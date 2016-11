Liebe in Zeiten des Lammkoteletts

Verliebt, aber allein in einer Männerwelt: Zeliha (Nazanin Ezazi).

Ein richtig guter Abend ist der Jungen Oper am NTM hier gelungen. Die Transkription von Shakespeares Liebeskummerklassiker "Romeo und Julia" ins muslimisch-christliche Milieu überzeugt vollauf. Schon das Werk tut es. "Romeo und Zeliha" sind Kinder zweier Metzgersfamilien, die sich im Konkurrenzzwist irgendwann entscheiden, einen Wettstreit ums beste Lammkotelett zu machen. Dass die Vernunft dabei unter den Tisch fällt, ist so klar wie die Tatsache, dass die (muslimisch) religiöse Verblendung an allem schuld ist. Denn die Liebe zwischen den Teenagern ist trotz der Gegenkämpfe von Zelihas Vater, Bruder und Cousin nicht aufzuhalten - und endet, wie bei Shakespeare, im unvermeidlichen Tod.

Das ist schon rein dramaturgisch und musikalisch richtig gut gemacht. Wir hören und sehen spannendes Theater für Jugendliche (ab 13), das den Grat zwischen Zumutung und Unterhaltung derart gut beschreitet, dass es absorbierend, packend bis hin zu tränentreibend wird. Fons Merkies' Musik ist eine Mixtur stilistischer Offenheit, von fast progrockartigen Passagen in Siebenertakten geht das über zarte, moderne Elemente eher klassischer Musik bis hin zum Musicalhit-artigen, wenn sich die Liebenden ganz altersgemäß ihre sexuelle Lust aufeinander gestehen. Eine super Band spielt. Und dass hier auch operal gesungen wird, ist gut und nicht selbstverständlich. Es gibt keine Grenze. Sprache, Spiel, Musik und Gesang vereinen sich zu einem glitzernden narrativen Amalgam.

Mutmacher trotz Tragik

Sebastian Bauers Regie merkt man die Achim-Freyer-Schule nur noch punktuell an, und diese Momente gehören eher zu den schwächeren, weil die Künstlichkeit der starren Gesten und aufgesetzten Tiermasken im kleinen Schnawwl-Kontext nicht ganz ihre große Wirkung entfalten kann. Genial ist dieses Bauer-Theater immer dann, wenn es krude, authentisch und damit schmerzhaft und anrührend wird - die eingezogene Ebene, in der die wunderbaren Sängerdarsteller hervortreten und ganz privat ihre Kurzbiografie, ihre teils gescheiterten und alternativen Lebensentwürfe präsentieren, ist nicht weniger als unter die Haut gehend.

Und Zachary Wilson (Romeo), Nazanin Ezazi (Zeliha), Sinan Vurat (Zelihas Vater u.a.) und Boris Grappe (Romeos Vater u.a.), die überzeugend agieren, haben eben auch in dieser Hinsicht viel Einblicke zu bieten. Und auch das gehört zu dem Abend: Er macht - trotz des tödlichen Ausgangs - Mut und entlässt die Jugendlichen mit dem Aufruf: Lebe deinen Traum, lebe deine Liebe, lebe dein Leben! Irgendwie wird dir das alles schon gelingen. Eine Mutmachertragödie, wie sie unsere Zeit braucht. Hingehen!