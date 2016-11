Minimalistisch zum Maximum

Wie viel mehr weniger sein kann, demonstriert Xavier Naidoo in der seit Wochen ausverkauften Mannheimer SAP Arena. Nur begleitet von Neil Palmer am Flügel sowie Alex Auer an der halbakustischen Gitarre, stand dieses Heimspiel ganz im Zeichen der Stimmgewalt und gesanglichen Bandbreite des Mannheimers. Damit löst er immer wieder spitze Kollektivjubelschreie aus und holt die mehr als 13 000 Fans gleich zweimal zu Ovationen im Stehen von den Sitzen. Kein Wunder: So extrem stark hat man den Sänger in Mannheim zuletzt im Herbst 2002 bei seinem Heimspiel-Dreierpack im Rosengarten gehört. Damals beflügelt von den ersten Erfolgen als Solokünstler, der auf eigenen Beinen steht - abgenabelt vom Frankfurter Label 3P seines Entdeckers Moses Pelham.

Dass dieses Erfolgsduo nach erbittertem Streit und jahrelanger Funkstille wieder zusammengefunden hat, um einen Nachfolger von Naidoos Debütalbum "Nicht von dieser Welt" zu kreieren, macht diesen Abend in der SAP Arena erst möglich. Folgerichtig besteht er im Hauptteil fast ausschließlich aus den Fan-Lieblingen der ersten, stilprägenden Hit-Ära Naidoos, kombiniert mit dem konzeptionell starken Material von "Nicht von dieser Welt 2", mit dem der Produzent Pelham die brillante Soulstimme seines zurückgewonnenen Freundes nutzt wie ein Virtuose sein Lieblingsinstrument.

Rhythmusgruppe kaum vermisst

Das Programm Erster Teil: 1. Amazing Grace (John Newton, 1779), 2. Frei (2016), 3. Freisein (1997), 4. Renaissance der Liebe (2016), 5. Das lass' ich nicht zu (2016), 6. Der Fels (2016), 7. 20 000 Meilen (1998), 8. Ernten was man sät (1998), 9. Führ mich ans Licht (1998), 10. Sag es laut (1998). Zweiter Teil: 11. In meinen Armen (2016), 12. Seine Straßen (2000), 13. Ich will leben (2016), 14. You've Lost Someone (Alex Auer, 2016), 15. Latein (2016), 16. Sie sieht mich nicht (1999), 17. Kopf (2016), 18. Wiedersehen (2016), 19. Dem Himmel noch näher (2016), 20. Nicht von dieser Welt (2016). Zugabe: 21. Hallelujah (Leonard Cohen, 1984), 22. Söldnerlied (2009), 23. Ein neues Jahr (2016), 24. Und wenn ein Lied (Söhne Mannheims, 2004). Die "Nicht von dieser Welt 2"-Tournee endet heute in München. Sie war so erfolgreich, dass es in gut zwölf Monaten eine zweite Runde in Dreierbesetzung gibt - u.a. mit Konzerten in der Stuttgarter Schleyerhalle (1.12. 2017) und der Frankfurter Festhalle (2.12. 2017). Karten: 0621/10 10 11. jpk [mehr...]

Nur logisch also, dass die Rechnung hinter dem Tourkonzept, mit minimaler Besetzung maximalen Effekt zu erzielen, voll aufgeht. Auch, weil Palmer und Auer nicht nur feinfühlig begleiten, sondern mit Naidoos Stimme oft in Dialog treten und die Stimmung prägen. Dass man bei der gern opulent arrangierten, oft Beat-lastigen Musik des 45-Jährigen nicht mal die kongeniale Rhythmusgruppe Robbee Mariano (Bass)/Ralf Gustke (Schlagzeug) vermisst, ist erstaunlich. Zumal der Vorzeige-Drummer noch auf keiner Tournee mit Naidoo-Beteiligung gefehlt hat (auch nicht beim vergleichbaren Trio-Projekt Zwei Mann & Xavier Naidoo) und live oft als sein Musikalischer Direktor fungierte. So wird aber überdeutlich, wie stark rhythmisiert die Texte und Phrasierungen des Sängers ohnehin schon sind. Und wenn Rhythmus zwingend nötig ist, springen entweder der Hauptdarsteller als "Human Beatbox", das mitklatschende Publikum oder Palmer ein, der mit dezenten Grooves beweist, dass das Klavier ein Perkussionsinstrument ist.

Wobei Naidoo den Anfang ganz allein bestreitet: "Amazing Grace" schmettert er a cappella, als er durch die Sitzreihen auf die stimmungsvoll illuminierte, drehbare Rundbühne mitten in der Arena zumarschiert. Mit dem neuen "Frei" und seiner ersten Hit-Single "Freisein", seinerzeit als Gastsänger von Sabrina Setlur, schlägt er gleich zu Beginn den Bogen zwischen Alt und Neu. "Renaissance der Liebe" setzt ein erstes Glanzlicht.

Politische Aussagen beschränkt der Popstar auf Plädoyers gegen häusliche Gewalt ("Das lass' ich nicht zu") und gegen Tiertransporte ("Ich will leben"). Wobei er vor dem Antikriegssong "Söldnerlied" in der Zugabe betont: "Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich werde mir immer wieder den Mund verbrennen." Er denkt offenbar immer noch, es läge an seinen pazifistischen Positionen, dass ihm regelmäßig - teilweise auch unberechtigte - Kritik um die Ohren fliegt.

Beim Singen beweist der Bauchmensch Naidoo wesentlich mehr Feingefühl: Was für einen Emotionsorkan er bei der Ballade "Wiedersehen" entfacht, wenn er am Ende abrupt vom voll ausgefahrenen Stimmvolumen in fein verästelte Falsettgefilde wechselt, ist große Kunst. Größe beweist der Star auch in kleinen Gesten. Wenn er etwa Alex Auer, selbst ein toller Sänger und Songwriter, der aus unerfindlichen Gründen sein Talent noch nicht in eine umfangreiche Diskographie verwandeln konnte, die Bühne überlässt. So kann der Schwetzinger seine eindrucksvolle Stimme und die gerade bei iTunes erschienene Powerballade "You've Lost Someone" von 13 000 Zuhörern feiern lassen. Auch sein Neu-Arrangement des munteren "Kopf" begeistert als Lehrbeispiel für Rock-Akustikgitarre à la Slash, John Frusciante oder Frank Hannon.

Des Todestages seines 2007 gestorbenen Tontechnikers Andy Emrich gedenkt Naidoo mit Leonard Cohens "Hallelujah" im Duett mit Auer - noch so ein Gänsehaut-Moment, der wie die großen Hits der frühen Jahre tosenden Applaus erntet. Es war auch das Zusammenspiel mit den ekstatischen Fan-Reaktionen, das Naidoo zu so großer Form auflaufen lässt. So ist die ungewohnte Pause nach einer Stunde der einzige echte Minuspunkt eines exzellenten Konzerts, das ein finaler Zwischenruf auf Monnemerisch ("Du bischt der Beschde!") zusammen mit Naidoos Replik ("Du aa!" (Du auch) auf den Punkt bringt,