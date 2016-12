„Kinder sind völlig unbefangen“

Andrea Gronemeyer im Gespräch mit Hans-Günter Fischer. © Rinderspacher

Draußen hängt am Turm der Alten Feuerwache immer noch das Festivalplakat: "Happy New Ears". Die frohen, frischen Ohren gab es im November, und Andrea Gronemeyer möchte sie vielleicht nach München mitnehmen, wo sie 2017 Intendantin an der Schauburg wird. In Mannheim ist es also langsam an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Seit 2002 übt Gronemeyer ihre Tätigkeit als Schnawwl-Direktorin, seit 2013 auch als Intendantin für das Junge Nationaltheater aus.

Frau Gronemeyer, als die Junge Oper Mannheim vor zehn Jahren auf den Weg gebracht wurde, trieb Sie die Frage um: "Was soll, was kann Musiktheater für das junge Publikum?" Fällt Ihnen darauf mittlerweile eine neue Antwort ein?

Andrea Gronemeyer: Wir sind aufgebrochen mit der klassischen Idee einer Heranführung an die Kunstform der Oper. Heute merken wir, wie wichtig es geworden ist, das Thema Hören neu ins Zentrum künstlerischer Wahrnehmung zu rücken. Kinder werden heute, in den Zeiten der Belärmung, häufig mehr zum Weghören trainiert - und nicht zum Hinhören. Das müssen sie erst wieder lernen.

Andrea Gronemeyer Andrea Gronemeyer, geboren 1962 , hat Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert, dazu Germanistik sowie Romanistik. Zunächst war sie Autorin, dann Regisseurin und Theaterleiterin. 2002 kam sie nach Mannheim, wurde Schnawwl-Direktorin .

, hat Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert, dazu Germanistik sowie Romanistik. Zunächst war sie Autorin, dann Regisseurin und Theaterleiterin. kam sie nach Mannheim, wurde . In der Kinder- und Jugendabteilung des Nationaltheaters werden inzwischen jährlich 380 Veranstaltungen gezeigt - nicht allein am festen Standort Alte Feuerwache, sondern auch in Klassenzimmern oder anderen nicht-theatralen Räumen.

gezeigt - nicht allein am festen Standort Alte Feuerwache, sondern auch in Klassenzimmern oder anderen nicht-theatralen Räumen. Mit Klaus-Peter Kehr, dem damaligen Opernintendanten, gründete Gronemeyer im Oktober 2006 die Junge Oper Mannheim. Neben dem noch immer dominanten Sprechtheater ist im Schnawwl auch Platz für Tanz. Für "Tanz Trommel" erhielt Gronemeyer sogar den Theaterpreis "Der Faust" in der Kategorie Kinder- und Jugendtheaterregie.

Der berühmte Satz, dass Kinder nur Pommes frites und Schokolade essen wollen, aber kein Gemüse, gilt vermutlich auch für das Musiktheater?

Gronemeyer: Wenn man fragt, was sie am liebsten essen, sagen sie natürlich: Schokolade. Kinder fragen das nach, was sie kennen - im Theater wäre es oft das, was sie zuletzt im Fernsehen gesehen haben. Aber wir haben die Aufgabe, ihnen zu zeigen, was sie meistens noch nicht kennen. Denn wenn man Gemüse nie bekommt, wird man es auch wohl nie zu schätzen wissen.

Haben Sie da auch einen sozialen Auftrag?

Gronemeyer: Schon mehr einen kulturellen, "bildenden". Kultur ist allerdings auch immer eine des Zusammenlebens, handelt davon, wie die Menschen miteinander umgehen, beschäftigt sich mit all den ungeschriebenen Gesetzen, die dazugehören. Und das Medium der Kultur ist nun mal hauptsächlich die Kunst.

So etwas wie "die" Junge Oper kann es aber gar nicht geben, oder? Es gibt einerseits ganz kleine, aber dann auch fast schon pubertäre Hörer...

Gronemeyer: Überhaupt sind Kinder sehr viel unterschiedlicher, als man gemeinhin denkt. Das unterscheidet auch die Junge von der großen Oper: Dass wir alle einladen, was Altersgruppe, kulturelle Herkunft oder Bildungshintergrund betrifft.

Ist das in Mannheim ganz besonders wichtig?

Gronemeyer: Ach, das ist hier wie in jeder Großstadt heutzutage. Unser Publikum ist sehr divers, man muss sich intensiv mit ihm beschäftigen. Es nicht nur "abholen", sondern auch weiterbringen. Und heranführen an einen Umgang mit komplexer Kunst.

Das zeitgenössische Musiktheater für Erwachsene führt ja seit längerem nur eine Nischenexistenz. Liegt das allein an der oft sperrigen Musik?

Gronemeyer: Wenn die Leute mehr Gelegenheit zum Kennenlernen hätten, wäre das nicht so. Es liegt an den Strukturen: So ein Opernhaus ist ein gewaltiger Betrieb, es müssen jeden Abend über tausend Plätze ausgelastet werden. Was liegt also näher, als die Schokolade zu servieren, das, was alle schon gut kennen? Der Bereich des Schauspiels ist viel zeitgenössischer, da gibt es dann zwar äußerst kontroverse Diskussionen, doch die Säle sind eben viel kleiner, die Strukturen schlanker.

Aber das Musiktheater ist auch deutlich schwerer zugänglich als noch vor 100 oder 150 Jahren.

Gronemeyer: Das ist eine Frage des Betrachters - Beethoven war auch umstritten, ich erinnere mich noch an Diskussionen in der eigenen Familie, die Mozart-affin war. Und zu Mozarts Zeiten war Salieri viel erfolgreicher, das machen wir uns manchmal nicht mehr klar. Selbst Shakespeare wurde nicht gleich nachgespielt.

Was kann das zeitgenössische Musiktheater vielleicht trotzdem von der Jungen Oper lernen?

Gronemeyer: Allenfalls das intensive Nachdenken über das Publikum. Die Kinder lassen uns eben nichts durchgehen. Aber sie haben keinerlei Probleme mit der zeitgenössischen Musik. Sie finden zwar nicht alles gut - es ist ja auch nicht alles toll -, aber sie hören völlig unbefangen hin. Und wir fragen uns stets: Was brauchen sie von uns für ihre Welt? Zum Beispiel für die Welt der achtjährigen Mannheimer? Wir denken da präzise an die Zielgruppe, die Kunst muss hier und jetzt bei unseren Besuchern funktionieren. Sonst wäre sie überflüssig.

Solchen Fragen sind Sie auch in Buchform nachgegangen.

Gronemeyer: In dem Sammelband "Kinder- und Jugendtheater in Deutschland" aus dem Jahr 2009, zum Schnawwl-Jubiläum. In den Nuller-Jahren kam ja noch einmal ein neuer Trend auf: die Entdeckung der ganz kleinen Kinder zwischen eins und drei, vor allem im Bereich der Jungen Oper. Hier in Mannheim hatten wir da auch sofort die Finger drin.