Lesen, hören und noch mehr

Es ist die erste Auflage des Mannheimer Literaturfestivals, die ohne Zutun des langjährigen Programmmachers und "Schirmherrn" Roger Willemsen entsteht, doch die Handschrift des im vergangenen Februar gestorbenen beliebten Publizisten und Moderators wird auch "lesen.hören 11" noch bezeugen.

Erneut werden jüngere und auch etablierte Autoren mit ihren aktuellen Büchern im Zentrum stehen - ab 16. Februar nächsten Jahres und dann 17 Tage lang. Doch ebenso haben die Programmverantwortlichen, Kritikerin Insa Wilke sowie Katharina Tremmel vom Kulturzentrum Alte Feuerwache, allgemeinere gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt - so, wie es auch für Willemsens Programmarbeit typisch war, der niemals nur ein reines Lesefestival veranstalten wollte. Man wolle, sagt Insa Wilke, mit dem Programm auch eine "Gegensprache" entwerfen zur teils aggressiv geprägten gesellschaftlichen Diskussion der deutschen Gegenwart - und man wolle ebenso "dem Bedürfnis nach Orientierung Rechnung tragen".

Gesellschaftspolitischer Anspruch

Lesen.hören 11 Das Mannheimer Literaturfestival "lesen.hören" wurde zum Mannheimer Stadtjubiläum gegründet. Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter auch für die nächste Auflage bis zu 5000 Besucher. Die meisten Veranstaltungen finden in der Alten Feuerwache statt, das Kulturzentrum ist auch Ausrichter des Festivals; das Jugendprogramm wird gemeinsam mit der Stadtbibliothek veranstaltet. Regelmäßig werden auch das Atlantis-Kino (K 2), das Planetarium sowie die Christuskirche für einzelne Veranstaltungen genutzt. Ab dem morgigen Freitag liegt das Programmheft mit detaillierten Informationen aus, an diesem Tag beginnt dann auch der offizielle Vorverkauf zu dem Festival, das von 16. Februar bis 4. März 2017 nicht nur literarische Seiten aufschlägt. Informationen im Internet unter https://altefeuerwache.com

Dafür setzt schon die Eröffnungsveranstaltung klare Zeichen: Der umtriebige Raoul Schrott stellt sein "Erste Erde Epos" vor, das nicht weniger erzählen möchte als eine Geschichte der Welt. Im Anschluss setzen die Biochemikerin Petra Schwille sowie der Theologe Nikolaus Schneider, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD, ihre Sicht der Welt dagegen. Dem gesellschaftspolitischen Anspruch trägt unter den insgesamt 16 Veranstaltungen des Programms dann besonders auch der zweite Abend Rechnung, bei dem die Schriftsteller Katja Lange-Müller und Benjamin Lebert "übers Helfen" lesen und sprechen wollen.

Die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland werden immer mitbedacht, wenn Lange-Müller ihren Roman "Die Drehtür" und Lebert seine "Dunkelheit zwischen den Sternen" präsentieren. Dem Thema Exil widmet sich der 19. Februar, der zugleich eine weitere Besonderheit des Festivals verbürgt, den multimedialen Aspekt und den Prominenzfaktor: Im Atlantis-Kino wird der Stefan-Zweig-Film "Vor der Morgenröte" gezeigt; dessen Regisseurin, die Schauspielerin Maria Schrader, sowie Drehbuchautor Jan Schomburg gestalten dann einen "Stefan-Zweig-Abend", den Insa Wilke moderiert.

Einem zwar zeitlosen, aber gerade heute besonders aktuell erscheinenden Thema widmet sich der Abend des 28. Februar unter der Überschrift "Von Tieren lernen". Es wird um unseren Umgang mit anderen Lebewesen gehen und ums weite Feld der Tierethik. An das Jubiläum der Reformation wird zum Abschluss erinnert. Dennis Scheck spricht mit Feridun Zaimoglu, der seinen neuen Roman "Evangelio" über Martin Luther vorstellt. "Gottesdienst und Blasphemie" ist der Abend in der Christuskirche überschrieben, den übrigens Kirchenmusikdirektor Johannes Michel an der Orgel begleiten wird.

Der Attraktionen sind freilich noch mehr, nicht zuletzt werden Erika Pluhar, Durs Grünbein und Zsuzsa Bánk mit ihren neuen Werken zu Gast sein; die Musikerin Nina Hagen widmet Bertolt Brecht einen "Lieder-Abend zur Klampfe", übrigens eine der wenigen Veranstaltungen, bei denen das bewährte Moderationsprinzip nicht befolgt wird. Reizvoll dürfte nicht zuletzt ein Abend werden, der dem Zufall nachspürt - inhaltlich und in seiner Form. Und zu erwähnen bleibt natürlich auch der prominent besetzte "Abend für Roger Willemsen": Unter dem Titel "Herzenssachen" erinnern unter anderen Schauspielerin Barbara Auer und Schriftsteller Michael Lentz an den engagierten Publizisten.

Überraschungen bieten

Dass sich das zum Mannheimer Stadtjubiläum 2007 gegründete Festival treu bleibt, zeigt sich zudem in einer zweiten Programmschiene. Erneut wurde in Kooperation mit der Mannheimer Stadtbibliothek ein Programm für Kinder und Jugendliche konzipiert. Es umfasst auch wieder zwei Familienkonzerte, darunter "Jazz für Kinder", komponiert von Musikerin Alexandra Lehmler. Auch dies dürfte eine Veranstaltung sein, die Überraschungen bietet. Und eines ist schon heute gewiss: Die 11. "lesen.hören"-Auflage wird nicht nur für literarische Vielfalt sorgen.