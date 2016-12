Keine Lust, 15 Jahre lang das Gleiche zu machen

Karl-Heinz Steffens. © Hunziker

So richtig ausgeschlafen klingt er noch nicht, als er am frühen Morgen das Telefon abnimmt. Kein Wunder: Am Vorabend tanzte er mit der Deutschen Staatsphilharmonie im BASF-Feierabendhaus noch Walzer und Boléro und dirigierte überhaupt schwierigstes Ravel-Repertoire von "Rapsodie espagnole" bis "Alborada del gracioso". Nun aber fasst sich Karl-Heinz Steffens und beantwortet die Fragen, die sich stellen: Warum? Warum wird er seinen Vertrag als Chef der Staatsphilharmoniker trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit nicht über 2018 hinaus verlängern?

Und was schon am Donnerstag durchsickerte, bestätigt er: "Es sind hauptsächlich persönliche Sachen, ich brauche mehr Freiräume. Für mich. Für internationale Engagements. Aber auch für meine Familie. Wissen Sie, wenn ich von 50 Wochen 45 unterwegs bin, dann ist das einfach zu viel. 35 sind besser." Wobei vielleicht dazu gesagt werden muss, dass Steffens seit August des Jahres auch Musikdirektor der Norwegischen Nationaloper in Oslo ist.

Ob es auch andere Gründe gebe, ob etwa das ewige Tauziehen mit Mainz wegen des Stellenplans bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat? Er verneint. Zunächst. Dann aber öffnet er sich. Es sei, so sagt er, nicht das und auch kein Ärger auf Personen, sondern: "Natürlich hat vieles genervt. Und da gibt es auch Frustrationen auf das System, das so fürchterlich unflexibel ist. Die Kulturpolitik - die hat überhaupt keine Freiräume, um auf die Dinge zu reagieren, die wir seit Jahren versucht haben."

Und dann kriegt er auch schon wieder die Kurve und wiederholt: "Das ist aber nicht der Grund. Wenn ich mich entschieden hätte, nach neun Jahren weiterzumachen, dann hätte ich auch die Energie gehabt, hier weiter zu kämpfen. Aber ich bin der Ansicht, dass neun Jahre reichen. Ich habe Einiges mit Intendant Michael Kaufmann erreicht, ich habe selber wahnsinnig viel von dem Orchester bekommen." Außerdem, so wird er eine Viertelstunde später sagen, "soll man gehen, wenn's am schönsten ist und: Ich bin nicht der Typ, der da 15 Jahre sitzt".

Entwicklung der Klangkultur

Tatsächlich hat Steffens in den heute gut sieben Jahren viel mit dem Orchester erreicht. Die Rede ist hier nicht nur von den vielen Projekten und Reihen, die sich fast krakenartig über die Region ziehen. Die Rede ist von der Orchesterkultur an sich. Viel mehr als zuvor ist die Staatsphilharmonie heute ein moderner Klangkörper, der sich präzise auf das Repertoire einstellen kann und Haydn oder Mozart stilistisch genauso "authentisch" hinkriegt wie Mahler, Sibelius oder Aribert Reimann. "Ich habe mich immer als Trainer verstanden", sagt er, "wir haben es geschafft, die Staatsphilharmonie zu einem Orchester zu machen mit einer gemeinsamen Klangkultur. Das war eine großartige Mannschaftsleistung."

Natürlich weiß Steffens, wovon er spricht, hat er doch jahrelang als Soloklarinettist in einem der besten Orchester weltweit gewirkt: bei den Berliner Philharmonikern. Nun bleiben ihm noch 20 Monate in Ludwigshafen: "Was ich immer wollte, ist: Das Orchester in einem guten Zustand zu übergeben." Steffens' Nachfolger wird es also nicht leicht haben mit einer Profilierung. Und Steffens? Der geht jetzt erst mal frühstücken...