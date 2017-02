Grenzenlose Klangvielfalt

Es ist faszinierend, über die Jahre mitzuerleben, wie stark das KlangForum Heidelberg e.V künstlerische Impulse setzt und mit seinen Ensembles Schola Heidelberg (vokal, etwa 16 Solisten) und aisthesis (instrumental) weit über Stadt, Region und Land hinaus sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat.

Dabei werden immer wieder die stilistische Vielfalt, die unbedingte Offenheit für Neues und der künstlerische Spagat zwischen historischer Aufführungspraxis und zeitgenössischer Musik gerühmt, egal ob etwa die Schola beim Lucerne Festival oder dem Musikfest Berlin auftritt.

Besonderes Merkmal ist dabei die Vielzahl von Uraufführungen, angeregt auch durch eigene Kompositionsaufträge. In dieser Hinsicht ist das KlangForum Heidelberg ein Spitzenreiter in Deutschland. Illustre Namen wie Hans Zender oder Carola Bauckholt, Helmut Lachenmann oder Heinz Holliger zählen zu denjenigen, die der Schola und dem Instrumentalensemble ihre Werke anvertrauen und widmen.

Das Festprogramm des Jahres – Konzerte und Projekte Tage der Neuen Musik : 21. bis 24. Februar in Heidelberg und Mannheim.

: 21. bis 24. Februar in Heidelberg und Mannheim. Musik im Kontext : Luigi Nono - Arnold Schönberg, 23. März im Tankturm Heidelberg.

: Luigi Nono - Arnold Schönberg, 23. März im Tankturm Heidelberg. " Leidenschaften ": Schwetzinger Festspiele, 15. Mai.

": Schwetzinger Festspiele, 15. Mai. " Im Wirbel der Zeiten ": 29. und 30. Juni, Heidelberg und Karlsruhe.

": 29. und 30. Juni, Heidelberg und Karlsruhe. " Modern Times ": Werke von Luciano Berio, mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 29. September, Stadthalle Heidelberg.

": Werke von Luciano Berio, mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 29. September, Stadthalle Heidelberg. " Diktaturen ": Heidelberg, vom 26. bis 29. Oktober.

": Heidelberg, vom 26. bis 29. Oktober. Musik im Kontext : Hans Zender, 16. November, Tankturm Heidelberg.

: Hans Zender, 16. November, Tankturm Heidelberg. Porträt des Komponisten Wolfgang Witzenmann : Heidelberg und Pforzheim, 25. und 26. November.

: Heidelberg und Pforzheim, 25. und 26. November. Weihnachtskonzerte Heidelberg und Mannheim: 15. bis 17. Dezember

Lange Suche nach Anerkennung

Eine Erfolgsgeschichte, die in einem mühsamen Prozess der Anerkennung nun auch in Heidelberg zunehmend gewürdigt wird. Natürlich sind neben der Stadt auch das Land über Projektförderungen, ebenso die Ernst von Siemens-Musikstiftung Mitinitiatoren des Erfolges einer außergewöhnlichen künstlerischen Obsession. Endlich hat das KlangForum nach Jahren des Vagabundierens in verschiedensten Proberäumen vor einem Jahr auch ein ständiges Domizil gefunden.

Im architektonisch ebenso raffiniert wie ansprechend renovierten und umgebauten Tankturm (Heidelberg, Eppelheimer Straße 46) haben die Musiker nun die adäquaten Möglichkeiten. Auch Verwaltung und Archiv sowie ein kleinerer Veranstaltungsraum für Konzerte stehen hier zur Verfügung. Wer die verschiedenen Ebenen des ehemaligen Wasserspeichers per Spindeltreppe erwandert, darf erst einmal staunen und sich dann für Schola und aisthesis freuen.

Naturgemäß fangen solche Geschichten mit "Es war einmal" an. In diesem Fall handelt sie von einem jungen Kantor, der an der Johanniskirche Heidelberg-Neuenheim das dortige kirchenmusikalische Leben aufmischte, wie man heute etwas flapsig sagen würde. Walter Nußbaum blieb dort bis 1992, und aus seiner dortigen Aufbauarbeit entstanden dann die beiden bereits mehrfach erwähnten professionellen Ensembles.

Professur der Karriere geopfert

Parallel lehrte Nußbaum an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover Chorleitung und Dirigieren, ehe er die Professur vor zwei Jahren aufgab: "Irgendwann waren wir zu viel unterwegs mit den Ensembles, so dass es mir nicht mehr möglich war, beides verantwortlich zu machen." Natürlich sind die dortigen Künstlerfreundschaften und Anregungen geblieben, Walter Nußbaum kann sie jetzt weiter nutzen.

Das Repertoire der beiden Ensembles reicht von der frühen Vokalmusik (Stichwort Gesualdo) bis zu Intrumental- und Vokalwerken der Zeitgenossen. Die Bandbreite ist dabei (fast) grenzenlos bis hin zu Mikrotonalität und außergewöhnlichen Darstellungstechniken. Die Biennale Venedig, die Salzburg Biennale, der Steirische Herbst, Milano Musica, Musica viva München, Wittener Tage für neue Kammermusik, Schwetzinger Festspiele, Tongyeong Festival oder Ruhrtriennale sind einige der Referenzen.

Die Diskografie umfasst bislang 16 Produktionen; ein Querschnitt durch das, was wertvoll und wertig ist von Leibowitz bis Ligeti oder Haas und Lohrmann. Es gibt keine Berührungsängste, Begrenzungen setzt ausschließlich der Qualitätsanspruch. Sicherlich haben sich in einer medialen Welt Stilformen und Publikumserwartungen gewandelt, doch Nußbaum und seine Ensembles stellen sich den Herausforderungen: "Alles, was sinnvoll ist, hat bei uns keine Begrenzungen". Und zeitübergreifend gilt die Idee, Menschen für Kunst zu interessieren und zu begeistern.

Sein künstlerisches Selbstverständnis definiert Walter Nußbaum mit sympathischer Unbedingtheit: "Musik gestaltet mein Leben". - Das Jubiläumsjahr wird mit einer Vielzahl von Veranstaltungen eingerahmt.