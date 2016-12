Keine Scheu vor Schönheit

Wer offenen Auges durch Schwetzingen geht, entdeckt ihn überall. Sei es das Ordnungsamt, das Museum im Karl-Wörn-Haus oder die städtische Galerie im Rathaus - Heinz Friedrich ist allgegenwärtig. Und er malt weiter - schon seit 70 Jahren -, seit sein Atelier behindertengerecht umgebaut wurde sogar wieder in Öl. Sein Sohn Johannes, der Friedrichs Werk geordnet und eine Webgalerie angelegt hat, bietet Interessenten gerne Einblick in das Künstlerhaus in der Schwetzinger Oststadt.

Der 92-jährige Heinz Friedrich ist in der Stadt geboren und hat zeitlebens hier gelebt. Er hat wohl wie kein anderer Künstler die Landschaften und Menschen der Metropolregion, aber auch weit darüber hinaus, in Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken festgehalten. Von Beginn seines Schaffens an waren Bildaufbau, Farbgebung und Form klare Qualitätskriterien: "Nicht nur die Originalität, die Idee, das Besondere sollten zählen, sondern das Können", sagt Friedrich bei unserem Besuch im Künstlerhaus. Er sitzt nach einer Amputation im Rollstuhl an seiner Staffelei und arbeitet an einer Szene aus dem gesellschaftlichen Leben. Einmal die Woche trifft er sich mit jüngeren Künstlerkollegen zum Fachsimpeln.

Nie den Trends gefolgt

Der Künstler Heinz Friedrich Heinz Friedrich wurde 1924 in Schwetzingen geboren und lebt bis heute dort. Zeitweise hatte er Ateliers in der Pfalz. Studium an den Kunstakademien Stuttgart (1946 bis 1948) und Karlsruhe (1948 bis 1949). Im Jahr 1956 Besuch der Sommerakademie Salzburg bei Oskar Kokoschka und Giacomo Manzu. Seit 1970 Mitglied bei "Xylon" - der internationalen Vereinigung der Holzschneider. Über 50 Einzelausstellungen in Deutschland, außerdem Ausstellungen in Frankreich, Schweiz, Italien, Miami/USA, Polen, Südafrika und Japan. Arbeiten in Museumsbesitz und in öffentlichen Sammlungen wie der Pfalzgalerie Kaiserlslautern, Villa Hammerschmidt/Bonn, Klingspor-Museum in Offenbach oder der Landesbank Stuttgart. jüg

Seine Künstlerkarriere begann nach dem Zweiten Weltkrieg, im Haus hängen auch frühe Werke. Die berühmten Namen aus den 1920er und 30er Jahren und die Einflüsse des abstrakten Expressionismus und des Informel überlagerten die Entwicklungen am Markt. Junge Künstler der gegenständlichen Malerei wurden von den zeitgenössischen Strömungen ausgeblendet. Das bekam Friedrich bei seinem Studium an den Akademien in Stuttgart und in Karlsruhe deutlich zu spüren. Aufwind verspürte er dann in der 50er Jahren, als er in Salzburg an den Sommerakademien von "Abstraktenfresser" Oskar Kokoschka und Giacomo Manzu teilnahm. "Sehr begabt und aufnahmefähig, sollte in Deutschland gefördert werden", schrieb Kokoschka dem Kurpfälzer in die Empfehlung.

"Stress, Hektik, Konsumreize und politische Einflussnahme haben wir doch genug. Da brauchen wir nicht immer noch den erhobenen Zeigefinger vieler Künstler. Warum sollen wir also keine schönen Landschaften oder Blumen malen, wenn diese dem Betrachter als Lehnstuhl für seine Gefühle dienen?", sagt Heinz Friedrich und lächelt. Er ist sich und seinem Malstil treu geblieben - 70 Jahre lang. Eine gewisse Sturheit kann man ihm durchaus bescheinigen. Am Ende hat er recht behalten und sich in der Region einen Namen gemacht. Mehr als 50 Einzelausstellungen, eine große Fangemeinde in der Schweiz, aber darüber hinaus auch Ausstellungen in Italien, den USA, Frankreich, Polen, Südafrika und Japan unterstreichen sein Format und Ansehen in Kunstkreisen.

Zum 90. Geburtstag gab es nochmals eine große Ausstellung in seiner Heimatstadt, der er auch eine Stiftung wichtiger Werke machte, die nun im Rathaus in den Fluren zu sehen sind und ihm das Format einer Galerie geben. Über Schwetzingen hinaus blieb der bescheidene Künstler machmal unterschätzt. Im Mannheimer Dorint-Hotel und im Schulungszentrum der Sparkasse Heidelberg hängen große Wandbilder und Heinz Friedrich ließ sich sogar dazu überreden, die Büste des ehemaligen Nationaltrainers Sepp Herberger aus Mannheim zu fertigen, die noch im Rosengarten steht.

Bei seinen Holzschnitten und daraus entstandenen limitierten Druckmappen mit Titeln wie "Pfälzer Feste", "Burgenland, Weinland Südpfalz" oder bei seinen Bildern charakteristischer Ansichten aus dem Rhein-Neckar-Dreieck zeigt der Künstler Heimatverbundenheit. Zum anderen aber auch, dass er wie kaum ein anderer dieses Licht, die Stimmungen in den Weinbergen und am Rhein und die Menschen in ihrer geselligen Art einfangen kann.

Dass Friedrich noch die Jazz-Musik liebt, der hiesigen Szene Plakate und Zeichnungen schenkte, bei Auftritten von Mangelsdorff und Co. mit dem Skizzenblock in der ersten Reihe sitzt, das macht ihn so sympathisch. Als 2012 seine Frau Helga verstarb, die mit ihrer Tänzerinnenfigur oft Grundlage seiner filigranen Frauenbilder war, gab es für Friedrich auch eine Zäsur. Krankheit machte ihm zu schaffen und ihn quälte die Vorstellung, dass nach seinem Tod sein Werk verscherbelt würde.

Umso glücklicher macht es ihn, dass nun sein Sohn Johannes alles ordnet und das Lebenswerk ins Lot bringt. Er hat eine Webgalerie eingerichtet und die Karriere seines Vaters aufgearbeitet. Im Netz können verfügbare Werke vorbesichtigt werden und nach Terminabsprache dann vor Ort im Künstlerhaus in natura betrachtet und erworben werden.