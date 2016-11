Mehr Umsatz trotz Rückgang

Alle Bilder anzeigen Einer der Publikumslieblinge 2015: Mit "Alpha - Omega" (Bild) und "Farewell" verabschiedete sich Ballettchef Kevin O'Day höchst erfolgreich von Mannheim. © Michel

Mit absoluten Zahlen ist das so eine Sache. Knallharte Gewissheiten vermitteln sie indes weder in Bilanzen noch bei Theaterstatistiken. Man braucht hier wie da keine Absichten unterstellen, sondern nur anerkennen, dass Zahlen erst im Vergleich interessant sind. Vielleicht stolpert man deshalb auch in diesem Jahr wieder über die Meldung des Nationaltheaters, mit der der Geschäftsführende Intendant Ralf Klöter die vergangene Spielzeit 2015/16 bilanziert. Doch sowohl schriftlich als auch im Gespräch ist der Intendant gelassener - und sparsamer mit Superlativen - als in den Jahren zuvor: Die Ergebnisse des NTM liegen "wieder im Bereich der Besucher- und Vorstellungszahlen der vorhergehenden Spielzeiten". Folgt man der Argumentation des Vierspartenhauses und bezieht den Vergleich auf die Spielzeit 2011/12 (eine ohne Schillertage und andere Sonderfestivals aber mit Mozartsommer), dann ist das auf lange Sicht richtig.

Schert man sich nicht um allzu feinsinnige Vergleiche und konstatiert, dass ja jedes Jahr "irgendeine" Sonderveranstaltung die Resonanz zugunsten der einen oder anderen Sparte verändere, kann man feststellen, dass die absolute Besucherzahl (355 372) aller Sparten zum Vorjahr um 18 000 Besucher oder zu 2013/14 gar um 37 315 Zuschauer zurückgegangen - und somit wieder auf dem Niveau von 2012/13 angekommen ist.

Leichtes Plus in der Oper

Dass die Opernzahlen (180 443, inklusive Akademiekonzerte) selbst zum gewählten Vergleichsjahr 2011/12 (186 351) schwächer ausfallen, begründet Klöter durch Sondereffekte (Wiederaufnahme des "Rings", Verzicht einer Opernwiederaufnahme zugunsten der scheidenden Ballettintendanz). Im direkten Vergleich zum Vorjahr kann man sich aber über ein Plus von gut 3000 Opernbesuchern freuen. Eine - nach Ralf Klöter - "homöopathische Effektdosis", mit der Musikfreunde das "Opernhaus des Jahres 2015" würdigten, was den Intendanten aber keineswegs enttäuscht, sondern zeigt, dass "erfolgreich ein Signal in die Stadt gesendet wurde, dass hier etwas Besonderes passiert". Dennoch liegt die Auslastung im Musiktheater lediglich bei 68 Prozent.

Langfristig stabiles Schauspiel

Mit 130 Veranstaltungen weniger als im Vorjahr konnte spartenübergreifend dennoch ein gesteigerter Umsatzerlös (6 Millionen Euro) bei den Eigeneinnahmen erzielt werden. Klöter führt dies nicht auf die im Vorjahr erfolgte Preiserhöhung zurück, die habe "nur 4000 Euro" ausgemacht, weshalb man ab dieser Spielzeit ja das Rabattsystem umgestalte.

Im Schauspielhaus sahen 100 074 Zuschauer 393 Vorstellungen (die wenigstens seit Jahren), das sind bedingt durch Bürgerbühnenfestival, Schillertage und "Theater der Welt" 25 000 weniger als im Vorjahr oder über 26 000 weniger als 2013/14 und ergibt eine Auslastung von 73 Prozent. Über die Jahre scheint die Zahl 100 000 hier aber stabil.

Tanz im Aufwind

Kevin O'Day legte zum Abschluss durchgängig an Umsatz (um 144 000 Euro), Auslastung (83 Prozent) und Zuschauern (um 3000) zu. Nur knapp verfehlte das Junge Nationaltheater (Schnawwl, Junge Oper, Junger Tanz) seinen Zuschauerrekord von 2013/14, verzeichnet aber mit 31 350 Besuchern dennoch ein leichtes Plus zum Vorjahr.

Eine qualitätvolle Mischung zeichne das traditionsreiche Mannheimer Haus aus, betont Klöter, weshalb 2015/16 "eine ganz normale, gute Spielzeit und gut gelaufen" sei.

18 000 Besucher weniger, sind dabei schon ein Wort - und keine zu vernachlässigende Größe. Zur gemütlichen Zufriedenheit neigt Ralf Klöter nicht. Um im Gemeinderat Alarm zu schreien, ist es sicherlich auch noch zu früh. Ob die gesunkene Gesamtbesucherzahl im Bundestrend liegt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Erst Ende der laufenden Spielzeit Anfang August 2017 gibt der Deutsche Bühnenverein in Köln die von allen Bühnen gesammelten Daten der Vorsaison bekannt.