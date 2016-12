Mehr als nur ein Funktionär

Sein Grabmal gibt es noch auf dem Mannheimer Hauptfriedhof in prominenter Lage zu bestaunen, auch sein ehemaliges Wohnhaus und eine Straße (dort, wo er einst ein Gartenhaus besaß) tragen in der Stadt seines segenreichen Wirkens seinen Namen. Der Mann, den wir suchen, ist ein Kind der Region.

Geboren wurde es 1750 als sechstes von deren elf einer niederen Adelsfamilie auf Schloss Herrnsheim bei Worms. Sein Bruder machte als Erzbischof und Kurfürst von Mainz Karriere. Er hatte nach juristischen Studien in Göttingen 1771 Glück mit einer Heirat: Durch die Ehe mit Elisabeth Augusta Ulner von Dieburg, die ihn auch zum Stiftungsverwalter der Ulner'schen Kapelle in Weinheim machte, wurde er zum "Obristsilberkämmerling" am kurpfälzischen Hof berufen - und übernahm zahlreiche weitere Ämter.

Eines davon, das er - heute hört man es und staunt - ehrenamtlich ausübte, sollte für seine eigentliche Prominenz sorgen. Als Carl Theodors kurfürstliche Gnadensonne der fetten bayerischen Erbschaft wegen mitsamt Hofgesellschaft per Karosse nach München weiterzog, machte sie der verlassenen Residenz noch ein Geschenk: ein Nationaltheater, dessen Intendant der wurde, von eben dessen Familiennamen wir den zweiten Buchstaben suchen.

Ein berühmter Dichter, als dessen Förderer er in die Stadt- und Theatergeschichte einging, fand in der Bibliothek just jenes Edelmanns ein Buch des Franzosen Denis Diderot, das er in seiner "Rheinischen Thalia" unter dem Titel "Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache" übersetzte und veröffentlichte. Seinen großen Bühnencoup hatte er da im Quadrat schon gelandet.

Privatsalon als Quasi-Residenz

Ganz so grenzenlos wie die regionale Verklärung es glauben macht, war die Liebe zum Dichter nicht, sowohl diese Schriftreihe als auch weitere Aufträge stellt der gemäßigt aufklärerische und dennoch konservative Theaterleiter bald ein. Ein viel größeres Verdienst kommt ihm freilich unstrittig zu: Sein Haus in N 3 , wo er zur Miete prächtig residierte, wurde nach dem Wegzug des Kurfürsten zum Treffpunkt der noblen und geistigen Elite der Stadt.

Seine Gattin führte den Salon und verbreitete als "Königin an Ungezwungenheit, Höflichkeit und Freundlichkeit" fortschrittliches Flair. Er stand auch der Kurpfälzischen Deutschen Gesellschaft vor - alles in allem ein barocker Kulturmanager von Graden. Er starb vor 210 Jahren, in jenen Räumen, in denen noch heute Kunstfreunde Bücher aus den Regalen nehmen. rcl