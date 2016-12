Mit alter Geschichte Neuland betreten

Was die private Lebensgestaltung des Gesuchten angeht, so hat er eine starke Nähe zu einem bedeutenden evangelischen Theologen sowie zu einem nicht weniger einflussreichen französischen Politiker, nämlich zu Karl Barth und Francois Mitterrand. Indes ist sein Metier ein ganz anderes, künstlerisches - wobei es natürlich dennoch vorkommen kann, dass auf dem Feld, wo er die Strippen zieht, auch einmal Gott beschworen wird oder Staatsgeschäfte und Historie eine Rolle spielen.

Der gebürtige Frankfurter leitete während seines geisteswissenschaftliches Studiums eine Studentenbühne und folgte diesem Weg auch nach seiner Promotion zum Dr. phil. Mit allzu Kleinteiligem gab er sich dann eher nicht ab, Mehrteiliges aber wurde zu seiner Spezialität, die teils auf sehr großes Interesse und große Reichweite stieß.

Dass er sich zu Anfang seiner Karriere drei Jahre älter machte, um erstmals ganz selbstständig professionell agieren zu können, blieb lange unbekannt. Später hätte man vielmehr denken können, der 1942 geborene Mann wolle doch eher jünger erscheinen, als er schon war. Aber Sein und Schein und das Spiel damit, das sind und waren eben überhaupt seine Sachen.

Aktivitäten in der Region

Auch in der Rhein-Neckar-Region hat er Spuren hinterlassen, er leitete eine Institution, die es vor ihm noch gar nicht gab, ging später an einen Ort, der in vergleichbarer Hinsicht schon als traditionsreich gelten konnte. Doch der Ort in der Region ist an sich viel älter als der andere, hessische, und deshalb hatte es auch seinen guten Grund, an diesem Ort eine Veranstaltung zu etablieren, die sich mit einer wahrhaft alten Geschichte, mit "alten maeren" beschäftigt. Bei der Umsetzung und Neudeutung der sagenhaften Geschichte standen dem Gesuchten Menschen zur Seite, mit denen er auch schon früher, in seinen durch ein anderes Medium verbreiteten Taten zusammengearbeitet hatte. Nicht zuletzt deshalb war der Sache dann stets die nötige Aufmerksamkeit und mediale Präsenz gewiss.

Das eingangs Erwähnte ist Privatsache, solange die daran Beteiligten meinen, es täte ihnen gut. Doch die Nähe zum Kirchenmann und Politiker spielt gewissermaßen auch in seinem Engagement in der Region eine Rolle. Eine Kirche war als Kulisse stets gefragt, und die Hauptakteure sind eine durchaus kampferprobte Herrschertruppe, die auch Erfahrungen mit Schätzen und Tarnkappen gesammelt hat. tog