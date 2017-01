„Lust am Erzählen wecken“

Geschichten erzählen kann er besonders gut: Dirk Nowakowski, der künstlerische Leiter der 5. Mannheimer Märchentage. © Sohl

Geschichten, die aus dem Meer geangelt werden, Geheimnisse aus der Wüste von Namibia, Mythen über Lust und Leid - das und noch vieles mehr können die Besucher der Mannheimer Märchentage hören. Das Festival, das vom 9. bis zum 12. Februar im Capitol stattfindet, probiert ganz unterschiedliche Erzählansätze aus. Dirk Nowakowski, der künstlerische Leiter, erklärt im Interview, weshalb die Märchentage auch für Erwachsene attraktiv sind und wieso in afrikanischen Märchen oft die Bösen gewinnen.

Herr Nowakowski, das Wort Märchen verbindet man unwillkürlich mit Kindern. Das Programm der Märchentage richtet sich aber auch an Erwachsene, richtig?

Dirk Nowakowski: Früher haben sich die Menschen meistens bei der Arbeit Märchen erzählt - ob beim Spinnen im Odenwald, beim Tabakauffädeln oder beim Maispulen. Märchen waren also von Grund auf für Erwachsene gedacht - als Geschichten, die eine bestimmte Moral festhielten. Am Ende gewinnt der Schwache, der nicht Geliebte oder der, der Mitleid zeigt.

Dirk Nowakowski Dirk Nowakowski (62) ist professioneller Erzähler, zertifiziert durch den Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE). Der aus dem Ruhrgebiet stammende Wahl-Edinger hat aber schon zahlreiche andere Tätigkeiten ausgeübt, darunter Schreiner, Melker und Pfleger. In Mannheim war er in den 1980er Jahren auch als Museumspädagoge im Reißmuseum tätig, wo er die Lust am Erzählen entdeckte. An den Mannheimer Märchentagen beteiligte sich Nowakowski zunächst als Erzähler; bei der fünften Ausgabe hat er die gesamte künstlerische Leitung übernommen. Am 9. Februar erzählt er gemeinsam mit Nikola Hübsch Geschichten von der Liebe, am 10. Februar bringt er mit Martin Ellrodt das Epos "Gilgamesch" zu Gehör, und am 12. Februar veranstalten die beiden einen Koch- und Erzählabend zum Mitmachen. Alle Veranstaltungen finden im Capitol statt. sos

Diese moralischen Botschaften sind meist eher simpel und deshalb gut geeignet, um sie Kindern zu erzählen. Welche Märchen sind denn auch heute noch für Erwachsene geeignet?

Nowakowski: Nehmen wir als Beispiel die erste Veranstaltung, "Alles aus Liebe, sonst geht die Welt unter", bei der Nikola Hübsch und ich erzählen werden - Geschichten über Verführungsversuche und innere Zerrissenheit etwa, also Themen für Erwachsene. Diese Märchen holen uns aus der Realität und haben trotzdem ganz viel mit uns zu tun - das ist das Schöne daran.

Dem Programmheft nach zu schließen arbeiten Sie mit einem weit gefassten Märchenbegriff . . .

Nowakowski: Wir erzählen überlieferte Märchen aus verschiedenen Kulturen, die keinen Schriftsteller haben. Keiner von uns erzählt Kunstmärchen wie die von Hauff oder Andersen. Mit Martin Ellrodt bringe ich aber auch "Gilgamesch" auf die Bühne, ein Epos wie Homers "Ilias". Darin sehen wir zwar viele Elemente, die wir aus Märchen kennen, aber es ist natürlich weitaus mehr. Eigentlich müssten die Märchentage also Erzähltage heißen!

Bewegen Sie sich mitunter auch Richtung Theater?

Nowakowski: Wir achten darauf, das nicht zu tun. Ich spiele Gilgamesch nicht, ich erzähle die Geschichte. Als Schauspieler wäre ich wahrscheinlich sehr schlecht. Ich habe keine besonders deutliche Aussprache, lisple mitunter - beim Erzählen ist das aber überhaupt kein Problem.

Sie bezeichnen sich als professionellen Erzähler und setzen sich dafür ein, dass dem Erzählen mehr Bedeutung beigemessen wird. Was ist der Wert des Erzählens?

Nowakowski: Erzählen bildet die Basis alles Kulturellen. Über Geschichten können Wertvorstellungen weitergegeben werden, sie können aber auch infrage gestellt werden - in jedem Fall bringen sie die Menschen miteinander in Kontakt. Bei uns gibt es kaum Erzählveranstaltungen, das ist schade! Meistens sind es die türkischen Kinder, die mit Elementen aus meinen Geschichten etwas verbinden - weil ihnen die Großmutter oft etwas erzählt hat.

Wie haben Sie das Programm zusammengestellt?

Nowakowski: Ganz einfach: Ich habe Kollegen ausgewählt, die ich gut finde! Da ist zum Beispiel Selma Scheele, die mit ihrem Mann kurdische, persische und türkische Geschichten erzählt. Das geschieht zweisprachig, was aber dank der einfachen Struktur der Märchen ganz leicht verständlich ist. Und ich dachte mir, dass das bei der Mannheimer Bevölkerung auf Interesse stoßen könnte! Und Nikola Hübsch erzählt magische Geschichten aus Namibia, wo sie lange gelebt hat.

Wie unterscheiden sich diese "exotischen" Märchen denn von den Märchen, die wir kennen?

Nowakowski: Europäische Märchen sind sich alle sehr ähnlich. Klar sind russische viel lustiger als Grimmsche, aber die Motive wiederholen sich doch. Im afrikanischen Raum gibt es oft eine Umkehrung: Der Betrüger gewinnt am Ende. Das halten die Leute dort zwar auch für unmoralisch - aber sie finden es auch sehr lustig, denn die Welt ist ja so. In vielen Inuitgeschichten dagegen geht es fast immer darum, wie man leben soll. Dort gewinnen die Kleinwüchsigen, die Verkrüppelten - und so lernt man, dass es wichtig ist, eine Gemeinschaft zu bilden.

Was halten Sie von Märchenfilmen aus Hollywood?

Nowakowski: Nun, die sind deshalb so beliebt, weil Märchen die gleiche Grundstruktur haben wie alle großen Kino-Sagas - von James Bond bis zu "Star Wars". Märchenfilme schauen ist aber etwas ganz anderes als Märchen erzählt zu bekommen. Dabei ist der Kontakt zwischen Erzähler und Zuhörer entscheidend, das Erleben von Sprache. Mein Ziel ist, die Lust am Erzählen zu wecken, auch bei Eltern. Deshalb hab' ich so gern Erwachsene als Publikum: Wenn die mal angefixt sind, weiß ich, dass sie zu Hause weitererzählen werden. Man könnte sagen: Ich erzähle, um die Menschen zum Erzählen zu bringen.