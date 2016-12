„Es reicht nicht, nur zu provozieren“

Kabarettistin Gerburg Jahnke.

Mit "Höchste Zeit" ist von 2. bis 4. Januar zum zweiten Mal eine von Gerburg Jahnke inszenierte Komödie beim Winterfestival im Rosengarten zu sehen. Höchste Zeit auch für die aufs Zwischenmenschliche spezialisierte Kabarettistin auf der Bühne politischer zu werden nach dem brisanten Jahr 2016?

Frau Jahnke, als Regisseurin haben Sie sich auf heiße Eisen spezialisiert: erst Wechseljahre in "Heiße Zeiten", nun Torschlusspanik in "Höchste Zeit"...

Gerburg Jahnke: Ich wusste gar nicht, dass Wechseljahre ein heißes Eisen sind. Wobei: "Ich hab ganz schlimm, heißes Eisen' - das gefällt mir doch ganz gut.

. Sie studierte Kunst sowie Germanistik und gründete 1985 mit Stephanie Überall das Kabarettduo Missfits. Nach 20 sehr erfolgreichen Jahren arbeitet Jahnke solo und hat mit "Ladies Night" seit 2007 eine erfolgreiche TV-Show. Als Regisseurin feierte sie in Mannheim beim Winterfestival 2014/15 mit der Wechseljahres-Show "Heiße Zeiten" Erfolge. Der Nachfolger "Höchste Zeit - vier Heldinnen im Hochzeitsrausch" läuft vom 2. bis 4. Januar im Rosengarten. Karten unter 0621/10 10 11 (ab 39,50 Euro).

Wobei Sie die Wechseljahre selbst einmal als Tabuthema bezeichnet haben.

Jahnke: Ja. Als wir das Thema vor 22 Jahren schon mal angefasst haben, hat es das Publikum wirklich in zwei Hälften gespalten: Diejenigen, die gut damit zurechtkommen. Und die, die unruhig herum rutschten. Nach dem Motto: "Nicht so viel darüber erzählen, mein Mann weiß es noch nicht." Dass es bei der Premiere von "Heiße Zeiten" vor fünf Jahren noch ähnlich war, hat mich schon überrascht. Wobei sich die Umgangsformen geändert haben - zumindest bei den Frauen, die zwischendurch mal Feminismus hatten.

Wie ist der Bogen von "Heiße Zeiten" zu "Höchste Zeit"?

Jahnke: Es gibt zwei Bögen: Zum einen die Darstellerinnen, die als Gruppe total eingeschlagen haben. Der Wunsch, die Geschichte dieser Frauen weiter zu erzählen, war schnell da. Aber da ich bei Fortsetzungen nicht nur im Kino skeptisch bin, hat es eine Weile gedauert, bis eine überzeugende Geschichte auf dem Tisch lag. Ich fand es sehr klug, sich nun die Beziehungen dieser vier Frauen-Archetypen anzusehen. Da erleben wir quasi vier Aggregatzustände von "mit einem Mann zusammen sein".

Heiraten ist eigentlich nicht der bestimmendste Aggregatzustand in Ihrem eigenen Leben. Sie selbst sind seit stolzen 22 Jahren verlobt ...

Jahnke: Oh, mein Gott! Stimmt, es sind schon 22 Jahre. Ich kann mich aber gut in diese Situationen hineinversetzen, weil ich viele solche "Schicksale" um mich herum habe.

Sie haben sich lange vor Mario Barth auf eine Art Beziehungskabarett fokussiert, lässt sich das in diesen politisch heißen Zeiten voller postfaktischem Populismus durchhalten?

Jahnke: Boah, postfaktischer Populismus (lacht) - das hört sich nach einer Darmkrankheit an. Aber das ist eine Frage, mit der Sie bei mir in ein ziemliches Minenfeld treten: Ich bin keine politische Kabarettistin!

Ich weiß, aber kriegen Sie zurzeit keine faktische Magenkrankheit, wenn Sie sich nicht auf der Bühne Luft verschaffen?

Jahnke: Ich würde gerade schon gerne, weil ich mich so aufrege. Aber ich muss die kleinen Haltungskorrekturen, die ich auf der Bühne vorschlage, mit demselben Geschenkpapier verpacken, in dem ich auch die anderen Sachen präsentiere. Das ist zurzeit sehr schwierig. Denn manchmal ist mir nur nach Auf-den-Tisch-Kotzen - und dann wäre ich gerne Herr Pispers oder Herr Hildebrandt.

2016 war wieder ein Jahr, in dem Satire im Mittelpunkt stand. Sie haben in einem Interview den Konflikt Erdogan gegen Böhmermann in den Kindergarten gesteckt.

Jahnke: Ich habe mich darüber aufgeregt, weil die Geschichte unglaublich aufgebauscht war.

Wobei es ja quasi eine Staatsaffäre ausgelöst hat. So eine Wirkung hat Satire in Deutschland vielleicht zuletzt 1986 entfaltet, als sich der Bayerische Rundfunk aus der Tschernobyl-Sendung des ARD-"Scheibenwischer" ausgeklinkt hat.