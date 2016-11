Jeder Ton schimmert wie eine Perle

Schreiten gemeinsam zur Eröffnung des Akademiekonzerts - und zur musikalischen Tat: Dirigent Maxime Pascal (hinten) und Pianist David Kadouch. © Rinderspacher

Zwei junge Franzosen prägen das zweite Saisonkonzert der Musikalischen Akademie im Rosengarten-Mozartsaal: Der Dirigent Maxime Pascal und der Pianist David Kadouch sind Jahrgang 1985, und beide Anfangdreißiger vereint die Sicht auf die musikalischen Dinge: Feinheit und differenzierter Schliff sind die Eckpunkte ihres Musizierens, denn die Schönheit des Klangs scheint Vorrang zu haben vor analytischen Überlegungen oder gar Einengungen.

Dies wurde exemplarisch deutlich mit dem zweiten Klavierkonzert von Frédéric Chopin (f-Moll), eigentlich sein erstes, im jugendlichen Alter von 19 Jahren gefertigt. Denn dieses Wunderwerk erhält schon in den Anfangstakten des Orchesters eine pointierte Diktion, die auf Pathos verzichtet, um dem Pianisten alle Möglichkeiten zu geben, seine Zärtlichkeiten auszuspielen.

Im impressionistischen Himmel

David Kadouch bezaubert sodann durch Anschlagsnuancen, die jeden Ton wie eine Perle schimmern lassen, gleichzeitig aber Kern und Verbindung des Stücks in einem quasi impressionistischen Himmel voll pointillistischer Tupfer und Gaze-Duftigkeit zusammensetzen. Und Maxime Pascal, ohne Frack und ohne Taktstock, aber mit weit ausholenden Bewegungen dirigierend, legt einen orchestralen Schleier des Wohlbehagens über das Stücks.

Natürlich wird das Larghetto in seiner Nocturne-Stimmung als weit entrückte Idee einer reinen Musik aufgestellt, doch parallel dazu fehlt sowohl in der etwas zögerlichen Dramatisierung des Mittelteils als auch in den Ecksätzen eine biografische Komponente: Chopin breitet in diesem Klavierkonzert doch auch die Seelenlandschaft eines unglücklich Verliebten aus. Im harmonischen Zusammenklang von Orchester und Solist indes wurde die einigende Idee spürbar.

David Kadouch ließ sich dann nicht lange bitten und spielte noch "Clair de lune" von Claude Debussy als Zugabe: "Andante très expressif", wie eine verschleierte Mondscheinsonate, als nicht enträtselbares Geheimnis. Das pianistische Nachspiel diente sicher auch als Querverweis aufs Einleitungsstück, das äußerst reizvoll präsentierte "Prélude à l'après-midi d'un faune" von Claude Debussy.

Maxime Pascal kann sich hier schon ganz auf eine fein austarierte Qualität des Nationaltheater-Orchesters verlassen, die durch alle Instrumentengruppen die klangliche Poesie im irisierenden Licht dieses träumerischen Burschen entfaltet. Denn auch die Verlockungen wundersamer Nymphen mögen ihn kaum aus seiner Behaglichkeit wecken; doch die ebenso sensible wie attraktive Klangrede des Orchesters gefällt außerordentlich. Darauf konnte Maxime Pascal auch in der zweiten Konzerthälfte bauen. Die sinfonische Dichtung "Le chant du rossignol" von Igor Strawinsky erhält hier die bildhafte Ausdeutung eines fantastischen Märchens, an dessen Ende ein chinesischer Kaiser aus seiner Agonie erwacht. Nachtigallen-Gesang hat ihn betört.

Auffallend gerade auch in diesem Stück: das Hervorlugen ausgezeichneter Instrumentalisten, stellvertretend für alle seine Kollegen darf hier Konzertmeister Andrei Rosianu mit seiner edlen Tongebung genannt werden, wodurch die Komposition über verschiedenste Belichtungen farbige Präsenz erhielt. Straff, doch ohne überbetonte Motorik, geht Maxime Pascal dann noch die zweite "Romeo und Julia"-Suite von Sergej Prokofjew an.

Kraft gegen Sakralklang, so etwa könnte der kontrastierende Duktus gedeutet werden, wenn Dirigent und Orchester die Porträts der Titelfiguren in genauen Abstufungen zeichnen, und gleichzeitig ein Panorama entwickeln.

Alles gut und außerordentlich lebhafter Beifall, den Maxime Pascal als persönlichen Erfolg sichtlich genossen hat.