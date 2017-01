Ruhender Pol im Strudel zeitgemäßer Gegensätze des Musiktheaters: Dirigent Marek Janowski zwischen zwei Akademiekonzert- Proben in der Lobby des Mannheimer Leonardo Royal Hotels. © Thomas Tröster

Sein spätes Bayreuth-Debut hatte sich der 1939 in Warschau geborene Dirigent Marek Janowski wohl anders vorgestellt. Denn mit dem berühmten Orchestergraben im Festspielhaus übernahm er vergangenes Jahr auch die höchst umstrittene "Ring"-Inszenierung des Regisseurs Frank Castorf. Was ihn allerdings nicht hindert, wie er in einem Gespräch erzählt, dieses Gastspiel 2017 zu wiederholen. Marek Janowski gehört zu den großen Dirigenten unserer Zeit. Am 9. und 10. Januar leitet er das vierte Akademiekonzert im Rosengarten. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Wagner und Anton Bruckner.

Mit den bisherigen Proben sei er sehr zufrieden, berichtet Janowski, ein Profi der Natürlichkeit. Man habe eine gemeinsame Wellenlänge gefunden, die es erlaube, sich auch dort zu verständigen, wo vielleicht unterschiedliche Gewohnheiten aufeinandertreffen. Nun freut er sich auf Wagners "Wesendonck-Lieder" und ganz besonders auf Bruckners "Dritte", die sich stilistisch von den vorangegangenen und nachfolgenden Werken deutlich unterscheide. Entsprechend bezeichnet er sie als ein "Scharnier" zwischen den früher und später entstandenen Symphonien.

Rückkehr in die Quadratestadt

Nach Mannheim ist er gerne gekommen, allerdings in dem Glauben, hier noch nie gewesen zu sein. Doch dann erinnerte er sich an einen Anruf des früheren Generalintendanten Arnold Petersen, der ihn im Rahmen der Festlichen Opernabende für eine "Meistersinger"-Aufführung gewinnen konnte. Es müssten die achtziger Jahre gewesen sein, überlegt Janowski. Genaueres weiß er nicht mehr. Da sein Gedächtnis aber, wie er schmunzelnd gesteht, vor allem bei den Gegensätzen "herausragend" oder "fürchterlich" bestens funktioniere, vermutet er als künstlerisches Ergebnis ein gutes Mittelmaß.

Die Oper sei todkrank, hatte Mannheims GMD Adam Fischer 2003 in einem Gespräch mit dem "MM" behauptet. Man könne absehen, wann der Patient ins Koma falle. Dagegen würden auch all die zeitgenössischen Inszenierungen traditioneller Werke nicht helfen. Fischer sah darin nur eine Art von "Verlängerungsmedizin", die künstlich am Leben erhalte, was im Sterben liege. So radikal urteilt Marek Janowski trotz seiner Bayreuther Erfahrungen nicht. Obwohl er ursprünglich alles absagen wollte.

Doch der Wunsch, endlich einmal auf dem Grünen Hügel unter diesen besonderen akustischen Bedingungen Wagner zu dirigieren, sei einfach stärker gewesen. Ein mutiger Schritt des 77-Jährigen. Schließlich hatte er sich wegen einiger Regietheater-Exzesse bereits Anfang der neunziger Jahre von den Bühnen zurückgezogen und Opern nur noch konzertant dirigiert.

Für ihn eine ungemeine Bereicherung, verbunden mit der großartigen Gelegenheit, dem Publikum zu beweisen, wie viel Dramatik gute Opernmusik enthält. Seit vielen Jahren beobachte er eine "fatale Entwicklung" des deutschen Opern-Regietheaters. Den Werken werde häufig eine Sicht "aufgepappt", die mit dem Stück nichts zu tun habe. Zwar sperre er sich nicht prinzipiell gegen inszenatorische Eigenwilligkeiten oder Verrücktheiten, betont Janowski. Er möchte sie aber dort sehen, wo sie ihm angemessen erscheinen: beim zeitgenössischen Musiktheater, das dafür in der Regel die angemessenen "Aktionsmuster" mitbringen würde. Natürlich weiß er, dass dieses oft rigorose Regietheater deshalb so dominant geworden ist, weil gegenwärtig kaum noch wichtige Opern geschrieben werden. Fragen zur Zukunft der neuen Musik weicht er vorsichtig aus. Vielleicht müsse man ja mit Blick auf die rasanten Entwicklungen und Veränderungen den Kulturbegriff anders definieren, meint er nachdenklich.

Wagner in Tokio

Als Dirigent habe er die Aufgabe, dem Publikum auch Ungewöhnliches und Interessantes zu bieten. Manchmal sei das ein Dilemma. Denn nicht mit allem, was er aufführt, kann er sich identifizieren. Nach wie vor ist ihm die Tradition ein lebendiger Bezugspunkt. An Beethoven könne man sich noch immer die Zähne ausbeißen und selbst in Tokio, wo er dieses Frühjahr an zwei Tagen mit der konzertant aufgeführten "Götterdämmerung" eine vierjährige "Ring"-Serie beendet, triumphiere die Opernmusik. Weshalb Wagner dort so populär ist, lasse sich schwer sagen. Vielleicht, weil er mit seiner Musik den tiefsten Grund der menschlichen Seele berührt, meint Janowski. Jedenfalls sind in Tokio beide Aufführungen schon jetzt ausverkauft.