich.

Van Veen ist vor allem ein begnadeter Erzähler. Immer wieder wird es sehr still im großen Saal, als der Familienmensch leise anfängt, Kindheitserinnerungen oder ein Märchen zu erzählen, als säße nur ein müdes Kind vor ihm. Doch dann kommt schnell die Dramatik ins Spiel, van Veen wird laut und akzentuiert, schneidet herrliche Grimassen und wird fast angsteinflößend. Stets ist er ein bisschen Clown. Nicht nur, wenn der 71-jährige Niederländer über die Bühne watschelt und dabei guckt wie Charly Chaplin, oder weil er einen typischen Haarkranz mit polierter Mitte trägt. Es fängt schon so komisch an diesem Abend in der Stadthalle: Van Veen stürmt auf die Bühne und stoppt - trotz stattlicher Mannesgröße - plötzlich vor einem viel zu hoch eingestellten Mikrofon. Nicht nur seine Mimik ist irre witzig, auch seine Gesten - zum Beispiel, wenn er die Parodie einer Operndiva abliefert. Zotig kann er ebenfalls sein, wenn er detailliert über die Vorbereitungen eines medizinischen Eingriffs am Unterleib berichtet.

Doch die Komik wird gut dosiert, und verstärkt das, was an Ernsthaftigkeit diesen Abend ausmacht. Der in klassisch ausgebildete Star spielt Gitarre, Mundharmonika und Klavier, kann Trommeln - und wie ein Gott tanzen. Vor allem aber singt er. Und für die Interpretation seiner einfühlsamen Lieder lieben ihn seine Fans ganz besonders.

Um sich herum hat der Liederpoet eine musikalische Familie geschart, die ihr Handwerk versteht. Eine Lücke hinterließ Pianist Erik van der Wurff, der van Veen 52 Jahre auf der Bühne begleitete - und vor zwei Jahren verstarb. An van Veens Seite bleiben die Gitarristin Edith Leerkes und die Geigerinnen Saskia Egtberts sowie Jannemien Cnossen. Bassist Dave Wismeijer, Schlagzeuger Julian du Perron, Gitarrist Robin Scherpen sowie Sänger und Klarinettist Rikkert van Huisste komplettieren die Band.

Wie der Meister selbst belegen auch sie eine multiple Musikbegabung: Fast alle stehen im Laufe des abwechslungsreich komponierten Abends selbst als Solisten vor dem Mikrofon, sind mehrsprachig - und tauschen Percussion-Elemente, Xylofon und Saiteninstrumente so munter durch wie Herman van Veen es vormacht. Nicht willkürlich natürlich, sondern fein dramatisiert. Und so entstehen lauter unterschiedliche Stücke, die wie an einer fein zusammengestellten bunte Kette aufeinanderfolgen. In knallrotem Hemd und eleganter schwarzer Hose ganz Gentleman, küsst der Chef allen weiblichen Bandmitgliedern nach der jeweiligen Darbietung die Hand - und nicht nur Ihnen, sondern auch Rikkert van Huisste, der einen beneidenswert dichten Wuschelkopf schütteln kann.

"Fallen oder Springen" heißt das aktuelle Album, das auch der Tour das Motto gibt. Über 140 Alben veröffentlichte der Sänger bereits. Ein hoffentlich sehr langsam zu Ende gehendes Leben gibt genügend Anregung, negativ oder gar fatalistisch zu denken. Doch van Veens Botschaft ist eine andere: Machen. Und so ist er auch deutlich politisch, macht "postfaktische" Anspielungen und deutliche Ansagen.

Melancholie und Sehnsucht, das sind die Themen des sympathischen Traumtänzers van Veen. Viel beklatschte Klassiker wie "Ich lieb' Dich noch" von Jacques Brel ("La Chanson des vieux amants") geben die Grundfärbung des Abends vor; Klamauk wie der Spaßsong "Alfred Jodocus Kwak", der zu einem bekannten TV-Enterich gehört, tauchen nur als kurze Anspielungen auf. Und das ist alles so auch sehr stimmig.