„Ich will Menschen bewegen und auch unterhalten“  

Schon früher, als der Jungregisseur Ammar Sonderberg noch ein Kind war, hing er oft wie gebannt vor dem Fernsehgerät. Er wollte wissen, wie all die Erfolgsfilme, die er sich mit seinem Vater ansah, gemacht werden. "Dabei haben wir uns auch Filme angesehen, für die ich eigentlich noch zu jung war. Mein Vater hat mir dann erklärt, dass die Leichen nicht echt sind und dass es Kunstblut gibt", erzählt der 27-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Faszination hat den gebürtigen Aachener, der seit sechs Jahren in Mannheim lebt, nicht losgelassen - und damit reißt er inzwischen auch andere mit. Sein Kurzfilm "The Call" wurde unter anderem in Moskau beim European Film Festival, in London beim Robert Knox Filmfestival und in Kanada beim Best Short Fest ausgezeichnet. Zu Recht, denn es gelingt Sonderberg, große Gefühle in kleine Filme zu packen.

"The Call" handelt von einem Telefonat zwischen einem Vater und seiner Tochter. Die junge Soldatin bittet ihn, ihr eine letzte Geschichte zu erzählen, so wie früher in ihrer Kindheit - dann wird sie im Einsatz erschossen.

Thematisch nicht festgelegt

"Mir ist es wichtig, dass meine Filme die Menschen bewegen. Dabei will ich aber nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern auch unterhalten", sagt der ausgebildete Mediengestalter. Thematisch ist Sonderberg nicht festgelegt: "Es ist wie beim Musikhören: Wenn man Liebeskummer hat, will man eine Ballade hören, Freitagsabends eher Partymusik. So zeigen die Inhalte meiner Filme auch, was bei mir gerade los ist." Dann fühlt sich der bodenständige Mannheimer wohl momentan etwas "abgehoben": In diesem Jahr erscheint seine neue Produktion "Astronaut", die Sonderberg auf Teneriffa gedreht hat.

Von seiner Kunst leben kann der Filmemacher noch nicht. Um seine Streifen zu finanzieren, produziert er Imagestreifen, unter anderem für die Rhein-Neckar-Löwen und das Heidelberger Uniklinikum. Zudem arbeiten die Darsteller in seinen Filmen unentgeltlich; mit Aufrufen in sozialen Netzwerken sucht er nach weiteren Unterstützern.

Sonderberg hat sein nächstes Ziel auf dem Weg nach Hollywood vor Augen: ein langer Spielfilm. Welches Genre, das weiß er noch nicht genau. "Ich habe mehrere Ideen, es könnte in Richtung Science-Fiction gehen, oder auch ein Musical geben." Ob lieber auf Deutsch oder Englisch, auch da ist er sich noch unschlüssig. Sicher ist nur: Es soll kein typisch deutscher Film sein. "Deutsche Filme wollen oft zwanghaft erziehen. Zudem gehen die Filmemacher hier zu sehr auf Sicherheit und probieren inhaltlich und technisch weniger aus als zum Beispiel in Frankreich oder Norwegen", meint Sonderberg.