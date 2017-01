Gott des Gemetzels im Dschungel 

Das Bild auf dem Cover trügt: Die echten Terranauten sind meist in T-Shirt und Shorts unterwegs. © Hanser Verlag

Auch der liebste und beste Mensch wird hier am Ende zur selbstsüchtigen Bestie. Er wird es, weil er in Zwangslagen gerät und dort immer sich selbst am nächsten ist, worauf eine bislang unterdrückte Stimme aus ihm heraus ruft: "Ich. Ich. Ich."

Das geht auch ihnen so, den acht jungen, willigen und ehrgeizigen Wissenschaftlern, die der US-amerikanische Kult-Autor T. Coraghessan Boyle in seinem neuen Roman in ein geschlossenes Ökosystem sperrt, in eine Art zweite Welt namens E 2 (Ecosphere 2). Dort sollen sie, unter einer riesigen Glaskuppel in der Wüste von Arizona, über zwei Jahre hinweg vollkommen abgeschottet von der wahren Welt mit dem leben, was sie haben und herstellen können: rund 3800 Tier- und Pflanzenarten. Und mit sich selbst. Und da beginnt das Problem.

324 Seiten: Wer hat mit wem Sex?

T.C. Boyle – großartiger Erzähler aus prekären Verhältnissen Die Heidelberger Lesung : Sein Buch "Die Terranauten" stellt T. Coraghessan Boyle am 18. Februar um 20 Uhr in einer vom Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg veranstalteten Lesung auf Englisch in der Halle 02 (Güteramtsstraße 2, 69115 Heidelberg) vor. Der Vorverkauf ist abgeschlossen. Restkarten soll es an der Abendkasse geben.

Wieder hat Boyle eine Thematik am Dreieck von Mensch, Natur und Moral angeordnet. Vor dem Hintergrund eines vom Menschen mehr und mehr zerstörten Planeten geht es ihm um die Frage: Wie geht es weiter, wenn dies alles kaputt ist. So erforschen also "Die Terranauten" in E 2, ob es möglich sei, eine autarke künstliche Welt aufrechtzuerhalten - sei es nun in ihrem Versuchslabor in der brennenden Wüste von Arizona, oder eben auf irgendeinem anderen Himmelskörper unseres Sonnensystems, wodurch sich auch der Titel des Romans erklärt.

Wie schon in "Ein Freund der Erde" (2001) oder "Wenn das Schlachten vorüber ist" (2012) geht es Boyle also um Idealisten, die die Welt, die Natur retten möchten, die sich aber im Kreuzfeuer entstehender Begierden, sexueller Anziehungen und unterschiedlicher Denkweisen zu bekriegen beginnen, obwohl ja alle dasselbe Ziel verfolgen.

Boyle erzählt das aus drei Perspektiven. Ich-Erzähler sind Linda Ryu, Ramsay Roothoorp und Dawn Capman. Linda. Ramsay. Dawn.

Linda, koreanischer Abstammung, ist eine, die es nicht nach drinnen geschafft hat, die von draußen als Teil der sektenartigen Mission Control ihren von Neid und Rassismusvorwürfen durchtränkten Rachefeldzug gegen die acht Terranauten führt, vor allem gegen ihre einstige beste Freundin Dawn, die jetzt zur besten Feindin geworden ist, weil sie sich in E 2 auch noch verliebt. Als Dawn dann auch noch - von Ramsay, von wem sonst! - schwanger wird, eskaliert alles und die große Frage steht im Raum: Ist das Experiment damit gescheitert, muss die Luftschleuse geöffnet werden, um eine größtmögliche Sicherheit für Mutter und Kind zu garantieren, oder wird Dawn vom Terranautenarzt Richard abtreiben lassen?

Das, so könnte man sagen, ist die Exposition von Boyles Werk - und hier beginnt es auch, nach einigennebensächlichen und geschwätzigen Längen und Verhandlungen (Wer hat mit wem Sex?), so richtig loszugehen. Das Problem: Hier hat der Leser bereits 324 Seiten gelesen.

Natürlich bleibt Boyle nach wie vor ein brillanter Erzähler und zieht aus jeder noch so intimen (und blöde-privaten) Frage Spannung und allgemeines Interesse. Natürlich ist die Thematik, die sich ja am realen Experiment der Biosphäre 2 Anfang der 1990er Jahre orientiert, hoch interessant. Und natürlich schildert Boyle die allmähliche Verwandlung des wissenschaftlichen Experiments in ein von TV-Teams begleitetes "Big Brother"-Megaterrarium, eine Art Reality-Show à la Dschungelcamp wie einen Thriller; tatsächlich wird E 2 mehr und mehr von Voyeuren und Touristen bevölkert, mehr und mehr von Marketing- und Promotiongedanken getragen, denn: Öffentliche Aufmerksamkeit bringt Spendengelder.

Insgesamt gesehen entwickeln "Die Terranauten" aber trotzdem nicht gewohnte Boyle-Qualität. Was fehlt zwischen all den Eitelkeits-, Missgunst- und Rivalitätsschilderungen ist eine Vertiefung - und überhaupt die Tiefe, in die Seelen von Dawn, Ramsay und Linda einzudringen, die immer im Mittelpunkt stehen. Boyle bleibt aber auch hier weitgehend an der satirischen Oberfläche hängen, was im guten Fall komisch und im besseren entlarvend ist, aber nur punktuell die Schärfe und Durchschlagskraft seiner Meisterwerke entfacht. Es ist eine Art "Gott des Gemetzels" in einem Dschungelcamp - nur dass Yasmina Rezas gleichnamiges Theaterstück gerade mal 80 Seiten hat und nicht knapp über 600. Was bleibt? Ein gutes, aber kein überragendes Buch.