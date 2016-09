Grenzen der Gemeinsamkeit

Die beiden Starkünstler trennen 500 Jahre, doch Verbindungslinien überbrücken Zeiten und Kontinente. Zunächst ist da die Faszination für ein bestimmtes Motiv. Albrecht Dürers "Rhinocerus" aus dem Jahr 1515 ist unter den grafischen Werken des Renaissancemeisters aus Nürnberg das wohl bekannteste - allenfalls sein "Feldhase" oder die "Betenden Hände" nehmen es in Sachen Popularität mit ihm auf. Und eben jenes in Afrika beheimatete gewichtige Tier, das Dürer nie im Original zu Gesicht bekam, beeindruckte auch den wohl bekanntesten zeitgenössischen Künstler Afrikas, dessen Arbeiten auf unverwechselbare Weise auf grafischen Techniken aufbauen: den 1955 geborenen Südafrikaner William Kentridge, der auf Dürers Darstellung ausdrücklich Bezug nimmt.

Ein Bild für Freiheit

Dass die Verbindungen über das urtümliche Tier hinausgehen, demonstriert die Ausstellung "Double Vision" in der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe. Die vom Berliner Kupferstichkabinett gemeinsam mit einer Forschungsgruppe konzipierte und von dort im Wesentlichen übernommene Schau bietet gleich mehrere Nashörner aus Kentridges Feder. Dürers Tierporträt macht das beträchtliche Gewicht spürbar, auf Kentridges Tuschezeichnungen erscheint das Tier viel beweglicher. Vor allem wehrhaft wirkt es. Ein Symbol der Kolonisierung, ihrer Folgen und zugleich ein Bild für Freiheit und Selbstbestimmung ist das bedrohte Wesen für William Kentridge.

Albrecht Dürer (1471-1529) zählt zu den namhaftesten Repräsentanten der Kunst der Renaissance. Mit seinen oft als Zyklen gefertigten Radierungen, Holzschnitten und Kupferstichen etablierte er die Grafik als eigenständige Kunstform. William Kentridge (geboren 1955) stammt aus Südafrika. Er wurde hierzulande durch 1997 auf der documenta X gezeigte Werke bekannt. Sein Werk umfasst vor allem grafische Arbeiten, Skulpturen und auf Zeichnungen aufbauende Filme. Die zuvor in Berlin gezeigte Ausstellung "Double Vision" der Badischen Kunsthalle ist bis 8. Januar 2017 zu sehen (täglich außer Montag 10-18 Uhr). In der Jungen Kunsthalle nebenan werden (für Jung und Alt) grafische Techniken demonstriert. Der deutsch-englische Katalog (Sieveking Verlag, 208 Seiten) kostet 34,90 Euro. tog

Wie so oft nimmt er auch hier auf die politische Geschichte seiner Heimat Bezug, und das schon durch die Gestaltung in Schwarzweiß, die ebenso seine eigenwilligen, auf zeichnerischen Elementen aufbauenden Filme charakterisiert, verweist sie doch auf die immer wieder kritisch reflektierte Politik der Apartheid und Kentridges eigene Situation als Weißer im schwarzen Afrika.

Kentridge ist schon als Kind auf Dürer aufmerksam geworden, der die grafischen Techniken nicht nur meisterhaft handhabte, sondern überhaupt erst als eigenständige, auch die zeitlichen Umstände reflektierende Kunstformen etablierte - und der sie als Mittel begriffen hat, um hohe finanzielle Umsätze zu erzielen. Die ebenfalls in der Ausstellung gezeigte monumentale "Ehrenpforte", gedruckt auf 36 zusammenhängenden Papierbögen, beeindruckte den jungen Kentridge besonders. Noch seine gleichfalls großformatige zeitkritische Arbeit "Remember the Treason Trial - In Erinnerung an den Landesverratsprozess" zeugt davon.

Dürer feierte im Auftrag des Kaisers Maximilian I. dessen Ahnengeschichte und das Haus Habsburg in einer großartigen schlossartigen Architektur, Kentridge ist erneut näher an der Natur: Ein großer, knorriger Baum bildet bei ihm den Hintergrund. Am Beginn der Schau steht das meistkommentierte Werk Dürers, sein Kupferstich "Melancholie". Dieser vieldeutigen Besinnung auf die Kunst, ihre Voraussetzungen sowie die Selbstzweifel des Künstlers haben die Ausstellungsmacher Arbeiten Kentridges gegenübergestellt, die ebenfalls den Schaffensprozess reflektieren und besonders den Atelierraum thematisieren.

Doch sogleich denkt man sich, dass es mit den Parallelen zwischen beiden doch nicht so weit her sein könnte. Welcher neuzeitliche, erst recht moderne Künstler würde nicht sein Schaffen und die Kunst als solche hinterfragen? Dass William Kentridge auch Selbstporträts in seine Arbeiten integriert und wie schon Dürer häufiger Werkserien schafft, wird ebenfalls nicht als starker Beleg inniger Beziehungen über das Erwähnte hinaus gelten können. Überhaupt wirkt das Konzept der in acht Kapitel gegliederten Ausstellung etwas verkopft.

Davon abschrecken lassen sollte man sich indes nicht. Denn nicht nur lädt die Schau anhand namhafter Exponate dazu ein, zwei bemerkenswerte, jeweils ganz eigenständige Künstlerpersönlichkeiten wieder- oder auch erstmals zu entdecken. Sie richtet auch erneut den Blick auf die Vielfalt grafischer Techniken, die durch Feinheit im Detail ausgleichen, was auf Anhieb größere Aufmerksamkeit findende Formen - Malerei, Skulptur und Plastik - ihnen zunächst vorauszuhaben scheinen. Die über 100 Exponate vereinigende Schau kann mit ihrer auf Einzelheiten konzentrierten Perspektive geradewegs das Sehen lehren - und das steht ja am Anfang der Wahrnehmung aller bildenden Kunst.