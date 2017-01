Grüße von James Bond & Co.

Den musikalischen Höhepunkt gibt es schon ziemlich früh. Nach dem obligatorischen James-Bond-Block moderiert Regisseur Georg Veit den Übergang zu den Anti-Helden, den "dunklen Männern" der Filmgeschichte, und es erklingt, erst nur mit Trompete, eines der berühmtesten Motive in der Geschichte der Filmmusik. Die Leitmelodie aus Francis Ford Coppolas Mafia-Meisterwerk "Der Pate" beginnt sphärisch, dann setzt das Cello ein, ein Klavier kommt dazu. Schließlich spielt das ganze Orchester zum Tanz auf - eine Verneigung vor einem Stück zeitloser Kunst.

Es sind vor allem diese Präzision und die Liebe zum Detail, die den Abend als Hommage an die großen Momente des Films glücken lassen. Nichts weniger hat sich Veit vorgenommen, als das "Wunder" Film zum Leben zu erwecken, seinen Zauber zu entfalten - und das gänzlich ohne Videomaterial. Die Lieder sollen für sich sprechen, und so liegt es ganz in der Hand von Capitol-Band, Streich- und Gesangs-Quartett, die Bühne mit Leben zu füllen. Das gelingt den Musikern sehr gut, zumal die Film- und Song-Auswahl unter dem Titel "Cinema Rock Symphony" rasch Anknüpfungspunkte zum Horizont des Publikums findet.

Melodien aus James-Bond-Filmen kann nun wirklich jeder aus dem Effeff aufrufen, und so gibt es gleich zu Beginn einen ausgiebigen Ausflug ins Spionage-Milieu. Dass dabei Paul McCartneys Rock-Symphonie "Live And Let Die" passend zum Thema des Abends ganz am Anfang steht, ist sicherlich kein Zufall. Zudem erweist sich die Auswahl mit "Skyfall", "Nobody Does It Better" und "Goldeneye" als genauso erwartbar wie geschmackvoll.

Begeisternd: Marion La Marché

Letzteres geht vor allem auf das Konto von Marion La Marché, die eine hinreißende Tina Turner gibt und auch den Rest des Abends über sowohl stimmlich als auch emotional den stärksten Eindruck hinterlässt. La Marché singt auch den zweiten Turner-Klassiker "We Don't Need Another Hero" (aus "Mad Max") mit genialer Inbrunst und rauchiger Rockröhre, bei "Carwash" wird sie zur Funk-Diva und besticht schließlich noch als echte Kennerin des Blues. Als sie sich dafür die Schuhe auszieht und das damit erklärt, "unnerum geschmeidisch" bleiben zu wollen, ist das Mannheimer Publikum ihr endgültig verfallen.

Dagegen erweisen sich Sascha Kleinophorst, Sandie Wollasch und Sascha Lien als deutlich blasser, wobei Letzterer in der Rolle als Jon-Bon-Jovi-Double mit dem Song "Blaze of Glory" durchaus überzeugt. Auch Wollasch und Kleinophorst haben ihre Momente, ihren stärksten in dem Duett "Falling Slowly" aus dem Film "Once". Kleinophorst wagt sich sogar an Xavier Naidoos "Sie sieht mich einfach nicht" aus "Asterix und Obelix gegen Caesar" - und schlägt sich tapfer. Wollasch wiederum nimmt es mit Ol' Blue Eyes Frank Sinatra auf, ihr "Moon River" bleibt aber leider sehr an der Oberfläche.

Überhaupt sind die von Regisseur Veit angekündigten magischen Momente eher rar. Dafür ist die Song-Auswahl zu vorhersehbar, die Einteilung in Gut, Böse, Liebe und Wollust dann doch zu holzschnittartig. Geschuldet ist das dem Mainstream-Anspruch und wohl auch dem avisierten Publikum, das sich in den Kategorien "älter" und "gesetzter" bewegen soll.

So klammert Veit in seinem Programm beispielsweise die Film- und Soundtrack-Ikone Quentin Tarantino völlig aus, bringt dafür aber Ed Sheerans "I See Fire" aus dem "Hobbit" und als Zugabe Aerosmiths Armageddon-Hymne "I Don't Want To Miss A Thing". Damit liegt er überwiegend richtig, am Ende steht fast der ganze, gut gefüllte Laden und applaudiert begeistert.

Veit spannt den Bogen indes weiter: Zu den Anfängen des 1927 erbauten Capitols als Lichtspielhaus und nach vorne zum 90-jährigen Bestehen, das in diesem Jahr kräftig gefeiert werden soll. Natürlich auch mit Eigenproduktionen wie der "Cinema Rock Symphony", bei der sich zeigt, dass sich das Haus auf seine Künstler verlassen kann. Auch wenn der Sound manchmal etwas schmalbrüstig daherkommt, so überzeugen die Musiker in den Details, werden die liebevollen Arrangements punktgenau umgesetzt, harmonieren Schlagzeug und Bass mit Klavier und Klarinette. Als wahrer Glücksgriff entpuppt sich das zusätzliche Engagement eines Streichquartetts, das dem Klang gleichermaßen Fülle und Feinheit verleiht.