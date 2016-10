„Es liegt in unserer Hand“

Noam Chomsky sondiert zu Beginn seiner Buchvorstellung in der Heidelberger Stadthalle den prunkvollen Saal. © Rothe

Um die Heidelberger Stadthalle herum sieht es aus wie bei einem exklusiven Rock-Konzert, nur die Uhrzeit passt nicht: Mit Pappschildern werden Karten für das exklusive, seit Wochen ausverkaufte Event am frühen Nachmittag gesucht. Das Gros der Besucher ist jung, Anfang bis Mitte zwanzig - offensichtlich Studenten. Kein Wunder, zu erleben ist "Amerikas bedeutendster Intellektueller", wie Jakob Köllhofer, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI), seinen "Star"-Gast Noam Chomsky unter lautstarkem Applaus vorstellt.

Für die Präsentation von dessen aktuellem Buch "Wer beherrscht die Welt? Die globalen Verwerfungen der amerikanischen Politik" hatte sich das DAI schnell als zu klein erwiesen, auch die über 1000 Plätze der Stadthalle waren schnell vergeben. Die Kartenbesitzer wissen ihr Glück auch zu schätzen und applaudieren teilweise stehend, als Chomsky von seiner Frau Valeria auf die Bühne geführt wird. Mit aufgeschlossenem, hellwachen Blick sondiert der 87-Jährige den prunkvollen Saal und sein Publikum. Bei Köllhofers einführender Eloge huscht ein Lächeln über sein Gesicht, als der DAI-Chef seine zahllosen Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden "von den besten Universitäten der Welt" aufführt und anmerkt: "Bisher ist aber noch keine deutsche dabei."

Scharfe Kritik an den USA

Noam Chomsky Der Sprachwissenschaftler wurde am 7. Dezember 1928 in Philadelphia, Pennsylvania, geboren. Noam Chomsky revolutionierte die Linguistik mehrfach - zunächst mit dem Begriff der Universalgrammatik, deren Prinzipien in jedem Kind angelegt seien. Es folgte seine Generative Transformationsgrammatik (TG) sowie diverse Pionierarbeiten der Computerlinguistik. Seine Arbeiten hatten Einfluss auf Psychologie und Philosophie, seit den 60er Jahren beteiligt sich Chomsky zunehmend an der politischen Debatte - vor allem als scharfer Kritiker der US-Machtpolitik. Laut Arts and Humanities Citation Index war Chomsky von 1980 bis 1992 die am häufigsten zitierte lebende Person der Welt. Chomsky ist emeritierter Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology und einer der einflussreichsten linken Intellektuellen. Sein aktuelles Buch: "Wer beherrscht die Welt? Die globalen Verwerfungen der amerikanischen Politik." Ullstein, 412 Seiten, 24 Euro.

Was seltsam ist. Denn als einer der wichtigsten Sprachwissenschaftler überhaupt hat Chomsky weit über sein Fach hinaus unser Bild vom Menschen geprägt - und etwa dazu beigetragen, das den starren Blick des Behaviorismus zu erweitern, demzufolge Personen fast wie Computer auf Reize reagieren. Doch diese Geistes-Ikone ist nicht gekommen, um über Universal- oder Generative Grammatik zu sprechen und angehende Linguisten zu beeindrucken. Heute treibt ihn die Politik noch stärker um als in den 60er Jahren, in denen sein intellektuelles Engagement gegen die Weltmachtpolitik der USA begann.

Letztere steht immer noch im Zentrum seines gut einstündigen Vortrags und dominiert sein frisch ins Deutsche übersetztes neues Buch bis hin zu krachenden Kapitelüberschriften wie "Die USA - der führende terroristische Staat". Denn den Konsequenzen der Politik schreibt Chomsky katastrophale Folgen zu - wie einem möglichen Nuklearkrieg mit Russland, zunehmende Terrorgefahr, den Klimawandel oder das Artensterben. Natürlich kommen seine Argumente nicht ohne erhobenen Zeigefinger aus, sein Vortrag und vor allem seine Rhetorik sehr wohl.

Mit der Souveränität eines Denkers, der die Kraft des besseren Arguments auf seiner Seite weiß, spricht Chomsky sein distinguiertes Englisch leise, wohlmoduliert und bedacht. Das erfordert konzentriertes Zuhören. Tatsächlich verstummen nach ein paar Minuten sogar die jahreszeitbedingt eigentlich unvermeidlichen Huster - so gebannt folgen die Besucher dem Parforceritt durch Geschichte und Geistesgeschichte.

Ganz grob vereinfacht, begründet Chomsky in seinem Vortrag die Vormachtstellung der USA vor allem mit dem Grundsatz "Geld regiert die Welt". Gehörte vor dem Zweiten Welt der Nation Vereinigte Staaten gut die Hälfte des weltweiten Wohlstands, kontrollieren heute im Zuge der neoliberalen Globalisierung US-Konzerte rund 50 Prozent des Reichtums. Dazu kommen militärische und technologische Dominanz. Wichtig sei aber in freien Gesellschaften auch die öffentliche Meinung - "ein Schlachtfeld seit Jahrzehnten". Deshalb werde Interessenpolitik in den Dienst hehre Werte gestellt - "von jeder Weltmacht. Der Invasor Japan habe China damals auch das "Paradies auf Erden" gebracht", wie Chomsky betont. Die paradiesischen Werte heißen heute Demokratie und Menschenrechte und werden in anderen Ländern durchgesetzt, "ob die wollen, oder nicht".

Derlei Bevormundung gäbe es aber auch nach innen, durch "consent without consent" (Zustimmung ohne Zustimmung). Weil es die herrschende Klasse oder ein Land wie die USA schlichtweg besser wisse - zum Beispiel, dass es ungerecht gegenüber Großgrundbesitzern sei, Land gerechter zu verteilen. Das findet sich schon in Aristoteles' "Politik" - "nur dass sein Rat darin besteht, Ungleichheit zu reduzieren, nicht die Demokratie", wie Chomsky mit feiner Ironie herausfiletiert.

Zart spöttischer Humor lockert den Vortrag oft auf - und kennzeichnet auch teilweise die Antworten auf sechs Zuschauerfragen, die zugelassen werden: Was man denn tun könne, um trotz all der Schrecknisse die Welt zu verbessern, lautet eine, die Chomsky offenbar täglich ereilt: Gestellt werde sie vorzugsweise "von privilegierten Menschen wie uns. Wenn ich mit den Ärmsten der Armen spreche, in Slums oder Flüchtlingslagern, fragen sie nicht, sie erzählen, was sie tun. Und wir können alles tun! (...) Organisiert hätten wir viel Macht. Wir müssen sie nur nutzen. Es gibt nichts, was uns daran hindern könnte." Seine Schlusssätze, bei denen Chomsky beinahe laut wird: "Es liegt in unserer Hand. Vergessen sie das nie!"