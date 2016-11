Keine Sorgen, ohne Perspektiven

Rike Holtz hat in ihrer Heimatstadt Heidelberg den Kurzfilm "Alles in Butter" gedreht. Hier steht sie an exakt der Stelle, an der auch ihre Filmfigur Nora auf den Neckar blickt.

Größer könnte der Kontrast kaum sein. Nora wärmt die Hände am Feuer, sie hat das heimische Elternhaus gegen ein Leben auf der Straße getauscht. Im Hintergrund: die Heidelberger Altstadt, dieser Inbegriff von weltläufiger Beschaulichkeit, dieses Stück heile Welt. Später sitzt Nora wieder an dieser Stelle, dieses Mal mit ihren beiden Schwestern. Eine von ihnen fragt die anderen: "Was ist los mit uns? Uns liegt doch hier alles zu Füßen."

"Alles in Butter" heißt der Kurzfilm, den die Regisseurin Rike Holtz auf dem Internationalen Filmfestival präsentiert. 30 Minuten, die sie der Frage widmet, die so viele junge Menschen umtreibt: Wenn alles in Ordnung ist, warum fällt es so schwer, für das eigene Leben die richtige Richtung zu finden?

Rike Holtz war von Anfang an klar, dass sie den Film in Heidelberg realisieren würde. Dort ist sie selbst aufgewachsen, einige Filmszenen hat sie in ihrem Elternhaus gedreht. Wie Filmfigur Nora hat auch ihre eigene Schwester, die mit Anfang 20 starb, zeitweise auf der Straße gelebt. Ihr hat sie den Film gewidmet. "Die Ursprungsidee ist aus einem persönlichen Schmerz entstanden", sagt die 36-Jährige. Und doch erzähle sie in ihrem Film nicht etwa die Geschichte ihrer Schwester. "Alle drei Charaktere erzählen eigentlich von mir selbst."

Die Filmemacherin Rike Holtz und ihr Festivalbeitrag Rike Holtz ist in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Sie studierte an der Kunsthochschule in Kassel, wo sie heute noch wohnt.

Nie in Watte gepackt

Sie selbst musste nach der Schulzeit weg aus Heidelberg, wo alles so schön, so in Ordnung war. Holtz zog nach Kassel, studierte Film und Fernsehen an der Kunsthochschule, "Alles in Butter" ist ihre Abschlussarbeit. "In Heidelberg war ich wie in Watte gepackt. Ich hatte das Gefühl, mich nicht mehr bewegen zu können." Dabei habe sie es keineswegs als Bürde empfunden, in der Universitätsstadt aufzuwachsen, im Gegenteil. "Ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Mit vielen Büchern, mit großer Freiheit."

Doch wer nicht mehr das Gefühl bekommt, zu kämpfen und die Welt verändern zu müssen, dem fehlt vielleicht die Perspektive für den eigenen Lebensweg. So geht es den Schwestern im Film. "Unsere Eltern haben ein großartiges Leben geführt", sagt die Regisseurin, "aber wir können dieses Leben nicht wiederholen."

Die 36-Jährige hat zahlreiche Kurzspiel- und Dokumentarfilme gedreht, den Festivalrummel kennt sie. Trotzdem ist die Teilnahme am hiesigen Filmfestival etwas Besonderes. Ihre Familie wird dabei sein, genau wie viele Komparsen, die Holtz in Heidelberg und Mannheim gefunden hatte.

Und letztendlich hat sie dem Festival ein Stück weit auch ihre eigene Leidenschaft zu verdanken. Das Interesse am Filmemachen hatte auch mit dem Besuch beim Festival begonnen.

"Als ich als Jugendliche zum ersten Mal dort war, habe ich Filme kennengelernt, die ich so noch nie gesehen hatte. Filme, die cineastisch waren und einen verwirrt haben."

Gezeigt wird "Alles in Butter" zusammen mit einem anderen Film: "Anomie" vom russischen Regisseur Vladimir Kozlov. Anya und Olya langweilen sich darin durch die kostbaren Jahre des jungen Erwachsenseins. Sie schauen zwar nicht auf den Neckar, aber aufs Meer vor Kaliningrad.

Eltern und ihre Werte

Auch sie leben sorglos, haben aber nichts, das sie wirklich ausfüllt. Nichts, wofür sie ihr Herzblut vergießen würden. Anomie bezeichnet die Abwesenheit von sozialen Regeln und Werten. Von ihren Eltern können sie die auf jeden Fall nicht erhoffen. Sie würden wohl kaum auf die Idee kommen, deren Leben wiederholen zu wollen. Aber wohin stattdessen?

Das gleiche Thema, aber zwei verschiedene Länder, zwei verschiedene Sichtweisen. Für Holtz ist das eine spannende Kombination. Sie ist Mitglied der in Kassel gegründeten NUR-Gruppe. Junge Filmemacher aus verschiedenen Ländern unterstützen sich dabei, arbeiten mit- und lernen voneinander: "Ich empfinde das als unglaublichen Reichtum."