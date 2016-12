Kostenloser Kunstgenuss

Kostenlos ins Museum für angewandte Kunst oder in das Museum für moderne Kunst: Jugendliche bis 18 Jahren sollen in Frankfurt zukünftig entgeltfrei alle städtischen Museen besuchen können. Das Magistrat der Stadt hat dem Antrag bereits zugestimmt, gestern wurde dieser in der Stadtverordnetenversammlung besprochen. Doch der Blick auf die breitgefächerte Frankfurter Museenlandschaft zeigt, dass nur ein knappes Dutzend der rund 60 Museen in der Mainmetropole der Stadt gehören. Das "Städelmuseum", welches dank seiner Vielfalt an Werken Alter Meister und Gegenwartsmalern deutschlandweit bekannt ist, gehört beispielsweise einer Stiftung. Die mehr als 46 000 Studenten der Frankfurter Universität haben schon heute in allen städtischen Häusern und auch im Filmmuseum freien Eintritt.

Jugendliche in Mannheim zahlen

In der Metropolregion ist keines der größeren Museen kostenfrei für Jugendliche. In der Kunsthalle Mannheim müssen bereits Sechsjährige ermäßigten Eintritt (6 Euro) zahlen. Auch in den nicht städtisch geführten Reiss-Engelhorn-Museen und im Technoseum müssen Kinder ab sechs den ermäßigten Preis zahlen. Im Willhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen sind Kinder bis zum Alter von zehn Jahren kostenlos, danach ist der ermäßigte Eintritt von 5 statt 7 Euro fällig. Am kinderfreundlichsten ist das Kurpfälzische Museum Heidelberg: Dort zahlen Jugendliche erst ab 16 Jahren Eintritt. Studenten haben in keinem der Häuser kostenfrei Zutritt, sondern zahlen stets den ermäßigten Eintritt. dpa/jwd