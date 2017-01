Jazz: Alexandra Lehmler begeistert in Mannheim

Von unserem Mitarbeiter

Matthias Spindler

Man muss sie gesehen haben, wenn sie mal nicht spielt, weil gerade einer ihrer Musiker ein Solo hat. Da steht oder kauert Alexandra Lehmler an der Seite der Bühne, bleibt aber keineswegs unbeteiligt. Unablässig wippt sie, das Gesicht dem Solisten zugewandt, mit dem Oberkörper vor und zurück im Takt der Musik; wie überwältigt von der Kraft, die davon ausgeht.

Und diese Faszination ist nicht vorgetäuscht. Man spürt sie in jedem Ton, den die Saxofonistin bläst. Den länger ausgehaltenen Tönen vor allem, die sie mit besonderer Sorgfalt, ja: Zärtlichkeit behandelt, ihnen durch kleinste Tonbeugungen oder ähnliche Mikro-Variationen Eigenart verleiht. Rasante Skalenläufe, wie sie viele Saxofonistenkollegen so gerne abfeuern, darf man von ihr eher nicht erwarten, und schon gar nicht eine Steigerungsmanie bis über die Grenze zur Hysterie. Doch wenn Alexandra Lehmler am Sopran-, Alt- oder dem knorrigen Baritonsaxofon mal in die Höhen geht, dann geht die Sonne auf, feiert die Freude am Leben Triumphe, und das nicht nur in einem Stück mit dem Titel "Sundance".

Es ist schon älteren Datums, sozusagen ein Lehmler-Hit, während die meisten der Stücke beim Auftritt in der Alten Feuerwache ganz neu sind, von ihrer offiziell erst am 24. Februar erscheinenden aktuellen CD "Sans Mots" stammen. Dem laut Angaben des Labels fünften Album unter ihrem Namen, was als solches bereits eine triumphale Leistung darstellt. Denn einmal mehr hat es Alexandra Lehmler verstanden, ihre Musikerkarriere in Einklang zu bringen mit den Ansprüchen eines anstrengenden familiären Alltags als Mutter von drei Kindern.

Zumal der Familienvater ebenfalls Jazzmusiker ist und in ihrem Quartett den Kontrabass bedient. Auch dort steht Matthias Debus seinen Mann als absolut verlässliches Rückgrat und zugleich inspirierender Antriebsmotor der gesamten Gruppe. An diesem Abend lässt sich das gut verfolgen, weil - eine Meisterleistung der Saalbeschallung - wirklich alles vom Bass selbst im dicksten musikalischen Getümmel klar zu vernehmen ist.

In den Vordergrund schiebt sich Debus nur in der Zugabe, mit wortlosem choralartigem Gesang zu langgezogen gestrichenen Basstönen. Was der Musik der Vier, changierend zwischen Bop-Akkordik, Modalität und gänzlich freien Passagen, eine überraschende, aber nicht unpassende sakrale Facette hinzufügt.

Sein Mundwerk in Betrieb nimmt noch ein anderer; einer, von dem man es kaum erwartet hätte. So zurückhaltend agiert über weite Strecken Schlagzeuger Patrice Héral; lässt dabei allerdings immer mal wieder durch plötzliche rhythmische Verschiebungen perkussive Raffinesse aufblitzen. Um auf einmal fröhlich drauflos zu plappern wie Comicfiguren in einem Zeichentrickfilm - eine ziemlich abgefahrene Idee, die dann in einen deftigen Rock-Rhythmus mit eingestreuten Vokalisen à la Janis Joplin mündet.

Franck Tortiller spielt Vibrafon, mit den Schlägeln einfühlsam die Metallplättchen streichelnd, aber ebenso in der Lage, swingende Rasanz fast wie einst Lionel Hampton darauf zu entwickeln. Er ist der zweite Franzose in einer als höchst geglückt anzusehenden deutsch-französischen Gruppen-Kooperation.