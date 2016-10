Mannheim. Schlagersängerin Helene Fischer gibt 2017 fünf Konzerte in Mannheim. Wie der Veranstalter mitteilte, tritt die Sängerin an den Tagen vom 17.Oktober bis 22. Oktober in der SAP Arena auf.

Derzeit arbeite Fischer an einem neuen Album, das in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen soll. Bei ihrere Live-Tournee wird Fischer nicht jeden Tag in einer anderen Stadt auftreten, sondern wird in jeder Stadt auf der Tour eine Woche verbringen und fünf Konzerte pro Halle geben. Insgesamt sind 65 Konzerte in dreizehn Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz geplant.

Der Ticketvorverkauf startet am Montag, den 24.Oktober 2016 um 9 Uhr auf eventim.de und ab dem 27.Oktober 2016 an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es können maximal vier Tickets auf einmal erworben werden. (dls)