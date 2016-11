Heidelberger Rapper Kurdo lässt keine Presse zu

Die Fan-Gemeinde von Prince trauert immer noch. Etwas Trost spendet die Aussicht, dass nach dem Tod des kreativen Pop-Superstars Material aus The Vault veröffentlicht wird. So heißt die kreative Schatzkammer im Studiokomplex Paisley Park, in der der Legende nach schon Mitte der 80er Jahre 3000… [mehr]