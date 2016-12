Kontakte und Kreativimpulse

Peter Baltruschat und seine Mitstreiter haben den Grundgedanken der Metropolregion schon ausformuliert, als die Institution selbst noch Zukunftsmusik war: Heute vor 20 Jahren gründeten sie den Verein Kulturnetz Mannheim Rhein-Neckar, damals noch beschränkt auf Mannheim-Ludwigshafen. "Das geschah aus der Erkenntnis heraus, dass man sich als Einzelkämpfer in allen Bereichen schwertut - sei es im Veranstaltungsgeschäft, dabei, eine Produktion auf die Beine zu stellen oder im Kreativprozess, wenn mehrere Disziplinen erforderlich sind."

Herausgekommen ist eine Organisationsstruktur, die in den verschiedensten Funktionen rund 250 Veranstaltungen pro Jahr betreut - so betreibt das KulturNetz unter anderem das Mannheimer Musik-Kabarett Schatzkistl, übernimmt die Produktionsleitung des Seebühnenzaubers und der Schlossfestspiele Edesheim, organisiert die Reihe "wOrtwechsel" und betreut eine Bühne auf dem Stadtfest.

Kulturnetz Rhein-Neckar – die Chronologie 6. Dezember 1996: Gründung KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar, damals noch Mannheim-Ludwigshafen. 10. Oktober 1998: Premiere "Souvenirs Souvenirs - Die 50er Jahre Revue" 11. Dezember 1998: Eröffnung Musik-Kabarett Schatzkistl 2002: Start der Reihe "wOrtwechsel - Kultur an außergewöhnlichen Orten" 8.November 2002: Uraufführung "Dinner for one...wie alles begann" seit 2003: Programmmitgestaltung Schlossfest Mannheim seit 2003: Schlossfestspiele Edesheim (Produktion für die Baltruschat/ Riehle GdbR) seit 2005: Programmmitgestaltung Stadtfest Mannheim seit 2006: Seebühnenzauber im Luisenpark (Produktion für die Stadtpark Mannheim gGmbH) 13. Oktober 2006: Uraufführung "Alla Gut - Verliebt ins Quadrat"

Der Vernetzungsgedanke lief auf zwei Ebenen: "Zum einen sollten Kreative miteinander und mit Sponsoren in Kontakt kommen. Zum anderen ging es anfangs um die Vernetzung mit Ludwigshafen. Da lief ja fast gar nichts." Mehrere Künstler, Förderer, kulturpolitisch engagierte Menschen und auch Fans des Kulturlebens in der Stadt hätten sich daraufhin entschlossen, einen Verein zu gründen. "Einfach, um eine Gesellschaftsform zu haben, die als Rechtsperson auftreten und Gelder beantragen kann", so Baltruschat.

Am Anfang gab es nur einen Anrufbeantworter. "Da wurde uns schnell klar gemacht, dass man feste Ansprechpartner braucht", erinnert sich Baltruschat. Der Ur-Verein zählt heute zwar nur sieben Mitglieder, "aber man muss bei uns auch nicht Mitglied sein, um etwas zu bewegen", erklärt Baltruschat, der auf sechs Mitarbeiter und auf einen wirkungsmächtigen Förderkreis bauen kann. "Oft geht es auch nur um Begegnungen: Man trifft jemanden mit einer Idee - und hat dann vielleicht das dazu passende Ergänzungsstück im Kopf. So waren wir manchmal auch nur Initiatoren, ohne die Produktion selbst zu Ende zu bringen."

Das Gründungsjahr 1996 fiel in eine bewegte Zeit der Mannheimer Popularkultur: Hinter den Kulissen des Erfolgsmusicals "Human Pacific" hatten unterschiedlichste Persönlichkeiten von Xavier Naidoo über den heutigen Capitol-Chef Thorsten Riehle bis Bülent Ceylan Kontakte geknüpft. Das Session-Projekt The Wright Thing und seine Mitbewerber machten aus den schier zahllosen Musiktalenten zwischen Worms und Wiesloch eine gut vernetzte Szene. "Es pulsierte regelrecht, so wahnsinnig viel passierte", beschreibt Baltruschat.

Positiv verrückt

Dazu kam: Schon zu Anfang der 1990er Jahre hatte Edelgard Seitz, Geschäftsführerin des Vereins Rhein-Neckar-Dreieck, begonnen, den "Andreasgraben" zwischen Mannheim und Heidelberg kulturell etwas aufzufüllen und an der unsichtbaren Mauer auf den Brücken nach Ludwigshafen zu kratzen. "Da hat man den Vernetzungsgedanken in der Region das erste Mal wirklich erlebt. Spätestens mit dem 50er-Jahre-Projekt ist es ihr 1998 gelungen, alle Häuser in der Region ins Boot zu holen - Museen, Theater, auch die freie Szene. Ohne Unterschiede. Das hat uns auch bestärkt, keine Berührungsängste zu haben", so Baltruschat.

Und so landeten er und sein Team schnell große Erfolge wie die 50er-Jahre-Revue "Souvenirs, Souvenirs". Vorzugsweise mit leichter Muse, ohne seichte Unterhaltung zu bieten. Gern tief in der Region verwurzelt, als Plattform für kurpfälzische Künstler wie Arnim Töpel, Madeleine Sauveur, die Steegmüllers, die Schönen Mannheims, Silke Hauck und viele andere. Nicht nur live, sondern auch auf zwei erfolgreichen All-Star-Alben "Mannheim Mannem Monnem".

Die eigene Karriere als Sänger und Entertainer hat der heute 56-Jährige dafür hintenan gestellt, abgesehen von der Frontmann-Funktion bei der Band Popforscher. Trotzdem will er, "so lange es geht", den "Spinner im Kulturnetz" geben, den positiv Verrückten, der die Fäden zieht, im Matratzenlager im Keller des damaligen Steigenberger-Hotels das Potenzial für ein "Schatzkistl" erkennt und die Verantwortung für Mitarbeiter, Künstler und Veranstaltungen trägt. Auch wenn die Zeiten durch das enorm breit gewordene Kulturangebot schwieriger geworden sind. "Eine Strategie gab und gibt es sowieso nicht", resümiert Baltruschat. "Vieles passiert spontan bei Begegnungen. Die Möglichkeiten wird es immer geben, egal in welcher Form, egal, wie sich Unterhaltung entwickelt."