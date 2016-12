Kennen Sie die? Rätseln Sie mit uns!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Nachdem in den vergangenen Jahren mehr als 3000 Menschen bei unseren vorweihnachtlichen Rätseln zum Thema Literatur (2014) und Musik (2015) teilgenommen haben, steht in den kommenden Wochen das Thema Theater im Blickpunkt unserer neuen Quiz-Ausgabe. Schließlich leben wir nicht nur in einer starken Musikregion mit der City Of Music Mannheim im Zentrum. Wir haben im Ballungsraum der Metropolregion allein auch zwei Vierspartentheater mit Oper, Schauspiel, Tanz und Kinder- und Jugendtheater sowie zusätzlich einige Theatergebäude, die intensiv und qualitätsvoll bespielt werden.

Ab heute also gibt Ihnen die Kulturredaktion auf dieser Seite zwölf Ausgaben lang Rätsel auf. Natürlich geschieht das nicht, weil wir Ihnen Sorgen bereiten wollen, nein: Sie sollen in der Weihnachtszeit Spaß haben. Die Quizfolgen laden Sie ein, auf theatrale Spurensuche zu gehen und nach Schauspielern, Sängern, Dirigenten, Regisseuren und weiteren Theaterschaffenden zu fahnden, die in der Kulturregion Rhein-Neckar Spuren hinterlassen haben - oder immer noch eifrig daran arbeiten, dies zu tun.

Zum Thema Der den rechten Takt schlug

Zwölf Tage, zwölf Rätsel

Es ist nicht leicht. Einige Namen werden Sie vielleicht schnell erraten können. Bei der einen oder dem anderen werden Sie aber wohl auch ein paar Tassen Tee oder Kaffee mit Mandarinen und Weihnachtsgebäck mehr zu sich nehmen müssen - und vielleicht sogar eine kleine Recherche im Lexikon zur Überprüfung durchführen - ob nun im guten alten Buchformat oder im allwissenden weltweiten Netz virtuell.

Was erwartet Sie nun konkret? Sie finden von heute an täglich Rätseltexte auf dieser Seite, versehen mit einem verfremdeten Porträtbild der zu erratenden Persönlichkeit und einem Kasten, in dem steht, was Sie tun müssen, um am Ende erfolgreich an der Gewinnziehung teilzunehmen. Im Grunde ist es ganz einfach: Sie schneiden sich den Coupon unten links aus und schreiben jeden Tag unter der Ziffer der jeweiligen Quizfolge Vor- und Nachnamen des Gesuchten in die Kästchen. Rosa unterlegt wird sich dann nach und nach das festliche Lösungswort herauskristallisieren. Wenn Sie es haben, füllen Sie noch Name und Adresse aus, und ab geht's: entweder per Brief direkt zu uns in die Redaktion oder als elektronische Post an unsere E-Mail-Adresse (theaterraetsel@mamo.de). Natürlich reichen per Mail auch das Lösungswort sowie jene persönlichen Daten, die wir auch auf dem Coupon (siehe unten) erfragen. Und vergessen Sie bitte nicht das Stichwort: "Theaterrätsel".

Am 24. Dezember finden Sie alle Rätselteile nochmals in Kurzform zusammengefasst samt Coupon auf dieser Seite - wir wollen, dass Ihnen über die Feiertage nicht langweilig wird. Nach dem Einsendeschluss am 7. Januar 2017 erfolgt die Auswertung und Ziehung der Gewinner bis circa 11. Januar kommenden Jahres.

Vielleicht sind Sie dabei. Dann nämlich gehen wir mit Ihnen, Ihrer Begleitperson und einer Persönlichkeit aus dem Rätsel ins Theater und Essen (1. Preis). Oder Sie dürfen samt Begleitung mit unserem Chefredakteur Dirk Lübke als Pilot im Flugzeug eine Stunde lang über die Region fliegen (2. Preis). Und als Trostpreis (3. Preis) gibt es immerhin noch ein Weinpaket, das ich Ihnen persönlich an die Haustür liefere.

Was Sie jetzt brauchen, ist unbedingter Wille, dann kommt vielleicht noch das Glück und der Glaube (an den Erfolg) dazu - ganz nach dem Motto: "Ich bin nicht gläubig im theologischen Sinne, aber ich glaube an etwas Größeres, als wir sind und wissen." Das hat einer unserer Gesuchten einmal in einem Interview gesagt. Glauben Sie also an etwas Größeres: den Erfolg beim Theaterrätsel. Viel Erfolg dabei wünscht Ihnen Ihre Kulturredaktion und...

Ihr Kulturchef Stefan M. Dettlinger