Harte Klänge und viel Licht

Die Bässe wummern und bringen den Maimarkt ordentlich zum Vibrieren. In der Halle geben Anhänger von Hardstyle beim Tanzen alles und bewegen sich gut gelaunt im Rhythmus von 150 Schlägen pro Minute. Das niederländische Event "I am Hardstyle" hat am Samstag zum ersten Mal auf deutschem Boden stattgefunden. Eine mitreißende Lichtershow mit farbenfrohen Lasern und Pyrotechnik, garniert mit Konfettiregen und Videoclips auf der großen Bühnenleinwand, sorgte für zusätzliche optische Highlights.

"Mannheim ist prädestiniert für elektronische Musik und für diese Veranstaltungen sehr offen", sagte Valentin Hillengass, Produktions- und Gastronomieleiter des Abends. Immerhin locken etablierte Festivals wie Toxicator oder Timewarp regelmäßig Feiernde aus vielen Ländern in die Quadratestadt. Ein guter Grund, die deutsche Premiere in die Maimarkthalle zu holen.

Der niederländische DJ und Produzent Brennan Heart hat die Reihe initiiert. Die Stuttgarter Agentur Musical Madness veranstaltet das Konzept vor Ort. Zehn internationale Acts wie beispielsweise Zatox, Freequencerz, Blademaster sowie Atmozfear & Audiotricz brachten die rund 5000 Besucher bis in die Morgenstunden zum Tanzen.

Bunt und kostümiert

MC DL und MC Villain unterhielten die Menge als Gastgeber. Das passende Outfit spielt eine wichtige Rolle: Viele der jungen Frauen tragen bunte Haarsträhnen zu knappen Hotpants und peppen die Kleidung mit außergewöhnlichen Accessoires auf. Die männlichen Besucher feiern häufig mit nacktem Oberkörper oder verrückten Kostümen. Das Projekt A*S*Y*S eröffnet die Veranstaltung, um anschließend den Niederländern Galactixx das Mischpult zu überlassen.

Hinter TNT aka Technoboy und Tuneboy verbirgt sich das italienische Duo Cristiano Giusberti und Antonio Donà, die mit ihrem Mix aus Happy Hardcore und härteren Spielarten überzeugen. Wenn sie die Klassiker "No Good" von The Prodigy oder "Have you ever been mellow" von den Party Animals auflegen, fällt den Gästen das Stillstehen schwer. Codeblack & Toneshifterz bringen mit "Song2" von Blur auch rockige Töne in die Halle.

Brennan Heart verwandelte den Saal rund 90 Minuten lang in eine Partymeile. Mit ordentlichem Jubel empfangen, präsentierte der 34-Jährige Künstler eigene Hits wie das energievolle "Lose your mind" oder die tiefsinnige Hardstyle-Ballade "Hold on to tomorrow". Mit von der Partie ist auch der Sänger Johnathan Mendelsohn: Zusammen mit Heart brachte er Ohrwürmer wie "Follow the light" und "Imaginary" live auf die Bühne. Der Auftritt von Radical Redemption beschließt das Festival. Es soll eine Wiederholung von "I am Hardstyle" geben. "Die Leute sind supergut drauf", sagt Hillengass. "So, wie es gerade läuft, planen wir es auf jeden Fall."