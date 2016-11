„Ich will mein Bestes raushauen“

Stepan Thoss wurde 1965 in Leipzig geboren, an der Palucca-Schule in Dresden ausgebildet und hatte 1983 sein erstes Engagement an der dortigen Semper-Oper. Er floh vor der Wende über die Prager Botschaft in den Westen und kehrte nach einer Station in Kassel (erste choreographische Arbeiten) 1990 nach Dresden zurück, wo er 1992 Hauschoreograph wurde.

Eigene Compagnien hatte er als Ballettdirektor in Kiel (1998 - 2001), Hannover (2001 - 2006) und Wiesbaden (2007 - 2014). Seit dieser Spielzeit ist er Ballettintendant am NTM.

2006 sowie 2014/2015 arbeitete er als freischaffender Choreograph u. a. in Montreal, Basel und Frankreich. Er erhielt sieben Auszeichnungen, u. a. den Bayerischen Theaterpreis 1998 und den "Faust" 2007.

Die Premiere "Der Sommernachstraum" am 19. November ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen: 24.11. (19.30 Uhr), 4.12. (18 Uhr), 8.12. (19.30), 26.12. (19 Uhr). Karten (12 bis 65 Euro) unter: 0621/16 80 150. sd