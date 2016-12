Mit Brecht gegen den sozialistischen Realismus

Dürfen wir gleich anfangs verraten, dass der heute Gesuchte ein veritabler Schüler des guten alten Bertolt Brecht war? Der nämlich wurde durch Plakatentwürfe auf unseren Mann aufmerksam, die der für das Berliner Ensemble schuf. Die fand Brecht wohl so klasse, dass er ihn 1954 als Meisterschüler für Bühnenbild an die Akademie der Künste Berlin-Ost holte, wo der Unbekannte dann auch bis 1956 studierte.

Deswegen überrascht es wohl kaum, dass der am 30. März 1934 in Berlin geborene Regisseur, Bühnenbildner und Theatermacher noch heute malt. Heute? Ja, der Mann lebt, und gerade die Mannheimer haben ihn - auch jenseits der 80 - in den vergangenen Jahren immer wieder mal mit buntem Schuhwerk für Leibesübungen über die Bühne am Nationaltheater rennen und springen sehen - zuletzt auch am Ende der Premiere einer Oper, die in einer Bibliothek spielt und für deren Produktion der Weißhaarige und -bärtige von Deutschlands Opernkritikern auch ausgezeichnet wurde: für die "Uraufführung des Jahres".

Als Bühnenbildner entdeckt

Aufgewachsen ist der nette Mensch im Berliner Vorort Miersdorf. Sein Vater war ein Obertelegrafenwerkführer, bevor er im Kriegsendjahr 1945 erschossen wurde - als Deserteur. Sechs Jahre später machte sein Sohn am Gymnasium in Schulpforta im Saaletal Abitur und studierte dann an der Ost-Berliner Fachschule für Angewandte Kunst Gebrauchsgrafik - bis eben Brecht ihn entdeckte. Er machte viele Bühnenbildner in der DDR, gleichwohl beteiligte er sich 1960 und 1961 an der Großen Berliner Kunstausstellung. Da er aber in seinen Bildern und Zeichnungen wenig vom verordneten "sozialistischen Realismus" erkennen ließ, wurde er des "Miserabilismus" bezichtigt. Wer seine Bilder kennt, seine Zeichnungen und Kostüme, der weiß, dass er meist masken- und schemenhaft darstellt und bisweilen die berühmte Brecht-Gardine zwischen Geschehen und Publikum schiebt.

Und weil er in der DDR gut im Geschäft war, durfte er reisen. 1972 nutzte er eine Italien-Tournee der Berliner Volksbühne, um sich aus der DDR abzusetzen und nach West-Berlin überzusiedeln. Im Westen wurde er einer der stilprägenden Schauspiel- und Opernregisseure mit weltweitem Ruf bis nach Los Angeles, wo er Wagners "Ring des Nibelungen" inszenierte und damit das dortige Opernhaus fast in den Ruin trieb. Wen suchen wir also? Nur eines noch: Er ist ein ganz lieber Mensch. dms