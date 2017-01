Klangreise zu den Sternen Hollywoods

Energischer Dirigent: Claudio Vandelli in Mannheim. © Rinderspacher

Dies sei ein Konzertabend "radikaler Kontraste", stellt der Filmkritiker und Radiomoderator Knut Elstermann treffend fest. Gerade ist der letzte, zutiefst berührende Ton von "Remembrances" aus der Filmmusik zum Holocaust-Drama "Schindlers Liste" verklungen, gleich werden Melodien aus dem "Star Wars"-Kosmos einen rauschend wirbelnden Orchesterreigen zwischen Romantik und heroischen Sternenduellen entfesseln.

Diese Radikalität der Brüche, welche die 3200 Besucher bei "The Music of John Williams" mit dem exzellenten Orchester des Nationalen Akademischen Bolschoi Opern- und Ballett-Theaters der Republik Belarus (Dirigent: Claudio Vandelli) in der Mannheimer SAP Arena erleben, ist indes gar nicht so überraschend: Man muss sich nur die schiere Zahl an Filmsoundtracks vor Augen führen, die aus der Feder des Komponisten John Williams geflossen sind. Allein 50 Oscar-Nominierungen für seine Werke mögen hierbei als quantitative Orientierung dienen; fünf der goldschimmernden Statuetten hat der 1932 geborene US-Amerikaner bislang erhalten.

Grandiose Kompositionen

"Wir sprechen hier heute Abend von der größten Erfolgsgeschichte überhaupt in der Geschichte der Filmmusik", konstatiert der kundig durch das Programm führende Elstermann. Das Frappierende ist allerdings nicht nur die brillante Beweglichkeit, mit der sich Williams in den verschiedenen Genres bewegt, sondern, dass er es wie kein anderer Hollywood-Komponist versteht, seine Musik mit Bilddynamik und Narration zu verquicken.

Und wir behaupten mal: Viele der von Williams ersonnenen Leitmotive sind ähnlich rollenprägend für die Filmfiguren wie die Darstellungen der Schauspieler. Die Arbeiten für zwei Hollywood-Legenden stehen hierbei programmatisch im Vordergrund: für "Star Wars"-Schöpfer George Lucas und den Williams-Intimus Steven Spielberg. Auf großer Videowand von Filmsequenzen und Bildern flankiert, erklingt mithin der forsche abenteuerlustige Marsch aus Spielbergs "Indiana Jones", wandeln die "Jurassic Park"-Dinosaurier mit majestätischer Grandezza wieder auf Erden, verzaubert ein als "E.T." bekannter Außerirdischer und sucht uns der erbarmungslose Schrecken aus "Der Weiße Hai" heim ("Zwei Noten, vier Takte - und das ganze Grauen ist da", erklärt Elstermann).

Die "Star Wars"-Musiken changieren zwischen triumphalem Bombast und gütiger Weisheit, atmen in der Zugabe die gravitätisch-düstere Schwere des "Imperial March". Ebenso schweben stolze Bläser mit Regisseur Richard Donners "Superman" durch die Arena, wird westliche Tradition in Rob Marshalls "Die Geisha" zart mit japanischen Elementen verknüpft und mit Chris Columbus' "Harry Potter" eine fantastische Welt eröffnet.

Die 70 Musiker aus Minsk interpretieren all diese Williams-Werke unter dem souveränem Dirigat Claudio Vandellis mit strahlender orchestraler Verve, feinsinnigem Gefühl und elaborierter Eleganz: ein im Wortsinn eindrucksvoller Abend, den das Publikum mit stürmischen Applaus honoriert.