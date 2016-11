Sebastian Fitzek mit Odenwälder Band auf Tour

Von unserer Mitarbeiterin

Tanja Capuana

Wer zum ersten Mal eine Lesung von Sebastian Fitzek besucht, erlebt nicht selten sein blaues Wunder. Denn was das Publikum erwartet, hat weniger mit einer Buchvorstellung, dafür umso mehr mit einem Konzert gemeinsam. Während er aus seinem Werk vorliest, untermalt die Odenwälder Band Buffer Underrun Fitzeks Worte mit ihrer Musik. Der Autor liebt es außerdem, multimediale Elemente einzusetzen. Aktuell tourt der 45-Jährige mit Trompeter Max Krings, Schlagzeuger Phil Rittmannsperger und Keyboarder Joscha Baltes durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Heute um 20 Uhr sind sie zu Gast im Rosengarten Mannheim.

In seinem kürzlich erschienenen Buch "Das Paket" steht die Psychiaterin Emma Stein im Mittelpunkt. Sie wird in ihrem Hotelzimmer von einem Mann vergewaltigt, der den missbrauchten Frauen nach der Tat die Haare abrasiert. Emma ist die Einzige, die er am Leben gelassen hat. Nur in ihrem Haus fühlt sie sich wohl - bis eines Tages der Postbote sie bittet, ein geheimnisvolles Paket für ihren Nachbarn anzunehmen, von dem sie bisher noch nie etwas gehört hat. Ist sie erneut in Gefahr?

Aus dieser packenden Geschichte wird Fitzek vorlesen. Er verrät gern, wie es zu seinen außergewöhnlichen Liveterminen gekommen ist. "Die Soundtrackshow entstand durch eine Schnapsidee, als wir uns gefragt haben: ,Warum gibt es eigentlich zu Büchern keinen Soundtrack?'", erzählt Fitzek. Eigentlich eine simple Idee, wie er findet. Filme würden schließlich auch von Musik begleitet. "Wir können uns einen Thriller im Kino oder Fernsehen ohne Filmmusik eigentlich gar nicht mehr vorstellen", sagt er. "Es wird meistens erst spannend durch die Musik."

Aus diesem Grund hat Fitzek bereits vor zwei Jahren für seinen Thriller "Noah" zum ersten Mal eine Soundtracklesung auf die Beine gestellt - auch 2014 waren Buffer Underrun mit von der Partie. "Uns hat es so gut gefallen, dass wir es jetzt nochmal machen", sagt der Schriftsteller. Die Musik läuft einerseits zwischen den Leseblöcken, andererseits untermalt der elektronische Sound aus der Feder von Max Krings Fitzeks Stimme. "Dadurch wird es fast ein Hörspiel."

Attraktiv für das Publikum

Überhaupt hat sich der Schriftsteller vor seiner ersten Lesung 2007 überlegt, wie er eine Krimilesung gestalten kann, um den verschiedenen Ansprüchen des Publikums gerecht zu werden. "Die eine Hälfte, die kommt, hat das Buch schon gelesen. Sie werden von langen Textpassagen gelangweilt", sagt Fitzek. "Die anderen wollen es selbst lesen und ich darf nicht zu viel verraten. Das ist bei einem Thriller anders als bei einem Sachbuch, über das man vielleicht noch diskutieren kann." Die Gratwanderung sei, etwas zu erzählen, aber nicht so viel, dass die Leute das Buch nicht mehr lesen wollen." Und nicht zuletzt sollen auch diejenigen, die eigentlich nicht schmökern wollen, ihren Spaß haben.

Damit die Zuschauer auch etwas zu lachen haben, gibt Fitzek ihnen Einblicke in sein Leben - und nimmt sich selbst mit komischen Anekdoten auf die Schippe. "Ich zeige peinliche Bilder von mir und nette Bilder von anderen Menschen", erzählt er und lacht. "Man erfährt, wie ich auf meine Ideen komme, welche Menschen mich zu den Thrillern inspirieren, hin und wieder etwas über die Recherche, den Autor und die Band." Die Zuschauer können sich auch auf private Videos freuen. Außerdem gibt es Interaktionen mit dem Publikum, bei denen Fitzek keine Berührungsängste zeigt.

Die Show widmet der Autor nicht zuletzt seinen inzwischen verstorbenen Eltern. "Ich habe die Liebe zur Musik, aber vor allem zur Literatur, meinen Eltern zu verdanken." Sie hätten stets hinter ihm gestanden und ihn bei jedem Berufswunsch unterstützt. "Meine Mutter war immer davon überzeugt, dass ,Die Therapie' ein Bestseller wird." Sie sollte Recht behalten.

Trotz seines Erfolgs ist Sebastian Fitzek auf dem Boden geblieben. Bescheiden sagt er: "Ich habe das große Glück, mit Büchern Geld verdienen zu dürfen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten."

