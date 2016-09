Hochprozentige Aufgabe

Der streitbare Komponist Hans-Karsten Raecke vor seiner Musikbrennerei. © rcl

"Nein, wir brennen hier keine CDs, wir machen heiße Musik!" So informiert Hans-Karsten Raecke im Nordwesten Berlins neugierige Besucher, die sich auf dem idyllischen Gelände seiner "Musikbrennerei" über sein berufliches Treiben erkundigen. Ins brandenburgische Rheinsberg, ganz in die Nähe des klassizistischen Jugendschlosses des späteren Alten Fritz, hat es den Komponist, Klangkünstler und Instrumentenbauer von Mannheim aus verschlagen - quasi gleich mehrfach der Liebe wegen.

Die Nähe zu seiner mecklenburgischen Heimat, seiner langjährigen Lehr-Stadt Berlin sind das eine, die Liebe zur musikalischen Freiheit, die Platz für Konzerte, seine kuriosen Instrumente und grafischen Partituren fordert, das andere. Wenn sich dann noch die Lebensgefährtin, die Heidelberger Musikkabarettistin Jane Zahn, bei einer Reha in den Landstrich um die Ruppiner Seenplatte verliebt, ist ein Umzug, geschehen 2014, schnell beschlossene Sache.

Und die Mehrfach-Liebe ist dem Ort anzumerken: Hochgeistiges statt Hochprozentiges - mit viel persönlichem, baulichem wie finanziellem Aufwand ist hier eine verfallene Destillerie zur doppelgeschossigen "Musikbrennerei" geworden, ein Ort wo zwischen alten Ziegelmauern und unter historischen Kannendecken idealer Raum ist für Musik.

Hans-Karsten Raecke Hans-Karsten Raecke wurde am 12. September 1941 in Rostock geboren. Nachdem sein Vater 1944 in der Sowjetunion gefallen war und die Mutter nach ihrer zweiten Heirat in die Bundesrepublik Deutschland ging, wuchs er bei seiner Großmutter im mecklenburgischen Bad Sülze auf, wo er mit fünf Jahren den ersten Klavierunterricht und später Klarinettenunterricht erhielt. Er studierte er an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Bis 1974 war er Dozent an der Humboldt-Universität, von 1972-1975 Meisterschüler Paul Dessaus. Nach Konflikten mit der DDR-Kulturpolitik siedelte der Komponist, Instrumentenerfinder und Klangkünstler 1980 in die BRD über, wo er auch als Dozent für Musiktherapie in Heidelberg tätig war. Er arbeitete und wohnte bis 2014 in Mannheim, wo er seit 25 Jahren die von ihm gegründeten Klangwerkstatt-Musiktage im Kunstverein veranstaltet. Vom 25. bis 27. November finden seine Klangwerkstatt-Musiktage erstmals in der Mannheimer Jungbusch-Arena statt. 2014 zog Raecke mit der Heidelberger Sängerin und Musikkabarettistin Jane Zahn nach Rheinsberg in die Mark Brandenburg. Dort gründeten Raecke und Zahn in einer ehemaligen Schnapsfabrik das Kulturzentrum "Musikbrennerei" (www.musikbrennerei.de). rcl [mehr...]

Kein Blick zurück im Zorn

Nein, auch wenn ihn heute noch manches in den Quadraten ärgere, im Zorn sei er nicht aus Mannheim weggezogen, wo er gut 30 Jahre wohnte und wirkte und auch weiterhin die Klangwerkstatt-Musiktage veranstaltet. Diese werden in diesem Jahr 25, der Maestro selbst heute 75 Jahre alt.

Raecke scheint angekommen zu sein, sprüht vor Energie, zitierte auswendig lange Tucholsky-Passagen, Platt-Gedichte oder trommelt einen Bert-Brecht-Rap auf die Tischkante. "Musik muss auch Vergnügen bereiten", zitiert er ihn, und weiß, dass dies Komponistenkollegen teils anders sehen. Brecht sei so populär geworden, weil er die Klassik übersprungen habe, zitiert er seinen Lehrer Paul Dessau. Und in der Tat bei aller musiktheoretischen Finesse und Ernsthaftigkeit, lebt Raeckes Musik auch von der Freude am Experiment und am buchstäblich unerhörten wie vergnüglichen Klang.

Das Maul lässt sich der Freund von Arbeiterliedern, der seit einem halben Jahrhundert mit Performance-Elementen, Improvisation und tonaler Unbestimmtheit arbeitet, nicht verbieten. Seine musikalische und politische Herkunft verleugnet Raecke nie. Er studierte an der Hochschule Hanns Eisler, unterrichtete sechs Jahre an der Berliner Humboldt-Uni und macht aus seiner marxistischen Gesinnung kein Geheimnis - was einem durchaus auch in der DDR ein Auftrittsverbot einbringen konnte.

"Ich kann mich einfach nicht davon verabschieden, dass Musik einen gesellschaftlichen Anspruch haben muss", bekennt Raecke. Dass Pop und Rock teils in dieser Kategorie mitverhandelt werden können, erkennt der Rasterkomponist fraglos an, beklagt aber - auch am konkreten Beispiel Mannheims - dass das Verhältnis zur Neuen Musik mit intellektuellem und kompositorischen Anspruch nicht mehr stimme. Und dann fällt wieder so ein Raecke-Satz, für den man den streitbaren Recken einfach schätzen muss: "Pop ist längst zum politischen Ziel geworden, Politiker überbieten sich im Popularitätswahn darin, Rockstars die Füße zu küssen."

Was sich geändert habe in den über 50 Jahren seines musikalischen Wirkens? Recke Raecke sprudelt: Von Zwölftonmusik, der Sackgasse des Seriellen, von ostinaten Rhythmen, von der emotionalen Gegenbewegung der Minimalmusik, von Stockhausen, John Cage, Wolfgang Rihm und vielen anderen Kollegen. Selten ist eine musikwissenschaftliche Vorlesung so unterhaltsam - und so strukturiert. "Eine Sache aber, die hat sich nicht geändert seit den 60er Jahren", sagt er und lacht: "Das Problem ist, dass zu wenig Leute kommen. Was haben wir schon alles besprochen an Initiativen - in Theorie und Praxis -, wie ein größeres Publikum für die Neue Musik zu gewinnen ist. Es bleibt auch mit 75 noch meine Herkulesaufgabe!"

Mit Gemeinschaftssinn

Doch Raecke übernimmt sie weiter: Aus seiner Musikbrennerei will er in und für die Zukunft eine Stiftung für Neue Musik formen, wo Instrumente, Partituren und Klangskulpturen für die hoffentlich dann mehr interessierte Nachwelt erlebbar bleiben sollen: "Nicht nur meine eigenen, sondern auch die von Kollegen!", das betont er mit altem Gemeinschaftssinn und Solidarität ... auch dazu: herzlichen Glückwunsch!