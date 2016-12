Gemischte Gefühle beim Nussknacker

Mannheim. Man nehme Peter Tschaikowskys "Nussknacker"-Ballett, kürze es auf eine Netto-Zeit von gut einer Stunde und unterlege es mit gefassten Geschichte von E.T.A. Hoffmanns "Der Nussknacker und der Mäusekönig": Um Kinder mit dem klassischen Tanz bekannt zu machen, ist diese Herangehensweise, auf die sich das Kieler Theater "Kids for Classic" spezialisiert hat, sicherlich geeignet. Völlig ungeeignet war dagegen die Aufführungssituation im Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten. Der Musensaal ist - wenn er bis zum letzten Parkettplatz gefüllt wird - herzlich wenig geeignet für ungetrübten Seh-Genuss. Da nützen auch die Sitzerhöhungen wenig, die reichlich zur Verfügung standen. Sobald sich der Vorhang öffnete, standen die Kinder in den hinteren Reihen auf den Stühlen, verdeckten so auch den Erwachsenen den Blick, die sich jedoch - eingedenk der Situation der Kleinen - nicht beschwerten. Wohl aber verließen einige Besucher schon nach wenigen Minuten des Nichtssehens den Saal, nach der Pause waren dann so viele Plätze leer, dass für die Ausharrenden das Bühnengeschehen einigermaßen hindernislos zu verfolgen war.

"Eigentlich ganz nett - wenn man etwas sieht", sagte eine Besucherin aus Weinheim mit Galgenhumor, die zugunsten ihrer Tochter immer wieder den Platz gewechselt hatte. "Und dabei habe ich die Karten extra telefonisch bestellt, um mich beraten zu lassen. Niemand hat mir gesagt, dass die hinteren Reihen nicht erhöht sind." Für 19,90 Euro (Kinder) und 29,90 Euro (Erwachsene) fand sie den Preis "fast unverschämt" und wurde bestärkt von einigen Nachbarinnen. "Wir werden uns bei der zuständigen Agentur beschweren."

Die Vorführung des Prager Festival Balletts war solide. Erzählerin Esther Unzen kommentierte verständlich die sogenannten "Pas d'action", in denen nur stumm agiert wurde, und erklärte auch die getanzten Szenen. Die Story ist bekannt: Am Weihnachtsabend im Hause der Geschwister Fritz (frech) und Klara (lieb) überrascht Onkel Drosselmeier - das ist der mit den magischen Kräften - die Gesellschaft mit drei Puppen und einem Nussknacker speziell für seine Nichte. Der wird von Fritz zerstört, vom Onkel repariert und um Mitternacht, als Klara noch einmal nach ihm sieht, zum Leben erweckt. Sie rettet ihrem Nussknacker auch das Leben, als er das Duell mit dem Mäusekönig verliert. Zum Dank verwandelt er sich mit Hilfe Drosselmeiers in einen Prinzen, der Klara in den Palast der Zuckerfee führt. Dort huldigen ihnen Gäste aus Spanien, Arabien sowie Russland, und leitet der Blumenwalzer das glückliche Ende ein. War das alles aber nur ein Traum? Denn Klara erwacht unter dem Weihnachtsbaum.

Die Choreografie von Pavlina Cervickova beschränkt sich auf das Wesentliche und bietet wenig Überraschendes. Der Kampf zwischen Mäusen und Zinnsoldaten, bei dem auch die Jungs unter den Zuschauern aufmerksam wurden, ist harmlos, der Nussknacker (nicht mehr taufrisch Peter Munch) wird höchstens seiner traditionellen Prinzenrolle gerecht, vor allem eine Stütz- und Hebefunktion für die Ballerina zu haben. Klara (Tereza Chabova/Lucie Jansova), die Schneekönigin (Vikoria Vrublevska) und die Zuckerfee (Pavlina Cervickova) zeigen mehr und auch das Ensemble beweist, dass es Tanzen professionell gelernt hat. Der Beifall war geteilt: vorne und auf den Balkons kräftig, in der hinteren Hälfte mäßig.