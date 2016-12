Kleiner Drache mit Botschaft

Ein kurzweiliges, zweieinhalbstündiges Bühnen-Spektakel: Peter Maffay (im Hawaii-Hemd) bringt den Drachen Tabaluga zum vierten Mal in die großen Hallen des Landes, wie hier in der Mannheimer SAP Arena. © Rinderspacher

Natürlich ist das symbolische Schlussbild nicht frei von einer gehörigen Prise Pathos. Zum finalen Song "Nessaja" holt Peter Maffay ein Dutzend Kinder auf die Bühne mitten in der Mannheimer SAP Arena. Sie bilden einen Kreis, fassen sich an den Händen und beschwören so die universale Kraft der Freundschaft.

"Ich wollte nie erwachsen sein", singt der Deutsch-Rocker dazu, den Hit, mit dem sein kleiner Drache Tabaluga 1993 kommerziell fliegen lernte. Maffay - assistiert von Kinderlieder-Schreiber Rolf Zuckowski und Illustrator Helme Heine - begründete damals eine fortwährende Erfolgsgeschichte, die auch nach über zwei Jahrzehnten nichts von ihrer Faszination für die Jüngsten und viele Junggebliebenen verloren hat.

"Es lebe die Freundschaft!" heißt die mittlerweile vierte große Tabaluga-Show, die 64 Mal in Deutschland und dem benachbarten Ausland für volle bis ausverkaufte Arenen gesorgt hat - auch in Mannheims größtem Wohnzimmer sind die beiden Auftritte mit insgesamt rund 15 000 Zuschauern sehr gut besucht. Imposante Zahlen, die von der unbestrittenen Relevanz des Rock-Musicals für die Zielgruppe erzählen.

„Tabulaga"-Arena-Tour 2016: Daten und Fakten "Es lebe die Freundschaft!" heißt die vierte Tour nach "Tabaluga & Lilli" (1994), "Tabaluga und das verschenkte Glück" (2003) sowie "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" (2012), mit der Peter Maffay den kleinen Drachen in die großen Hallen des Landes bringt.

Zu den 64 Shows der gigantischen Tournee, die an diesem Samstag in Zürich in der Schweiz zu Ende geht, kamen mehr als 350 000 Besucher. Als Co-Autor und Regisseur beteiligt war der Heidelberger Schauspieler Rufus Beck. Das dazugehörige Album schoss im Oktober auf Platz eins der deutschen Charts.

Um das gesamte Equipment der 180 Mitwirkenden in die 19 Tournee-Städte zu transportieren, wurden 19 große Lastwagen benötigt.

Rufus Beck führt Regie

Für die neue Geschichte um den Drachen hat sich Maffay wieder den Heidelberger Schauspieler und Hörbuch-Autor Rufus Beck als Autor und Regisseur mit ins Boot geholt. Eine gute Entscheidung, denn die Handschrift des Routiniers macht aus der vierten "Tabaluga"-Auflage eine kurzweilige und abwechslungsreiche Show, die vor allem nach der Pause auch ziemlich bildgewaltig rüberkommt.

"Peter ist der Reeder unseres Dampfers, ich der Kapitän. Er vertraut mir seit 23 Jahren, weil wir eigentlich immer einer Meinung sind", hat Beck die harmonische Zusammenarbeit mit Maffay vor dem Start der Tour beschrieben. Nur durch dieses gewachsene Vertrauensverhältnis lässt es sich auch erklären, dass der gewöhnlicherweise nicht zu übermäßiger Selbstironie neigende Songschreiber gleich zu Beginn der Show im schrillen Hawaiihemd in die Halle gefahren kommt. "Ein Superstar kann sich gerne selbst auf die Schippe nehmen, das Publikum liebt ihn dafür", meinte Beck in dem Interview.

Rufus Beck ist es auch, der als "Glückskäfer" und Tabalugas bester Freund wie ein Moderator im Saal durch die märchenhafte, zweieinhalbstündige Geschichte führt, in der zauberhafte Unterwasserwelten auf traurige Riesenspinnen oder eine strenge Ameisenbrigade treffen. Ganz ohne den klassischen Musical-Kitsch kommt Tabalugas neues Abenteuer zwar vor allem in der ersten Hälfte nicht aus, aber Maffay hat das Programm musikalisch doch sehr auf modern getrimmt.

Wenn Tabalugas alter Gegenspieler Arktos (von Heinz Hoenig gespielt) mit seiner Eisbärenarmee und dem General die Bühne betritt, sind Vergleiche mit dem martialischen Hardrock Rammsteins nicht mehr allzu weit hergeholt. Der Sound des Drachens hat sich selbst klassischem Rock 'n' Roll, Offbeat, Ska-Punk (!), Seeed-Dancehall und Ethno-Pop geöffnet - musikalisch geht bei "Tabaluga" mittlerweile fast alles. Dass bei einigen Auftritten die Berliner Culcha Candela als Gaststars bei Maffay aushalfen, spricht in diesem Zusammenhang Bände.

Beifall für Uwe Ochsenknecht

In der SAP Arena übernimmt diesen Job Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), der bei "Dafür sind Freunde da" und "Es lebe die Freundschaft" seinen alten Kumpel Maffay stimmlich unterstützt. Bei der Abendvorstellung ist dann Laith Al-Deen mit von der Partie. Den lautesten Applaus erhält aber ein anderer Mannheimer Lokalmatador: Schauspieler Uwe Ochsenknecht sorgt in seiner Transgender-Rolle als barfüßige Wahrsagerin für einen der komödiantischen Höhepunkte.

Dass die alten Rivalen Tabaluga und Arktos am Ende Freundschaft schließen, um ihre Heimat Grünland vor dem Untergang durch einen - auf der 40 mal zehn Meter großen LED-Leinwand beeindruckend inszenierten - Vulkanausbruch zu retten, ist das stimmige Ende dieser amüsanten Show. Maffay versammelt die Kinder im Kreis auf der Bühne, postuliert ganz am Ende die gut gemeinte und richtige Botschaft bei einer kurzen Ansprache aber ein klein bisschen zu plakativ. "Es gibt genügend Hass auf der Welt", sagt der 67-Jährige und erwähnt sowohl die Tragödie von Aleppo als auch Donald Trump: "Was wir brauchen, ist Liebe und Freundschaft."