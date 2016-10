Musikalische Weltreise voller guter Laune

Bestens gelaunt strahlt Beatrice Egli mit den Scheinwerfern im Rosengarten um die Wette. Ihre "Live mit Band"-Tour hat die 28-Jährige in Mannheim gestartet und mit einer ausgelassenen Musikparty die rund 1700 Besucher zum Jubeln gebracht.

Auf drei großen Leinwänden werden während des Konzerts Video-Clips und Liveaufnahmen gezeigt. Zunächst dienen sie als Flughafen-Anzeigetafeln. Denn als Roten Faden ihrer Show hat die Schweizerin das Thema Weltreise gewählt. Als Pilotin von "Egli Air" nimmt sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Überraschungen. Der Trip führt die Truppe unter anderem nach Amerika, Brasilien, Spanien und Australien. Den Abend eröffnet die Künstlerin passenderweise mit dem fröhlichen Lied "Fliegen".

Energiebündel in Aktion

Ihr Produzent Joachim Wolf übernimmt den Part des Pianisten. Zudem wird sie von zwei Chorsängerinnen, einem Schlagzeuger sowie zwei Gitarristen unterstützt. Vier Tänzer bringen die Bühne mit fetzigen Choreographien zum Beben. Zunächst behält Egli das rasante Tempo bei: Stampfende Bässe, gepaart mit ihrer samtweichen und doch kraftvollen Stimme machen "Kick im Augenblick" zum Ohrwurm. Stillsitzen ist nicht ihr Ding. Egli schwingt die Hüften und legt nicht nur bei Samba und Salsa eine flotte Sohle aufs Parkett.

Je nach Zielort der Reise passt das Energiebündel Songs und Outfits an. Zu Beginn tritt sie im rot-schwarzen Kleid und hochhackigen Pumps auf. Mit Jeans, Glitzer-Top und Strass-Sneakers wirkt sie dagegen wie ein New Yorker Hip-Hop-Mädchen. Dann schlüpft die Frau in einen eng anliegenden Lederoverall und verwandelt sich in eine Rockerbraut. Sie sucht den "größten Macho Mannheims", der während ihres Stücks "Komm hör auf, mit mir zu spielen" auf die Bühne darf. "Wir Frauen stehen nicht so auf Machos", erklärt sie dem Auserkorenen gespielt ernst, der es mit Humor nimmt.

Bei einem 80er-Jahre-Medley singt sie unter anderem Klassiker wie "1000-mal berührt" und "99 Luftballons" auf ihre Weise. Dass die heitere Sängerin auch eine nachdenkliche Seite hat, beweist sie mit der Ballade "Nur die Wahrheit", bei der sie lediglich von Klavier und Cello begleitet wird. Die facettenreiche Eidgenossin gibt an diesem Abend viel von sich preis. Sie verrät, dass sie noch ihren Romeo sucht. Bei "Bitte Bitte" läuft sie durch den Saal und umarmt Zuschauer. Außerdem schenkt sie ihnen immer wieder ihr sonniges Lächeln. Als Zugabe präsentiert sie unter anderem "Ich lieb die Musik". Nach rund zweieinhalb Stunden landet die "Egli Air" sicher - und unter wohlverdientem Applaus.