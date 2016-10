Keine Spur von Schnulzenalarm

Fast jeder Künstler hat hinter der öffentlichkeitswirksamen Fassade Selbstzweifel. Auch Laith Al-Deen, obwohl der Mannheimer ein Burn-out-Syndrom überwunden hat und danach mit zwei starken Platten wieder ganz oben an der Chartsspitze ankam. Die Texte auf seinem zweiten Nummer-eins-Album "Bleib unterwegs" handeln daher vom Weitermachen, Neuanfangen, dem Einordnen von Niederschlägen - und auch live stellt sich der 44-Jährige den Zweifeln und geht gleich zu Beginn seines Heimspiels im so gut wie ausverkauften Capitol voll ins Risiko.

Zunächst ist nur ein Scheinwerferkegel zu sehen, ein Hauch von "Sinatra At The Sands" liegt in der Luft. Und steigende Spannung unter den über 1000 Zuschauern. Plötzlich steht Al-Deen allein im Licht und singt ganz ungeschützt a cappella - etwas, das nur wenige Sänger wirklich mögen. Dann setzt die fünfköpfige Band ein - und "Alles hat seine Zeit" gewohnt kompakt aufs Gleis.

Elf Songs von "Bleib unterwegs"

Der erste Titel des aktuellen Albums ist in mehrfacher Hinsicht programmatisch. Abgesehen davon, dass es nicht nur live vor restlos begeisterten, mitklatschwütigen Fans gerade wieder die Zeit des Laith Al-Deen zu sein scheint. Der Musiker hat auch das Selbstvertrauen, so extrem wie selten auf neues Material zu setzen: Elf von insgesamt 19 Stücken des Programms stammen von "Bleib unterwegs", dessen mit Aufbruchstimmung voll gepackter Titelsong nach über zwei Stunden auch den Schlusspunkt setzt. Lediglich sechs Lieder wie die Klassiker "Kleine Helden", "Dein Lied" und natürlich der Oberhit "Bilder von Dir" stammen aus Al-Deens erster Karrierehälfte ab 2000. Dazu gibt es selten gehörte Feinkost wie "Ich mag wie du mich liebst" (2002), "Worum es dir geht" (2007) und "Mit mir" (2004). Das ist mutig, denn naturgemäß stammen die größten Fan-Favoriten meist aus der Startphase von Popgrößen.

Fast alle Nummern tragen die opulente Handschrift der "Bleib unterwegs" Produktion, was sich live durchaus nach Progrock-Bombast anhören kann - immer wieder aufgebrochen durch akustisch gehaltene Strophen, technoide Rhythmik, House- und sonstige Electro-Sounds. Obwohl die Versatzstücke altbekannt sind, klingt die Mixtur im Capitol modern. Was sich vor allem der Linienführung von Keyboarder Tobi Reiss, aber auch Schlagzeuger David Mette verdankt. Der bringt - typisch für Udo Dahmens Popakademieschule - gewaltige Wucht mit absoluter Finesse locker unter einen Hut. Auch das dominanter gewordene Spiel seines Bruders Andreas am Keyboard und auf der zweiten Gitarre neben Ole Rausch trägt Wesentliches bei.

So besteht nicht mal mehr ansatzweise die Gefahr von Schnulzenalarm, die Uneingeweihte Al-Deen gern nachsagen. Ein Image, mit dem der "Schmusepapst" immer wieder kokettiert - etwa wenn er beim Einsatz des volltönenden Frauenchors im Publikum zu "Im Vorbeigehen" belustigt nach den Männern fragt. Dabei hebt ihn nicht nur seine variable, volle Soulstimme vom Rest der unübersichtlich gewordenen Deutschpopsängermasse ab - die zwischen Scat und Atemübung angelegten Improvisationen mit Otis Redding-Intensität am Ende vieler Songs oder im johlend bejubelten Duett mit Frieder Gottwalds macht ihm allenfalls Xavier Naidoo nach.