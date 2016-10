„Kein Opfer, sondern eine Investition“

Vor dem Startschuss zu seiner 18. Auflage mit dem Konzert von Mashrou' Leila am Sonntag, 20 Uhr, in der Heidelberger Stadthalle, wartet Enjoy Jazz nicht nur mit einem hochkarätigen Programm auf, sondern auch mit einem neugegründeten, ehrenamtlich arbeitenden Kuratorium. Wir sprachen mit Manfred Lautenschläger, Werner Dub und Udo Tschira, die künftig zu den prominenten Ratgebern von Festivalmacher Rainer Kern zählen.

Eine Reihe hochkarätiger Wirtschaftsmänner berät ein Jazz-Festival. Wie kommt es zu diesem ausgeprägten Interesse an einem Genre, das viele immer noch für Spezialistenmusik halten? Wie ist Ihre persönliche Verbindung zum Jazz?

Werner Dub: Ich bin zwar promovierter Ingenieur - da denkt man eher an andere Dinge als Musik. Dass das bei mir anders ist, speziell in Sachen Jazz, hat mit einem Überraschungseffekt zu tun, einem hautnahen Erlebnis: Vor vielen Jahren habe ich in einem Hotel im Schwarzwald bei einem Jazz-Festival über Pfingsten Manfred Eicher kennengelernt, den Gründer des renommierten ECM-Labels. Dort trat eine Fülle von Musikern auf, die bei ihm veröffentlichten - das war eine Art Initialzündung für mich.

Die Kuratoriumsmitglieder Dub, Lautenschläger und Tschira Der promovierte Wirtschaftsingenieur Werner Dub, geboren 1950 in Augsburg , war bis Ende 2014 15 Jahre lang Technikvorstand der MVV.

Manfred Lautenschläger wurde am 15. Dezember 1938 in Karlsruhe geboren. Ab 1959 studierte er Jura in Heidelberg, Freiburg und Hamburg und wurde 1968 Rechtsanwalt. 1971 gründete er mit Eicke Marschollek die Finanzberatung Marschollek, Lautenschläger und Partner KG (MLP).

Udo Tschira, Jahrgang 1969 , ist seit 2009 Session-Chef und übernahm 2015 die Rolle als geschäftsführender Gesellschafter der Stiftung seines Vaters Klaus Tschira.

Schauspieler Matthias Brandt, Kulturmanagerin Ulrike Hacker, Baden-Württembergs Kulturstaatssekretär a.D. Michael Sieber, Lautenschläger und Festivalchef Rainer Kern haben das Kuratorium für Enjoy Jazz begründet und bisher sieben weitere Mitglieder berufen: Dub, Tschira, John Feldman, bis 2011 im BASF-Vorstand, Jürgen Fritz von SAS, Mobisys-Mobile-Chef Horst-Günter Remanny, Modemanager Atli Saevarsson sowie den US-Saxofonisten Joshua Redman.

Das Festival beginnt am 2. Oktober mit Mashrou'Leila aus Beirut in der Stadthalle Heidelberg und läuft bis 16. November. Komplettes Programm und Karten unter www.enjoyjazz.de

Udo Tschira: Nach dem Zivildienst habe ich - ein bisschen zum Leidwesen meines Vaters (lacht) - Saxofon studiert. Aber er war tolerant, weil seine Liebe zur Musik das mitverursacht hat. Die hat uns verbunden.

Manfred Lautenschläger: Als ich in Heidelberg zu studieren begann, war ich oft in den Musikclubs - auch im "Cave", aber mehr in der "Tangente". Da kann ich mich an eine wunderschöne Anekdote im Zusammenhang mit der berühmten Wendeltreppe zum Jazzkeller des Cave erinnern: Unten spielte Albert Mangelsdorff, während der Pförtner oben das Radio laufen hatte. Der rief dann auf einmal runter: "Ihr könnt's aufhöre zu spiele, im Radio kummt's selbe." (alle lachen) Ich bin eigentlich kein puristischer Jazz-Fan, interessiere mich aber seit meiner Jugend. Ich finde das Übergreifende wichtig: Dass heute Anhänger der klassischen Musik anerkennen, dass auch Jazz eine Kunstform ist. Heute schätzt ein Thorsten Schmidt, Intendant des Heidelberger Frühlings, auch Jazz oder die Beatles.

Aber das erklärt noch nicht, warum Sie sich als Kurator von Enjoy Jazz engagieren ...

Lautenschläger: Zugegeben, ich bin spät zu Enjoy Jazz gekommen. Aber mich interessiert alles, was den Namen Heidelberg groß macht: die älteste Uni, die beste Medizin, der Frühling als größtes Klassik-Festival in Baden-Württemberg und Enjoy Jazz, das größte Jazz-Festival in Deutschland, wenn nicht in Europa. Wenn Leute so etwas machen und jemanden wie Schmidt oder Kern persönlich kennenlerne, die das leben, was sie tun, lasse ich mich gern begeistern.

Die Manfred Lautenschläger Stiftung unterstützt sogar das Eröffnungskonzert von Mashrou' Leila aus Beirut am Sonntag in der Stadthalle und den Auftritt des ungarischen ECM-Gitarristen Ferenc Snétberger am 11. Oktober in der Heidelberger Friedenskirche. Wie kam es dazu?

Lautenschläger: Das Eröffnungskonzert ist ein Kompromiss. Von Hugh Masekelas Konzert beim Festivalstart 2015 war ich so begeistert, dass ich Rainer Kern angeboten habe, 2016 das Eröffnungskonzert zu sponsern. Eigentlich unter der Bedingung, dass es mit Sinti und Roma zu tun hat. Ich bin ja auch im Kuratorium des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Und Ferenc Snétberger kenne ich persönlich und unterstütze seine Talentakademie in Budapest. Ganz großartiger Mann! Er spielt immer beim Menschenrechtspreis der Sinti und Roma, den ich gestiftet habe.

Nun besteht bei beratenden Gremien ein wenig das Risiko, dass sie zu Schwatzbuden werden, bei denen konkret wenig herauskommt. Sehen Sie diese Gefahr auch beim Enjoy-Jazz-Kuratorium?

Tschira: Ich glaube, wir leiden alle nicht an Langeweile. Deshalb tun wir gut daran, darauf zu achten, dass es am Ende Ergebnisse gibt, wie wir die Weiterentwicklung des Festivals in der Zukunft unterstützen können.

Sehen Sie denn konkreten Verbesserungsbedarf bei Enjoy Jazz?

Tschira: Ich würde abwarten, was Rainer für Erwartungen an uns hat.

Dub: Generell halte ich es für eine glänzende Idee, mit diesem Kuratorium einen zusätzlichen Resonanzboden zu schaffen. Zumal es große überregionale Strahlkraft und auch große wirtschaftliche Bedeutung für die Region hat. Mich persönlich hat Enjoy Jazz von Anfang an begeistert, seit ich in die Region gekommen bin.

Ist das Kulturleben der Region, wie so oft beschworen, ein wichtiger "weicher" Standortfaktor?

Lautenschläger: Selbstverständlich. Als ich im Heidelberger Finanzausschuss für eine Erhöhung der Beiträge für den "Frühling" geworben habe, war das Argument: "Das ist kein Opfer, sondern eine Investition!" Schließlich kommen viele Besucher von auswärts, übernachten, gehen essen, kaufen ein ...

Dub: Im Wettbewerb der Städte ist es auch für Mannheim ein absolutes Muss. Nicht nur im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte.

Tschira: Trotzdem darf man nicht nur auf den Markt schielen. Das ist letztlich eher ein Zusatznutzen.