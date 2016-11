Ein Sommernachtstraum im Spätherbst

Gewinner des Abends: Emma Kate Tilson und Jamal Callender als stimmige Figuren und kraftstrotzende Tänzer. © Michel

Wie ernst oder spaßig es William Shakespeare mit der Liebe in "Ein Sommernachtsraum" wirklich meinte, werden wir wohl nie erfahren. Zumindest verrät er uns schon im ersten der fünf Schauspielakte, dass das Glück der Liebe "wie Schatten wandelbar, wie Träume kurz" sei. Literaturwissenschaftler haben aus Äußerungen wie dieser einen sehr pessimistischen Blick des Dichters auf Liebe und Ehe abgeleitet. In der Kulturgeschichte, für Schauspiel- und längst auch Tanzfreunde ist diese vielgespielte Komödie dennoch ein bürgerlich-heiteres Tandaradei erotischer Verwicklungen geblieben.

Stephan Thoss, der mit seiner ersten Premiere die Reihe der erfolgreichen Shakespeare-Handlungsballette seines Vorgängers Kevin O'Day - spielplankonzeptionell pfiffig - fortsetzt, steht wohl irgendwo zwischen den Liebespolen. Choreographisch zeichnet er uns amouröses Werben eher kämpferisch. Mit reizvollen Stakkato-Bewegungen, gelegentlichem Einfrieren einzelner Ensemblegruppen und magischer Fädenführung des einen Tanzpartners durch den jeweils anderen. Überhaupt, das fällt schnell auf, wird hier viel miteinander und nicht nebeneinander getanzt, eine choreographische Tugend, die längst ebenso wenig selbstverständlich ist wie Thoss' die hohe Musikalität des Choreographieren.

Im schlangenartigen Wald

Termine und Karten Stepan Thoss wurde 1965 in Leipzig geboren und an der Palucca-Schule in Dresden ausgebildet. 1992 wurde er Hauschoreograph an der dortigen Semper-Oper .

. Thoss war Ballettdirektor in Kiel (1998-2001), Hannover (2001 -2006) und Wiesbaden (2007-2014). Mit "Der Sommernachtstraum" nach Shakespeares Komödie gab er nun seinen Einstand als Ballettintendant am Mannheimer Nationaltheater.

am Mannheimer Nationaltheater. Thoss wurde unter anderem mit dem Bayerischen Theaterpreis 1998 und dem "Faust" 2007 des Deutschen Bühnenvereins ausgezeichnet.

des Deutschen Bühnenvereins ausgezeichnet. Weitere Vorstellungen von "Der Sommernachstraum" sind am 24.11. (19.30 Uhr), 4.12. (18 Uhr), 8.12. (19.30), 26.12. (19 Uhr) zu sehen. Karten (12 bis 65 Euro) gibt es unter: 0621/16 80 150. rcl

Jede Note hat eine Bewegung, jedes Crescendo ein körpersprachliches Spiegelbild, jedes Decrescendo läuft in einer Figurenlinie aus. Musikalisch wird Thoss hier von Wolfgang Wengenroth am Pult des Nationaltheaterorchesters begleitet, der einen Bogen aus englischen Klangwelten von Henry Purcell über Benjamin Britten bis zu Joby Talbot dirigiert.

Im Vorfeld und im Schatten der Hochzeit des Herzogs von Athen mit der Amazonenkönigin Hippolyta stehen Liebeshändel an: Hermia (Ayumi Sagawa) will ihren Lysander (Vitek Korinek), soll aber staatsräsonabel Demetrius (David Lukas Hemm) verordnet bekommen, der wiederum noch etwas mit Helena (Chiara Dal Borgo) am Laufen hat. Da hilft nur die (überdeutliche) Flucht mit Ruck- und Schlafsack in den schlangenartigen Wald von Bühnenbildner Kaspar Zwimpfer, der, nun ja, auch einem "Siegfried" oder "Hänsel und Gretel" anno 1960 zur fragwürdigen Ehre gereichen würde.

Das gilt leider auch für die in Flecken zusammengenähten Vier-Elemente-Kostüme von Carmen Maria Salomon. Und so nähern wir uns dem Problem des Abends: Großer Jubel für einen ausverkauften, schönen Abend mit toller Musik, der vor allem konservative Tanz- und Opernfreunde mit gutem Recht bezaubern wird. Das darf einem gefallen und ist als erstes Publikumsangebot vielleicht auch als echter Coup zu werten.

Bitte mehr Mannheim

Wer aber genauer hinsieht, wird feststellen, dass hier noch manches wackelt. Normal ist, dass eine Compagnie erst zusammenfinden muss. Auf bestem Wege sind hier die Paarungen Titania/Oberon und Hippolyta/Theseus. Während Athens Fürstenpaar (Zoulfia Choniiazowa und Joris Bergmans) sich körpersprachlich einwandfrei zwischen repräsentativem Gestus und kleinteiligen Privatscharmützeln bewegt, zeichnet es die Herrscher des Elfenreichs aus, Liebe, Eros, Eifersucht hand- und fußfest auf gleichberechtigter Naturebene auszufechten.

Emma Kate Tilson und Jamal Callender sind als stimmige Figuren und kraftstrotzende Tänzer eindeutig die großen Gewinner des zweieinhalbstündigen Abends im Opernhaus. Zu blass hingegen sind Stephan Thoss die vier jungen Liebenden in immerhin liebesrot leuchtendem Kostüm geraten. An eindeutiger Komik lässt es der neue Ballettchef bei den Handwerkern (Tenald Zace, Lorenzo Angelini, Dávid Kristóf) indes genauso wenig mangeln wie an einem putzigen Puck, als der Countertenor Alin Deleanu mit ebenso viel stimmlichem wie schauspielerischem und tänzerischen Einsatz zu überzeugen weiß.

Am wenigstens weiß der Choreograph an diesem mit Spannung erwarteten Abend mit Feen und Trollen anzufangen, die entweder als waldbodennahe Kriecher oder in weit ausholendem Verlegenheitsspiel als Hofgesellschaft fungieren. Schleichend geht dem Abend die Luft aus, nach einem choreographisch starken Auftakt mit originellem Bewegungsvokabular verlässt Thoss schnell der Mut, es entstehen Längen, dramaturgische Lücken, ja gar Ungereimtheiten und Dopplungen. "Schön" ist das freilich trotzdem. Man darf Stephan Thoss mehr Mut wünschen und ihm aufmunternd zurufen: NTM-Tanzfreunde vertragen mehr - und bitte: mehr Mannheim, weniger Wiesbaden.