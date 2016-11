Julia Neigel unterliegt

In so manchen Staaten stehen Journalisten mit einem Bein im Gefängnis - wie sich nicht nur in der Türkei zeigt. Angesichts aktueller Ereignisse flackern im Geschichtsgedächtnis Erinnerungen an jene Zeit auf, als das Reichspressegesetz - Spotttitel: "Preßgesetz" - die Zensur zwar anno 1874 aufhob… [mehr]