„Ich will Ohrfeigen verteilen“

So kennt man ihn: Hans-Karsten Raecke tüftelt mit allerlei Zeug am Klang. © HKR

Als Nörgler hat Hans-Karsten Raecke lange Zeit in der Mannheimer Neckarstadt gelebt und dort eine Art Gegenwelt aufgebaut. Irgendwann aber hat es den Komponisten, Bastler und Pianisten zurück in die Heimat nach Ostdeutschland gezogen, wo er in Rheinsberg nördlich von Berlin nun die Musikbrennerei betreibt. Obwohl 700 Kilometer entfernt veranstaltet der liebenswürdige Außenseiter von heute an bis Sonntag wieder seine Klangwerkstatt Musiktage in Mannheim - zum 25. Mal. Ein Gespräch.

Herr Raecke, in Mannheim haben Sie viel geklagt. Trotzdem machen Sie die Klangwerkstatt Musiktage immer noch weiter. Warum?

Hans-Karsten Raecke: Ich habe nicht geklagt, ich habe mich geärgert, und oft war ich wütend über Gleichgültigkeit und Ignoranz bei einigen Leuten in Positionen, die einer offenen Streitkultur gern aus dem Wege gehen. Kunst braucht Streitkultur, kein Geklage. Dann eher ein Klagegesang gegen die Mauer in unseren Köpfen.

Raeckes Klangwerkstatt Hans-Karsten Raecke wurde am 12. September 1941 in Rostock geboren. Nachdem sein Vater 1944 in der Sowjetunion gefallen war und die Mutter nach ihrer zweiten Heirat in die Bundesrepublik Deutschland ging, wuchs er bei seiner Großmutter im mecklenburgischen Bad Sülze auf. Er studierte er an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Bis 1974 lehrte er an der Humboldt-Universität. Nach Konflikten mit der DDR-Kulturpolitik siedelte der Komponist, Instrumentenerfinder und Klangkünstler 1980 in die BRD über, wohnte in Heidelberg, dann in Mannheim, das er 2014 verließ.

Info: www.raecke-klangwerkstatt.de Karten an der Abendkasse vor Ort

Sprechen Sie jetzt von Widerstand?

Raecke: Schon in der DDR bin ich gegen den Wind gestartet. Das bringt Widerstand, aber auch Aufwind. Ich habe in meinem Werdegang in der DDR gelernt, vorbildhaft bei Hanns Eisler und Bertolt Brecht, dass Kunst kämpferisch und hartnäckig sein muss. Deshalb mache ich die Klangwerkstatt Musiktage weiter. Die 25 Jahre haben viel Neues, auch Unterhaltendes und Vergnügliches hervorgebracht. Warum stoppen, solange das finanzielle Fallbeil nicht fällt? Konvention haben wir sowieso überreichlich als Massenelixier in Form von Rock, Pop und volkstümelnder Musik mit viel Getöse.

Natürlich braucht Kunst das alles. Aber wogegen möchten Sie mit Ihrer Musik kämpfen, oder wofür?

Raecke: Was heute dringlich in der Politik wäre, das gilt auch in der Kunst: Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit! Zwei Momente, die weitgehend abhandengekommen sind. Das Jammern gegen den Populismus ist Heuchelei. Politiker - auch Künstler - müssen Populisten sein, den Menschen aufs Maul schauen, aber eben ernsthaft und glaubwürdig. Oder, zur Verdeutlichung, ein Satz des alten Laotse: "Lasst das Jadegeklingel, auch der gemeine Stein tönt !"

Was schließen Sie aus dem Satz?

Raecke: Wir müssen die Sorgen und Nöte der einfachen Menschen wahrnehmen, aufnehmen und Veränderungen vornehmen. Kein Weltverbesserungsgeklingel. Konkrete Arbeit und realistische Utopie. Deutschland aus seiner Formaldemokratie in eine Inhaltsdemokratie zu verändern, kleine Beiträge dazu, wäre eine feine charaktervolle Aufgabe. Auch in der Kunst geht es um mehr Hinwendung zum Inhalt, zur Klarheit des künstlerischen Anliegens.

Wie zum Beispiel Ihre Sachen?

Raecke: Ja, da Musik wenig konkret und vornehmlich eine Emotionskunst ist, habe ich in den letzten Jahren eine Neuvermessung der Programmmusik vorgenommen. Meine Arbeit mit meinem Bild-Klang-Generator, der das Seh- und Hör-Moment neu verbindet, schafft verstärkte Anschaulichkeit und damit Wahrnehmung von inhaltlichen Anliegen.

Habe ich das richtig kapiert: Das Anliegen ist, den Typus Programmmusik deutlicher zu machen?

Raecke: Deutlicher machen und erweitern, indem eine Sinneswahrnehmung, ein reales Bild, hinzukommt. Das Bild steuert die Musik und kann gleichzeitig auch als grafische Partitur verstanden werden.

Sie haben Eisler und Brecht erwähnt. Die hatten - auch - soziale Anliegen. Wo sind die Ihren?

Raecke: Manchmal beneide ich die Schriftsteller. Sie können mit ihren Werken unmittelbarer zu gesellschaftlichen Vorgängen Stellung nehmen und zu Meinungsbildungen beitragen. Auch Maler können es präziser als Musiker. Denen bleibt in der reinen Musik nur die Wucht des Klanges. Und der Krach, wie man umgangssprachlich genauer das von mir zitierte Pop-Rock-Disco-Getöse benennen kann, ist ja auf Dauer neben der Gesundheitsbeschädigung vor allem auch eine Beschädigung des Denkens.

Weshalb?

Raecke: Man hört nicht. Man hört nicht mehr richtig. Man hört nicht mehr richtig zu, was man selbst sagt und was andere sagen. Aber zurück zu Ihrer Frage: Ich habe drei soziale Anliegen: Ich will Ohrfeigen mit Hilfe künstlerischer Methoden verteilen. Ich will geplante Irritationen und Anstößigkeiten verbreiten. Und ich will mit Schalk im Nacken Streicheleinheiten verabreichen. Das ist die eine Seite meines sozialen Anliegens für die etablierte Kunstgemeinde. Und dann wende ich mich auch aufmerksam und hellhörig den Menschen zu, die vor täglichen Sorgen und vielerlei Ängsten durch Politik und Wirtschaft gar keine Zeit für künstlerische Beschäftigung mehr finden, sie auch nicht mehr finden wollen. Um die kümmere ich mich in Rheinsberg mit speziellen Formaten.