„Ich verspreche: Es lohnt sich“

Ein nervöses Wehen schwirrt durch den Saal. Wie soll man es nennen? Es ist ein Streicherflirren oder -kitzeln, ein kribbeliges Etwas, in dem sich böse und nervöse Gedanken tummeln wie kleine Kobolde. Extreme Aufregung. Der Mann mit dem Taktstock macht dazu noch recht akkurate Bewegungen, die größer, ausladender werden, wenn die Motive sich singend über zwei Takte strecken. Und nach unten fallen. Alles geht sehr schnell. Abrupt. Und plötzlich steht der Klang wieder, mündet in ein g-Moll-Es-Dur-Gemisch der Holzbläser, die wieder nach unten führen. Und jetzt ist der Moment da. Ruhe. Ganz kurze Ruhe.

Nationaltheater. Oktober 2016. "Aida"-Probe mit Mannheims neuem Generalmusikdirektor (GMD) Alexander Soddy. Und Alexander Soddy singt jetzt. Nicht richtig. Er markiert für die Orchestermusiker nur das, was Amneris, wäre sie da, nun singen würde: "L'abborrita rivale a me sfuggia" startet er den inneren Monolog der ägyptischen Prinzessin (Entfloh'n ist die Rivalin (Aida), die verhasste). Noch kurz geht es weiter. Dann unterbricht und spricht Soddy: "Die Musik ist hier, als stürmten alle Gedanken der Amneris hindurch." Das Deutsch des jungen Oxforders ist, nun ja, verdammt gut.

Der Eine, der Karriere macht?

Generalmusikdirektor Soddy Mannheims neuer Generalmusikdirektor Alexander Soddy löst Dan Ettinger ab und hat einen Vertrag bis 2021. 1982 in Oxford geboren, absolvierte er dort eine Ausbildung als Chorsänger, studierte an der Royal Academy of Music Dirigieren und Gesang, danach Musikwissenschaft und Analyse in Cambridge. 2004 wurde er Korrepetitor und Dirigent am National Opera Studio in London, 2005 Korrepetitor an der Staatsoper Hamburg. 2008/9 debütierte er an der Staatsoper Hamburg, 2010 bis 2012 war er Kapellmeister in Hamburg. 2013/14 wurde er Chefdirigent am Stadttheater Klagenfurt. 2014/15 gab er mit "La Cenerentola" sein Debüt in Frankfurt. Soddy ist verheiratet und erwartet mit seiner Frau, der Sopranistin Trine Wilsberg Lund, das zweite Kind. Soddys erstes Akademiekonzert 10./11. Oktober, 20 Uhr, Rosengarten. Werke von Beethoven, Adès und Strauss (Info: 0621/260 44). Soddys erste Opernpremiere "Aida" - Premiere am 29. Oktober (nur noch wenige Restkarten). dms

Wie auch die Stimmung. Es wird, trotz hoher Konzentration, gescherzt, gelacht und gefragt. Soddy kommt sympathisch rüber, und von der Begabung und Fähigkeit des neuen Mannheimer GMD sind die Musiker ohnehin vollkommen überzeugt. Wann hat es das gegeben, dass 95 Prozent des Orchesters - in einem demokratischen Prozess! - für einen Kandidaten waren! Bei Soddys Vorgänger Dan Ettinger war es so, dass nach einem "Traviata"-Dirigat Rumoren zu verzeichnen war. Das ist hier anders, einer der Geiger wird es in der Pause so ausdrücken: "Ich bin seit den 1970ern im Orchester und habe schon sehr viele Chefs erlebt. Ich bin überzeugt: Der da ist der Eine, der Karriere machen wird." Das klingt vielversprechend, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Mann hier immerhin Leute wie Hans Wallat oder Adam Fischer erlebt hat - beide dirigierten an der MET und in Bayreuth.

Die Probe geht weiter. Soddy, der für diese "Aida"-Produktion mehrmals nach Mailand reiste, um die Faksimiles von Verdis Handschrift zu studieren, probt den vierten Akt und sagt begeistert: "Was für eine Musik!" Die Vielfalt seiner Dirigierbewegungen ist enorm. Soddy schlägt hier selten den Takt. Seine Bewegungen sind meistens eher klein, elegant und feingliedrig, sortieren, initiieren, explodieren schroff zu einer großen Geste, und dann, wenn er abgebrochen hat, spricht er wieder und fordert: "Das Englisch-Horn: Könnten Sie den Auftakt bitte etwas markanter machen?"

Er geht respektvoll mit den Leuten um, erklärt, was er will, ist einer, der viel über Dynamik spricht, über Artikulation und Entwicklungen, der darauf hinweist, wie wichtig kontrapunktische Entwicklungen sind, und der sich geduldig Fragen aus dem Orchester anhört. Es sei jetzt noch "viel Administration", entschuldigt er sich bei den Musikern, aber: "Es wird sich lohnen, ich verspreche es."

Und das klingt enorm gut. Selbst hier, im schnöden und viel zu kleinen Probensaal in den Katakomben am Goetheplatz. Soddy navigiert das Nationaltheaterorchester sicher durch die wunderbar schwelgerischen Melodien und pulsierenden Sechzehntel des Duetts von Amneris und Radames. Sie liebt ihn. Er liebt sie nicht, sondern eine andere: Aida. Das Ganze steigert sich phänomenal bis hin zu Radames' "L'infamia m'attende e vuoi ch'io viva?", das, unterstützt von einem mächtigen triolischen Auffahren aller Instrumente, ohrenbetäubend auf dem hohen b' landet und von dort abstürzt. Es ist ein rasendes Eifersuchts-Duett um Liebe, Leben und Tod. Soddy: "Das liebe ich so sehr. Das Problem ist nur: Man hat zwei Menschen, die sich fünf Minuten lang anbrüllen!"

Gelächter aus dem Orchester ist ihm da natürlich sicher. Es ist klar: Sie haben ihren Spaß. Bei der Sache. Mit Soddy. Der aber arbeitet trotzdem streng, akribisch und zielorientiert. Das sich wiederholende Kontrabassmotiv zu Beginn der Gerichtsszene lässt er mehrmals spielen und verweist darauf, dass an der Intonation noch gearbeitet werden müsse, dann wieder spricht er vom Wahnsinn, der hörbar, spürbar sei, wenn Aida und Radames sich im Grab begegneten.

Im Orchester hat Soddy voll eingeschlagen, und vielleicht ist es ja auch, wie Hornist und Akademie-Chef Ulrich Grau es ausdrückt: "Was einen guten Dirigenten ausmacht, ist schwer in Worte zu fassen. Es braucht Leidenschaft und Emotionen, aber auch Disziplin und detaillierte Probenarbeit. Soddy kann beides."

Am Montag stellt er sich im Akademiekonzert erstmals dem Publikum vor. Vielleicht wird er, wenn das finale Es-Dur verklungen ist, mit Strauss' Tondichtung "Heldenleben" am Ende selbst zum gefeierten Helden. Die Zeichen dafür stehen gut.