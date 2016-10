Im Durchzug des Lebens

Nichts ist beständig. Weder das Gefühl noch der Erfolg oder die Gage. Sogar der Selbstbezug lässt kaum endgültige Klarheiten zu. Ein Defizit, mit dem wir uns arrangieren müssen. Auch wenn es schwerfällt. Paul interessiert das wenig.

Geschickt hat er sein Ego hinter Außenwahrnehmungen verbarrikadiert und reagiert beinahe animalisch instinktiv, wo andere vielleicht denken. Aber gelernt hat das Paul offenbar nicht. Aus einfachen Verhältnissen zum gefeierten Rockstar aufgestiegen, erkannte er rasch die Macht des Geldes, ist drogensüchtig geworden und lebt nun über seine Verhältnisse, abhängig von den sprudelnden Quellen der Plattenfirma.

Vielleicht war er ja mal ein netter Junge. Aber das ist wohl schon lange her. Wenn wir Paul in Simon Stephens' Stück "Birdland" kennenlernen, das Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski für das Nationaltheater als deutschsprachige Erstaufführung inszenierte, begegnen wir einem wenig sympathischen Exzentriker. Gerade eben hat ihn die innerlich distanziert wirkende Annalisa (Ragna Pitoll) wegen seiner demütigenden Worte verlassen, da fällt er auch schon über die munter-vorwitzige Marnie (Carmen Witt) her, Freundin seines Freundes Johnny. Als er ihr droht, ihm alles zu erzählen, stürzt sie sich vom Dach eines Moskauer Luxushotels. Wie Brechts "Baal", auf den sich Stephens bezieht, ist auch Paul ein existenzieller Anarchist, dessen amoralischer Lebensstil auf die asoziale Gesellschaft, die ihn umgibt, antwortet.

britische Dramatiker Simon Stephens studierte Geschichte an der York University. Er arbeitete in verschiedenen Berufen, bevor er als Lehrer Englisch, Theater und Medien unterrichtete. Im Jahr 2000 war er Hausautor am Royal Exchange Theatre in Manchester. Seine Stücke behandeln oft zeitrelevante Themen wie gesellschaftliche Isolierung oder zerstörte familiäre Strukturen. Simon Stephens gehört zu den meistgespielten ausländischen Gegenwartsautoren an deutschsprachigen Theatern. Er wurde mit dem Pearson-Award und dem "Laurence Olivier Award for Best New Play" ausgezeichnet. Von 1993 bis 2005 war er Bassist der Band The Country Teasers. hub

David Müller spielt diesen gefräßigen Allesfresser im Windkanal des Kapitalismus famos. Ein körperlich fast ausgezehrter, mit Drogen vollgepumpter hypersensibler Aktivist tanzt und zappelt über die Bühne, krümmt sich unter den vermeintlichen oder wirklichen Zumutungen des Lebens, eine Psychonummer an der kurzen Leine, die nie ins ganz Entrückte zwischen Sein und Nichtsein abgleitet. Folgerichtig erhält Pauls Perspektivlosigkeit im maßlos überzogenen Selbstanspruch etwas zutiefst Verstörendes.

Er ist der agile Beweis, dass die herrschende Moral die Moral der Reichen ist. Denn mit Geld lässt sich alles kaufen. Und sein forscher Manager David (Klaus Rodewald) ist ihm bei dieser Glaubenshaltung gerne behilflich. Einen Blick hinaus gibt es nicht. Florian Etti hat die Bühne im Schauspielhaus auf drei Seiten mit weißen Wänden umstellt. Ideale Projektionsflächen für menschliche Schatten und Silhouetten, für krakelige Kinderzeichnungen und Bewegungsabläufe oder den brillant-witzigen Beitrag von Sabine Fürst (Claudie) und Sven Prietz (Martin) als Förderer und Verehrer prominenter Musikgrößen.

Zwischen Realismus und Magie

Entstanden ist ein riesiger Raum, angesiedelt zwischen Realismus und Magie, in dem Kosminski seine siebzehn höchst spielfreudigen Akteure auf unterschiedliche Weise zu einem gesellschaftlichen Gruppenbild vereint. Selten zerfällt seine Inszenierung in allzu subjektive Einzelbeschreibungen, immer ist der Versuch zu spüren, ein unsichtbares Band zu knüpfen zwischen Personen und Situationen, die Ausdruck sind einer Zeit und eines oberflächlichen Milieus, das Wärme und Verlässlichkeit kaum kennt. Und wo es Ansätze dazu gibt, wie bei Johnny (Baris Tangobay) oder Jenny (Katharina Hauter), scheitern sie an der zum Prinzip geratenen Verherrlichung purer Ichsucht, die sich ihre nazistischen Wünsche kollektiv zu erfüllen weiß.

Die Regie zeichnet das alles deutlich, manchmal überdeutlich, als müsse sie all den Symptomen menschlicher Hin- und Anfälligkeit bei Simon Stephens noch Vermehrendes hinzufügen. Nötig ist das nicht, weil Kosminski in seinen knappen Szenen sowieso eine soziale Realität beschwört, die keine Hoffnung zulässt und der wir plausibel genug entnehmen können, dass Lieblosigkeit oft der letzte, extremste Ausdruck von Trauer sein kann.

Am Ende stolpert Paul buchstäblich über seine eigenen Füße. Bedroht von einer Haftstrafe, weil er mit der minderjährigen kessen Nicola (Anne-Marie Lux) geschlafen hat, verlassen von allen, wird er zu einer jammervollen Gestalt. Seinen früheren Vitalitätsanspruch hat Paul gegen eine Passionsgeschichte eintauscht. Nun ist das animalische Genie endgültig aus der Welt gefallen. Einst sollte die Kunst, jedenfalls für Nietzsche, uns vor den Hässlichkeiten der Realität bewahren, inzwischen zeigt sie uns schon lange, wovor sie uns eigentlich hätte schützen sollen. Aushalten muss man das schon.