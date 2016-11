Musik im Dienst der Freiheit

Zwei Jazz-Superstars im Dialog: Keyboarder Jason Moran (links) und Archie Shepp. Die 79-jährige Saxophon-Ikone hat eigens für die 18. Auflage von Enjoy Jazz gemeinsam mit Festivalleiter Rainer Kern ein exklusives Quartett zusammengestellt. © Rinderspacher

"Jazz ist der musikalische Ausdruck von Freiheit". Toleranz und Offenheit für neue kulturelle Eindrücke sind geradezu ein Wesensmerkmal dieser Musik. Jazz hat insofern auch etwas mit Politik, und Inklusion zu tun und ist als musikalische Kunstform geradezu prädestiniert dafür, an vorderster Front auch soziale Entwicklungen vorzubereiten. Es waren nicht zuletzt Musiker, die in den USA die Akzeptanz afroamerikanischer Kultur beförderten und sich gegen die herrschenden Unterdrückungsmechanismen wandten. Freiheit spielt aber nicht nur in der Historie dieser Musik eine wichtige Rolle. Bobby Hutcherson in "Juba Dance", Duke Ellington mit "Sacred Music" aber auch Archie Shepp, um nur einige zu nennen, haben musikalisch immer wieder auf den Freiheitsdrang hingewiesen.

"Tranes" 90. Geburtstag als Anlass

In Heidelbergs ausverkaufter Stadthalle findet mit einer fulminanten All-Star-Uraufführung mit Archie Shepp zur Erinnerung an John Coltrane das diesjährige Enjoy Jazz Festival seinen offiziellen Abschluss. Neben dem Tenorsaxofonisten, steht mit Kontrabassist Reggie Workman noch ein zweiter Künstler auf der Bühne, der, wie Shepp, noch mit John Coltrane im Studio arbeitete und live auftrat. Ihre Verbundenheit mit ihrem Mentor und dessen überragender Rolle in der Weiterentwicklung des Jazz bringen die beiden in ihrem "Tribute" zu "Tranes" 90. Geburtstag auf die Bühne.

17 000 Besucher waren bei der 18. Auflage von Enjoy Jazz Wie Festival-Chef Rainer Kern gestern Abend auf Nachfrage mitteilte, hat Enjoy Jazz 2016 bisher über 17 000 Besucher verzeichnet. Dazu kommt noch das Nachzügler-Konzert von Mayer Hawthorne am Mittwoch in der Alten Feuerwache. 2013 bis 2015 hatten jeweils rund 21 000 Zuschauer das 1998 von Rainer Kern begründete Festival besucht. Der Rückgang erklärt sich teilweise durch den krankheitsbedingten Ausfall "außergewöhnlich vieler Veranstaltungen". Über die Bühne gingen 2016 laut Enjoy Jazz 66 Veranstaltungen, darunter 50 Konzerte. Deshalb sei man "höchst erfreut über die Bilanz, mehr als ein Drittel der Konzerte ausverkauft zu haben". Kerns inhaltliches Fazit des politischer gestalteten Programms fällt positiv aus: "Bei so vielen Konzerten wurde nicht nur erneut deutlich, dass wir mit Kultur wirklich zu bewegen im Stande sind, sondern vor allem auch, dass die Menschen bewegt werden wollen."

Coltrane hatte in seinen 41 Lebensjahren fast alle Phasen einer musikalischen Entwicklung durchlebt. Angefangen bei einer Tanzband in seiner Jugend bis zum Free-Jazz in den sechziger Jahren hat er nicht nur die eigene Entwicklung vorangebracht, sondern wie kaum ein anderer die Entwicklung seiner Kunst beeinflusst. Wer Archie Shepp heute spielen hört, kann schon verstehen, wie viel der Mann aus Florida seinem Förderer zu verdanken hat.

Mit Coltrane-Kompositionen wie "Naima" und "Cousin Mary" oder Interpretationen des Songs "My One And Only Love", sensibel gesungen von der französischen Vokalistin Marion Rampal, bestreitet Shepp einen Teil seines Konzertes. Mit Stücken aus der LP "Fire Music" (1965), aber auch mit Original-Kompositionen, wie der Adaptation des Kinderliedes "Hambone" oder seinem Blues als Erinnerung an den schwarzen Black-Panther-Aktivisten George Jackson ergänzt Shepp sein Programm.

Mitstreiter sind drei jüngere Kollegen, von denen aber jeder ebenfalls seinen "Trane" studiert haben dürfte. Am Flügel hört man Jason Moran, der sich von der Stilistik eines McCoy Tyner, stilprägend beim John Coltrane Quartet, weniger beeinflussen lässt. Morans Spiel ist in der Begleitung fast suggestiv-zurückhaltend, um sich dann in den manchmal zu kurzen Chorussen jedoch wie entfesselt zu entfalten. Hervorragend, jedoch ohne Soloeinlagen, agiert Nasheet Waits am Schlagzeug. Musikalisch hoch dynamisch und stets orientiert am Gesamtklang der Band, begleitet Waits seine Kollegen, wobei er nur selten typische rhythmische Stilelemente von Elvin Jones, dem Schlagzeuger des legendären Coltrane-Quartetts der 60er Jahre, heraushören lässt.

Bei Amir ElSaffar an der Trompete kann man nur ins Genießen kommen. Sein klarer Ton, gelegentlich mit Mikrointervallen angereichert, und die absolut geschmackvollen Improvisationen, die entfernt an den Ton und das Spiel von Freddie Hubbard erinnern, zeichnet diesen Chicagoer Bläser mit irakischen Wurzeln aus.

Mit Archie Shepps musikalischem Appell an Freiheit und Toleranz und Haltung, beendet das 18. Internationale Enjoy Jazz Festival sein umfangreiches Programm. In einer Zeit, in der es bitter nötig scheint, an die Akzeptanz des Neuen zu erinnern, selbst wenn dies nicht immer bequem sein kann, ist es durchaus angebracht an jene wie "Trane" zu denken, der in der Musik so viele Türen aufgestoßen hat.

Viele Höhepunkte 2016

Mit den Konzerten von Shepp, der libanesischen Band Mashrou' Leila zur Eröffnung, dem Gastspiel des Norwegers Tord Gustavsen mit Simin Tander oder von Aziza mit Dave Holland und Chris Potter sind nur vier von etlichen großen und kleinen Höhepunkten benannt, die das Festival in diesem Jahr präsentierte. Kurator Kern bestätigt dann auch: ""Enjoy Jazz" geht es nicht schlecht", so dass man sich auf die 19. Ausgabe in 2017 freuen darf.