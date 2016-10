Eiszeit auf beiden Rheinseiten

Steht zu Mannheim: KKO-Trägervereinschef Dietmar von Hoyningen-Huene. © dms

Der Eine würde gern. Der Andere will aber nicht. Und deswegen herrscht jetzt Eiszeit zwischen dem Kurpfälzischen Kammerorchester und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Auslöser der eingefrorenen Beziehungen ist ein Interview mit dem Intendanten der Staatsphilharmonie. Anfang Oktober sagte Michael Kaufmann dieser Zeitung, es sei ja schon "kein Geheimnis mehr, dass ich eine gemeinsame Struktur für die beiden ,Marken' Staatsphilharmonie und Kurpfälzisches Kammerorchester für sinnvoll halte".

Im Kurpfälzischen Kammerorchester (KKO) kocht es seitdem. Der Trägervereinsvorsitzende Dietmar von Hoyningen-Huene reagierte unverzüglich. An alle Mitglieder schickte er eine eindeutige Stellungnahme, aus der hervorgeht, dass sich das KKO eine solche Kooperation überhaupt nicht vorstellen könne. Hoyningen-Huene: "Die von Herrn Kaufmann getroffenen Aussagen entsprechen faktisch nicht der Realität." Gegenüber dieser Zeitung sagte Hoyningen-Huene, am meisten habe ihn Kaufmanns Einschätzung geärgert, dass die Sache "auf einem guten Weg" sei. Er habe sich Kaufmann gegenüber zuletzt noch klar gegen eine Kooperation in Form einer gemeinsamen Struktur ausgesprochen.

Vorpreschen und hochkochen

Die beiden Orchester KKO: Das Kurpfälzische Kammerorchester wurde 1952 vom ehemaligen Nationaltheater-GMD Eugen Bodart gegründet und hat heute 14 fest angestellte Musiker. Als Nachfolger der Hofkapelle widmet es sich zentral der Mannheimer Schule. Geschäftsführer: Sven Halfar. Chefdirigent: Johannes Schlaefli. Trägervereinschef: Dietmar von Hoyningen-Huene. KKO-Finanzen: Das Gesamtvolumen von rund 1,2 Millionen Euro 2014 wurde von Mannheim (362 200), Land BW (362 200), Rheinland-Pfalz (30 000), Bezirksverband Pfalz (32 075), Ludwigshafen (2200) und Eigenerträgen (330 000) finanziert. Staatsphilharmonie: Die Deutsche Staatsphilharmonie ist aus dem 1919 gegründeten Landes-Sinfonie-Orchester (Pfalzorchester) hervorgegangen. Es ist mit 88 Stellen der größte Klangkörper im Land. GMD: Karl-Heinz Steffens. Intendant: Michael Kaufmann. Staatsphilharmonie-Finanzen: Das Gesamtvolumen von 10,5 Millionen im Jahr 2015 wurde durch das Land (9 Millionen Euro) und Eigeneinnahmen (1,5 Mio.) finanziert. dms

Klar prallen da zwei Ansichten brutal aufeinander. Auf der einen Seite ist da das KKO, das meint: "Wir stehen in der Eigenständigkeit glänzend da. Wir haben uns in den vergangenen Jahren bewegt, den Wandel und die Öffnung von innen heraus geschafft." Mit anderen Worten: Dem KKO geht es offenbar zu gut, um an Kooperationen zu denken. Der Ausstieg des Landes Rheinland-Pfalz 2011, der 200 000 Euro weniger bedeutete, konnte gut kompensiert werden. Neue Formate, neue Sponsoren, neue Gelder kamen.

Auf der anderen Seite steht da ein erfahrener Kämpfer: Kaufmann. Er wird den Ärger schon verstehen können, den er ausgelöst hat - und er hat ihn vielleicht ja sogar kalkuliert, ist er doch sicherlich einer, der glaubt, dass die Dinge sich auch nur so bewegen lassen. Durch Vorpreschen. Durch Hochkochen. Und natürlich, so sagt er auf Anfrage, lässt er nicht locker und ist überzeugt, "dass in einem Zeitraum von zehn bis 20 Jahren mehr oder weniger alle Kultureinrichtungen klassischer Prägung einen Bewährungsprozess durchlaufen müssen, der es nahelegt, Kräfte zu bündeln und Stärken deutlicher herauszustellen." Auch Generalmusikdirektor Karl-Heinz Steffens sieht das nicht anders: "Ich finde den Stiftungsgedanken den einzig richtigen, weil sich ein Orchester in Zukunft anders aufstellen muss als noch vor Jahrzehnten." Wichtig, so Steffens, würden "ein größeres Portfolio in der Trägerschaft, breitere, überregionale Aufstellung und eine wesentlich größere personell-künstlerische Entscheidungsfreiheit."

Solches Denken ist durchaus Mehrheitsmeinung in der Szene, nicht nur Anhänger der Kulturinfarkt-Thesen vertreten sie. Bewegung muss sein. Überall. Kaufmann: "Vielleicht können wir uns entsprechenden Entwicklungen für eine gewisse Zeit verweigern - verhindern können wir sie im Grundsatz nicht, und deshalb bevorzuge ich es, in der Rolle zumindest des Mitgestalters zu sein."

Beim KKO sieht man das ganz anders. Hoyningen-Huene und Geschäftsführer Sven Halfar sowie Chefdirigent Johannes Schlaefli ziehen am selben Strang, wittern hinter Kaufmanns Attacken eher, dass Kaufmann sich rechtsrheinisch ein stärkeres Standbein aufbauen will. Seit einiger Zeit spielt die Staatsphilharmonie vermehrt Konzerte an verschiedenen Orten in Mannheim und auch in Heidelberg - ohne jedoch, so erinnert Hoyningen-Huene, eine Finanzierung aus Baden-Württemberg oder Mannheim entgegenzunehmen. Kaufmann habe eben den attraktiven Markenkern mit einer Konzentration auf die Komponisten der Mannheimer Schule erkannt, erklärt er sich die Motivation des Intendanten.

Da schwingt mit, die Staatsphilharmoniker hätten vielleicht finanzielle Probleme. Doch Kaufmann weist darauf hin, dass er "aus einer guten Position" agieren könnte, "einer besseren als noch vor wenigen Jahren". Trotz der ablehnenden Haltung des KKO und nach vielen Gesprächen scheint er aber der Meinung zu bleiben, "dass eine Verbindung von KKO und Staatsphilharmonie die richtige strategische Entscheidung wäre, um die Zukunft so zu gestalten, dass qualitativ gute und profilbildende Angebote für die Metropolregion und weit darüber hinaus möglich sind."

Geld und Organisationsform sind das Eine. Das Andere aber sind existenzielle Ängste, die Furcht des KKO, sein Profil und damit die Legitimation zu verlieren und einfach geschluckt zu werden, denn: "Würden wir quasi mit der Staatsphilharmonie fusionieren - was sollen wir da noch!", fragt Hoyningen-Huene rhetorisch. Andererseits wären die rund 190 Konzerte pro Jahr (100 das KKO, 90 die Staatsphilharmonie) auch von einem Klangkörper mit dann 101 Köpfen (87 + 14) niemals zu leisten. Nach Bewegung sieht die Sache nicht aus. Die Eiszeit dürfte andauern.