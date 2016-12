Liebe in Zeiten des Krieges

Ein Hauch von Ingrid Bergman und Humphrey Bogart (v.l.): Marion Cotillard und Brad Pitt. © Paramount Pictures/Daniel Smith

Einer der "Inglourious Basterds" mit dem "Herz aus Stahl" ist wieder da: Brad Pitt zieht erneut in den Krieg, als kanadischer Spion Max Vatan springt er 1942 mit dem Fallschirm über der marokkanischen Wüste ab. Majestätisch schwebt er vom Himmel, elegant setzt er im golden schimmernden Sand auf. Eine von Don Burgess grandios fotografierte Sequenz, ein Tableau, das episches Kino verspricht.

Der Mann wird von einem Auto aufgelesen, auf der Fahrt nach Casablanca zieht er sich um, schlüpft in einen Smoking. Er betritt ein Hotel, an einem Tisch sitzt eine bildhübsche Frau namens Marianne Beauséjour (Marion Cotillard), Mittelpunkt einer ausgelassenen Gesellschaft. Max tritt hinzu, grüßt höflich in die Runde...

Es beginnt als Agenten-Thriller

Brad Pitt – blond, beliebt, begabt William Bradley - Brad - Pitt, 1963 in Shawnee im US-Bundesstaat Oklahoma, geboren, ist vom Teenager-Schwarm zum Weltstar gereift.. Berühmt wurde er als Tramper, der Geena Davis in "Thelma & Louise" verführt. Seitdem war der "James Dean der 90er Jahre" in Hits wie "Interview mit einem Vampir", "Fight Club", "Mr. & Mrs. Smith" oder "World War Z" zu sehen, einen Golden Globe gewann er für "12 Monkeys". Seit 2003 ist der mehrfach zum männlichen Sex-Symbol Gekürte als Produzent tätig. In dieser Funktion wurde er 2014 mit einem Oscar für "12 Years a Slave" ausgezeichnet. Blondschopf Pitt, während der Schulzeit "Pitt-bull" gerufen, war mit Juliette Lewis und Gwyneth Paltrow liiert, mit Jennifer Aniston verheiratet. Von seiner zweiten Frau Angelina Jolie hat er sich jüngst getrennt. Um das Sorgerecht für die drei leiblichen und drei adoptierten Kinder wird vor Gericht gestritten. geh

"Allied - Vertraute Fremde" beginnt als Hommage an den Filmklassiker "Casablanca". Pitt agiert minimalistisch wie einst Humphrey Bogart, Cotillard gleicht in Spiel und Ausstrahlung Ingrid Bergman. Hier wie da ist der Ort der Handlung die von den Nationalsozialisten besetzte arabische Hauptstadt. Max und Marianne, führendes Mitglied der französischen Résistance, geben sich als Wissenschaftlerehepaar aus. Ihr Auftrag lautet, den deutschen Botschafter zu töten. Ein gefährliches Unterfangen, das dank minuziöser Planung gelingt. Der Diplomat stirbt bei einem Empfang im Kugelhagel, die beiden Attentäter fliehen. Schnitt. Ein neuer Schauplatz: London. Und ein Genrewechsel.

Flüssig, elegant, geradezu spielerisch steigt Oscar-Preisträger Robert Zemeckis ("Forrest Gump") in seinen neuen Film ein. Man spürt, dass ihm der Sinn nach klassischer Unterhaltung steht, nach großen Stars und noch größeren Gefühlen.

Schuld und Sühne als Thema

Gerne wird dem Regisseur vorgeworfen, dass er ein Mann der aufwendigen Effekte und spektakulären Schauwerte sei - woran es hier natürlich auch nicht mangelt - und er darüber seine Figuren und deren Innenleben vergessen würde. Nicht so diesmal, bei dieser Romanze um Schuld und Sühne, die an Graham Greenes Romane erinnert - wohl nicht zufällig sieht man Max einmal, wie er eines der Bücher des britischen Schriftstellers liest.

Bei ihrer Mission in Nordafrika verlieben sich die beiden Agenten ineinander. "Ich sorge dafür, dass die Emotionen echt sind", erklärt Marianne ihre erfolgreiche Geheimdiensttätigkeit. Das tut sie so gut, dass ihr sogar Max verfällt. In einem Auto kommt es zum leidenschaftlichen Liebesspiel, während draußen ein Sandsturm tobt. Bald darauf sind sie in England. Verheiratet, eine Tochter.

Selbst deutsche Kampfflugzeuge - eines stürzt brennend, tricktechnisch spektakulär umgesetzt, direkt aufs Haus der Vatans zu - können sie nicht vom Wochenendpicknick im Park abhalten. Die perfekte Familienidylle. Doch dann erfährt Max, dass seine Gattin eine Doppelagentin sein soll. Er mag es nicht glauben, beginnt verdeckt Nachforschungen anzustellen, hintergeht seine Vorgesetzten, missachtet Befehle.

Mit der Präzision eines Uhrwerks läuft der Plot ab. Steven Knights Drehbuch variiert Motive aus "Das Ende einer Affäre" und "Der stille Amerikaner", steht aber dennoch ganz für sich. Mit unerbittlicher Konsequenz laufen die Figuren in ihr Verderben. Gewohnt hemdsärmelig geht Pitt zur Sache, für die leisen Zwischentöne, für die schauspielerischen Nuancen ist Cotillard ("La Vie en Rose") zuständig - wunderschön anzusehen, mysteriös, raffiniert und sinnlich zugleich.

Das Paar steht ganz im Fokus dieses Films, gekonnt unterstützt werden die beiden von Charakterdarstellern wie Jared Harris, Lizzy Kaplan und August Diehl, der hier als verschlagener Nazi-General lustvoll vom Leder zieht.

Den Gesetzen einer mit großem Budget ausgestatteten Produktion folgend sind Produktions- und Kostümdesign makellos, ebenso wie die Bilder, die die gesamte Farbpalette nutzen - von leuchtendem Rot in den Herzschmerzszenen bis zum Blauschwarz der Bombennächte.

Regisseur Robert Zemeckis ist wie seine beiden Helden ein mit allen Wassern gewaschener Profi, der die Mechanismen der Traumfabrik kennt, dem Hollywood vergangener Tage huldigt und zugleich modern zu erzählen weiß. Ein Leinwandmagier, für den Bogart und Bergman sicher gerne gearbeitet hätten.