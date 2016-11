„Man muss auch respektlos sein“ 

Es ist der eher zurückhaltenden, nachdenklichen Frau vielleicht nicht gleich anzumerken. Aber als Filmemacherin kann Sofie Stougaard durchaus streng sein. Das ist ihr sogar sehr wichtig. "Viele Regisseure haben sehr großen Respekt vor Schauspielern. Aber manchmal muss man auch respektlos sein." Die 50-Jährige darf das sagen, sie kennt die andere Seite gut. Und auch als Schauspielerin arbeitet sie am liebsten mit Regisseuren, die klare Anweisungen geben.

Mit "Liebe und andere Katastrophen" ist Sofie Stougaard beim Internationalen Filmfestival in diesem Jahr im Rennen um den Newcomer-Preis. Dabei hat die Dänin bereits zwei Jahrzehnte in Filmen, Serien, Theaterstücken mitgespielt und mehrere Kurzfilme gedreht. Aber jetzt läuft ihr erster längerer Spielfilm und die Rolle als Regisseurin bei einem internationalen Festival ist deshalb noch ein Stück weit ungewohnt. "Alles hier ist neu für mich."

Keine Angst vor Erklärungen

Sofie Stougaard und ihr Film Sofie Stougaard, 1960 auf der dänischen Insel Bornholm geboren , schloss mit 24 Jahren die Staatliche Theaterschule in Kopenhagen ab und spielte seitdem in zahlreichen TV-Serien, Filmen und Theaterstücken .

, schloss mit 24 Jahren die Staatliche Theaterschule in Kopenhagen ab und spielte seitdem in . Ihr größer Erfolg: eine Rolle in der dänischen Serie "Nikolaj und Julie" . Die Serie erhielt 2003 den Emmy-Award (beste internationale Serie).

. Die Serie erhielt 2003 den Emmy-Award (beste internationale Serie). 2003 begann Stougaard, auch Filme zu drehen. Zunächst vor allem Kurzfilme. "Liebe und andere Katastrophen" ist ihr erster Spielfilm .

. Der Film "Liebe und andere Katastrophen" läuft morgen, Mittwoch, 19.30 Uhr, im Atlantis- Kino (K2, 32).

Stougaard konnte sich erst nicht entscheiden, ob sie vor oder hinter der Kamera stehen wollte, wählte zunächst das Schauspielern, inszenierte aber auch immer wieder selbst. Ist sie als erfahrene Darstellerin auch eine besondere Regisseurin? Ja, vielleicht schon, sagt sie. Weil sie eben keine Angst davor habe, den Darstellern genau zu erklären, wie die Szene laufen soll. "Letztlich bin nur ich als Regisseurin für die Szene verantwortlich. Wenn man gedreht hat und hinterher nicht damit zufrieden ist, ist das nie die Schuld der anderen."

Beim Dreh von "Liebe und andere Katastrophen" waren Perfektion und gute Vorbereitung dringend nötig: Jede Szene, jedes Kapitel an einem bestimmten Ort wurde am Stück gedreht. Die Kamera bewegt sich teils minutenlang mit den Schauspielern, geht näher heran und zurück. "Ich wollte, dass die Kamera wie eine Fliege im Raum ist", sagt die Regisseurin. Der Film sollte etwas Dokumentarisches haben, nicht erst am Schneidetisch zusammengesetzt werden. So dass der Zuschauer noch stärker die Illusion bekommt, dass sich das Gespielte in diesem Moment wirklich abspielt.

Der Titel kommt vielleicht etwas belanglos daher für einen Film, der trotz komischer Momente eine recht dramatische Geschichte erzählt. Rosa und Sonja sind schwanger - vom gleichen Mann. Frederik ist der Ehemann der einen und der Liebhaber der anderen. Natürlich erfahren die beiden Frauen voneinander, und so bringen die Ereignisse zumindest die heile Welt von Rosa zum Einstürzen. Der Schuldige ist theoretisch schnell ausgemacht: der verantwortungslose Frederik, der in erster Linie Sex und schnelle Autos im Kopf hat.

Aber Stougaard wollte keine grobe Schwarz-Weiß-Zeichnung. "Rosa trägt auch einen Teil der Schuld. Weil sie als moderne Frau alles kontrollieren will und ihren Mann dazu bringt, vor ihr zu flüchten." Vor fünf Jahren zog Sofie Stougaard von Kopenhagen nach Helsingör. Bekannt ist die Kleinstadt vor allem durch Schloss Kronborg, wo William Shakespeare einst die Handlung von "Hamlet" ansiedelte. In Helsingör spielt auch Stougaards Film. Weil eine Kleinstadt etwas "Klaustrophobisches" habe, weil man dort stärker unter Beobachtung stehe und deshalb häufig sein Leben inszeniere.

Sich über Sofie Stougaard zu informieren, ist gar nicht so einfach. Die 50-Jährige breitet ihr Leben nicht im Internet aus, Facebook lehnt sie ab. "Viele Menschen machen ihr Leben dort zu einer Inszenierung, sie zeigen nur die schönen Dinge", sagt sie. So ist es auch bei ihrer Filmfigur Rosa. Die wohnt mit Mann und Kindern in einem schmucken Haus, hat ihr Leben komplett durchkomponiert. "Bis all die verdorbenen Dinge aus dem Boden schießen."

Für ein relativ kleines Land hat Dänemark ungewöhnlich viele bekannte Schauspieler, erfolgreiche Filme und Serien vorgebracht. Und vielleicht, so Sofie Stougaard, habe das auch mit der Bereitschaft zu tun, das Leben so ungeschminkt zu erzählen, wie es ist. "Ich glaube, dass wir gut darin sind, die Wahrheit auszusprechen und ehrlich mit uns und anderen Menschen zu sein."