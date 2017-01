Große Pop-Party statt Parolen

Billie Joe Armstrong gehört nicht zu der Sorte Frontmänner, die allein mit ihrem Charisma eine ausverkaufte Arena in ihren Bann ziehen. Aber der 44-jährige Punkrock-Sänger ist ein Musterbeispiel dafür, dass man sich überbordende Stimmung auch erarbeiten kann. Beim so gut wie ausverkauften Konzert seiner Band Green Day in der Mannheimer SAP Arena nimmt er schon beim ersten Song "Know Your Enemy" die Zügel fest in die Hand und spult dann fast zweieinhalb Stunden lang ein Animationsprogramm ab, bei dem die 11 200 Fans begeistert mitmachen.

Brodelnde Rhythmen

Nachdem die Vorgruppe The Interrupters fünf Stücke lang die Trommelfelle ihrer noch relativ überschaubaren Zuhörerschaft mit infernalischer Lautstärke auf eine Zerreißprobe gestellt haben, klingt der Sound von Green Day fast schon differenziert - obwohl man die oft sehr hörenswerten Texte nur selten verstehen kann. Die brodelnden Rhythmen des furiosen Drummers Tré Cool und von Bassist Mike Dirnt sind absolut mitreißend. Ihre drei Begleitmusiker Jason White (Lead-Gitarre), Jeff Matika (Rhythmusgitarre) und der erstaunliche Jason Freese (Piano, Keyboards, Saxofon, Posaune, Gitarre, Akkordeon) komplettieren neben Dirnt den präzisen, bis zu vierstimmigen Backgrundgesang. Denn die fünffachen Grammy-Gewinner aus Kalifornien servieren keinen schlichten Haudrauf-Punk, sondern konterkarieren harte Riffs immer wieder mit hübschen, eingängigen Melodien - ein Stil, der sie 1994, nach dem Höhepunkt der Grunge-Ära, mit dem Hit-Album "Dookie" zu Stars macht.

Green Day in der SAP Arena – das Programm Hauptteil: 1. Know Your Enemy (2009), 2. Bang Bang (2016), 3. Revolution Radio (2016), 4. Holiday (2004), 5. Letterbomb (2004), 6. Boulevard Of Broken Dreams (2004), 7. Longview (1994), 8. Youngblood (2016), 9. 2000 Light Years Away (1991), 10. Hitchin' A Ride (1997), 11. When I Come Around (194), 12. Burnout (1994), 13. Scattered (1997), 14. Minority (2000), 15. Are We the Waiting (2004), 16. St. Jimmy (2004), 17. Knowledge (Coverversion der US-Band Operation Ivy), 18. Basket Case (1994), 19. She (1994), 20. King For A Day (1997), 21. Medley: Shout / Always Look On The Bright Side Of Life / (I Can't Get No) Satisfaction / Hey Jude, 22. Still Breathing (2016), 23. Forever Now (2016). Erste Zugabe: 24. American Idiot (2004), 25. Jesus Of Suburbia (2004). Zweite Zugabe (Billie Joe Armstrong solo): 26. Ordinary World (2016), 27. Good Riddance (Time of Your Life) (1997). jpk

Dass die Band noch heute relevant ist, verdankt sie dem 2004 erschienenen Meisterwerk "American Idiot", das die weltweite Wut auf die US-Politik unter Präsident George W. Bush kanalisiert. Der Reifeprozess von ungezügelten Fun-Punkern zu gestandenen Entertainment-Profis ist in der SAP Arena deutlich zu sehen: Ihre zahlreichen Gassenhauer und Ohrwürmer von "Longview" über "Minority" bis "Basket Case" lassen sie nahezu unverändert. Sie knallen auch so genug. Bei ihrer einzigen großen Ballade "Boulevard Of Broken Dreams" kann Armstrong den textfesten Zuschauern den Gesang fast komplett überlassen - ein tolles Kollektiverlebnis. Aber bei den Nummern, die nicht jedem so sicher über die Lippen gehen, ziehen die sechs Musiker alle Register: rasante Tempo- und Dynamik-Wechsel, Turnübungen, Sprünge, Sprints, ein fulminantes Medley, Fans werden auf die Bühne geholt, dürfen mitsingen oder -spielen - die blonde Lisa kann ihre Gitarre sogar behalten.

Und immer wieder Mitmachspielchen. "Nehmt die Hände in die Luft!" oder "Lasst uns durchdrehen!", kommandiert Armstrong, der auch einen Narren am Wort "Deutschland" gefressen hat. Wenn die Fans für jedes "Hey-ho", das sie an diesem Abend nachsingen, zehn Cent vom Eintrittspreis zurückbekommen würden, bekämen alle noch etwas raus - und die Band würde noch heute am Ausgang stehen und Scheine verteilen.

Abgesehen davon ist der Abend so abwechslungsreich, wie es bei der im Prinzip überschaubar komplexen musikalischen Grundidee von Green Day nur geht. Multiinstrumentalist Freese sorgt immer wieder für überraschende Farbtupfer, bis hin zu einer kleinen Jazz-Einlage und einer George-Michael-Hommage mit dem Saxofon-Solo aus "Careless Whisper" in "King For A Day".

Begeistertes Publikum

Nach dem heftig mitgesungenen "American Idiot" rundet die Mini-Punk-Oper "Jesus Of Suburbia" das Ganze ab, bevor Armstrong in der letzten Zugabe solo nur mit Akustikgitarre in Bob-Dylan-Manier einen stimmungsvollen Schlusspunkt setzt. Er singt dabei in "Good Riddance" von "der Zeit deines Lebens" - einen viel besseren Abend wird sich kaum einer der Fans vorstellen können. Auch Armstrong ist vom Enthusiasmus des Publikums begeistert und haucht immer wieder "Deutschländ, isch liebe dich."

Was man trotz der perfekten Pop-Punk-Party vermisst, sind klare Worte zum bevorstehenden Amtsantritt des neuen US-Präsidenten, gegen den Green Day konsequent Stimmung machen. Donald Trump den zweiten Vornamen "Fucking" zu verpassen, ist nun wirklich nicht originell. Kurze Plädoyers gegen Korruption und Hass in der Welt oder für das Miteinander, wie man es dank Musik bei diesem Konzert erlebt, sind nur wenig effektvoller. Aber viele Green-Day-Songs sprechen ja für sich.