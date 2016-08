„Es ist zum Reizwort geworden“

Angela Merkels Kommentar zur Flüchtlingsbewegung dürfte das bekannteste Zitat ihrer Kanzlerschaft sein. Zuerst vor der Bundespressekonferenz am 31. August vorigen Jahres geäußert, dann mehrfach wiederholt, ist der Satz oft aufgegriffen worden: "Wir schaffen das." Die Karriere der Parole analysiert Sprachexpertin Heidrun Kämper.

Frau Kämper, "Wir schaffen das", hat die Kanzlerin gesagt. Die Wendung wird oft zitiert, wenn es um Flüchtlinge und Integration geht. Wird der Ausdruck geradewegs sprichwörtlich werden?

Heidrun Kämper: Bei "Wir schaffen das" handelt es sich um eine Redensart, um eine Wortverbindung, die weniger fest ist als ein Sprichwort und auch nicht, wie dieses, eine Volksweisheit beinhaltet (wie "Morgenstund' hat Gold im Mund"). Tatsächlich lässt sich zwar bei dieser Redensart erkennen, dass sie seit September 2015 natürlich häufig verwendet wird, sie ist zur Chiffre geworden, zum Teil auch zu einem polarisierenden Reizwort. Allerdings: Ein idiomatischer Ausdruck war die Wortverbindung schon vorher, Frau Merkel hat sie ja nicht erfunden.

Heidrun Kämper Heidrun Kämper, geboren 1954 in Westfalen und verheiratet, studierte Germanistik und Politik. Seit 1993 arbeitet sie als wissenschaftliche Angestellte des Mannheimer Instituts für Deutsche Sprache. Sie ist außerdem Professorin an der Universität Mannheim und seit 2014 Mitglied des Mannheimer Gemeinderats, wo sie die SPD vertritt. Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist die Wechselwirkung von Sprache, Gesellschaft und Politik. Sie leitet am IDS den Themenschwerpunkt "Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts" in der Fachabteilung Lexik. tog (Bild: Daniel Lukac)

Wie fällt eine sprachwissenschaftliche Analyse des Ausdrucks und seiner rhetorischen Qualität aus?

Kämper: Sprachlich bemerkenswert ist die Konstruktion vor allem durch das Personalpronomen "wir" und die Deixis "das". Mit dem "wir" richtet sich der Appell, der ja die Funktion dieser Wendung sein soll, auf eine Gemeinschaft, zu der alle gehören, einschließlich die Sprecherin. Damit soll die enthaltene Botschaft für alle akzeptabel sein. Wenn es hieße "ich schaffe das", wäre ein Versprechen gegeben, wenn es hieße "ihr schafft das", hätte die Kanzlerin sich selbst ausgenommen und die Adressaten zu einer Handlung sozusagen ermuntert. Die Verwendung des "das" ist umgangssprachlich und lässt die Aussage mit mehr Leichtigkeit daher kommen, als wenn es etwa geheißen hätte "wir schaffen die Integration".

Der Wahrheitsgehalt der Aussage wird natürlich auch bezweifelt, viele meinen, die Integration der Flüchtlinge wird allenfalls mit viel Mühe gelingen. Reizen solche Aussagen auch zum Widerspruch, gerade weil sie so eingängig wirken?

Kämper: Dass diese Sentenz zu einem Reizwort geworden ist, liegt wohl zunächst eher im Bereich des Politischen. Die Kommunen etwa fühlten sich überfordert von dem Versprechen, als das sie Merkels Satz interpretierten, und von dem sie den Eindruck hatten, dass sie es sind, die das Versprechen einlösen müssen. Damit ist das umfassende "wir" der Kanzlerin zum eingeschränkten, die Bundesregierung ausschließenden "wir" geworden. Dadurch wurde die Redensart sozusagen zur Chiffre der ungelösten organisatorischen Probleme und zum Reizwort. Die fremdenfeindliche Rechte dagegen fühlt sich durch diesen Satz überfahren: In der Form eines Aussagesatzes verbietet er jeglichen Widerspruch.

Welche historischen Vorläufer fallen Ihnen zu der Wendung ein?

Kämper: Die Kommunikationsgeschichte ist voll von solchen Wendungen, die heute noch eine Funktion haben: Alea iacta est (der Würfel ist gefallen); Auch Du, mein Sohn Brutus; Hunde, wollt ihr ewig leben? Oft sind sie aber nur in ihrem zeitlichen Kontext viel beachtet, geraten, wenn sich die Umstände geändert haben, wieder in Vergessenheit. Denken Sie an Scheidemanns "Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns diese Fessel legt?", als 1919 in der Nationalversammlung der Versailler Vertrag diskutiert wurde und es um die Frage der Unterzeichnung ging. Als das Thema an Bedeutung verlor, trat auch die Redensart in den Hintergrund. Die enge Verbindung zur Wirklichkeit zeigt sich auch an der von Helmut Kohl gebrauchten Redensart von den blühenden Landschaften. Solange diese in der Wahrnehmung der Gesellschaft im Osten Deutschlands nicht existieren, wird die Redensart weiter verwendet.

Das noch häufiger zitierte und allgemeinere "Yes we can" des US- Präsidenten Obama bedeutet wörtlich nicht viel Anderes und dürfte Pate gestanden haben für die Merkel-Aussage. Wo sehen Sie die Unterschiede?

Kämper: Der sprachliche Unterschied liegt zum einen in der Bejahung, die am Beginn der Sentenz steht. Sie beginnt also mit einer Zustimmung und hat schon insofern einen deutlich positiven Charakter. Außerdem fehlt dem Satz das Objekt, das heißt, er richtet sich nicht auf einen bestimmten Sachverhalt, sondern teilt sozusagen ausschließlich eine Botschaft über eine bestimmte Kompetenz - can, also können - mit, während die Frage, was gekonnt wird, ganz unerheblich ist.

Entscheidet sich die redensartliche Zukunft des "Wir schaffen das" daran, wie gut die Integration wirklich gelingt?

Kämper: Insofern die Redensart ja nicht von Frau Merkel geprägt und erfunden wurde, sondern auch schon zuvor ihren Platz in der Kommunikation hatte, ist nicht damit zu rechnen, dass sie ganz verschwindet. Ihre Prägung aus dem Integrations-Kontext wird sie behalten, solange Integration ein brisantes Thema im gesellschaftlichen Diskurs ist.