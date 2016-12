Kurioser "Hercules" überzeugt musikalisch

Mit viel Begeisterung vor allem für die Sängerinnen Eunju Kwon und Mary-Ellen Nesi sowie für die Leistung des Mannheimer Nationaltheaterchores und -orchesters unter dem Gastdirigenten Bernhard Forck ist am Freitagabend die zweite Opernpremiere der Saison mit Händels "Hercules" über die Bühne gegangen. Der britische Regisseur Nigel Lowery überraschte die Besucher im Opernhaus am Goetheplatz mit einer zunächst sehr strengen gotischen Optik, die etwas von einem Historienfilm hatte und erst im zweiten Teil auch etwas ironisch gebrochen wurde - mitunter auch durch einen Überraschungseffekt am Ende. Doch Lowerys Idee, die Geschichte nach Sophokles und Ovid im Mittelalter spielen zu lassen, weil da der Herkules-Kult sich so richtig regte, ging nicht auf. Ort, Zeit, Kostüme - sie schienen überhaupt nicht evident. Hingegen kann er sehr gut mit Personen umgehen und sie auf der Bühne bewegen. Auch die psychologische Entwicklung gelingt. Insgesamt entstand so doch noch ein Abend, der einen gewissen Zug nach vorn hat - gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch nie langweilig. (dms)